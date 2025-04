Martin žije na Maldivách a potápa sa so žralokmi. Dovolenka tu môže stáť 3-tisíc eur, s inštruktorom vám nič nehrozí

Z Česka až do raja medzi žraloky. Martin Fricek je mladý dobrodruh, ktorý vymenil európsky zhon za pokoj exotického ostrova Maafushi na Maldivách, kde pracuje ako sprievodca a potápač, a to nie hocijaký. Pretože súčasťou jeho pracovného dňa je potápanie sa so žralokmi.

Mafuushi je malý lokálny ostrov, ktorý dookola prejdete približne za 20 minút, navyše je od letiska, v hlavnom meste Male, vzdialený loďou (speed boatom) len 30 minút. Je to jeden z najpopulárnejších ostrovov na Maldivách, pretože je okrem iného aj cenovo dostupný. Vďaka rozvinutému turizmu ponúka všetko, čo k aktívnej dovolenke potrebujete. A čerešničkou celého ostrova je to, že celé jeho pobrežie lemujú okúzľujúce piesočnaté pláže.

Martin sa v nádherných videách a fotografiách na svojom instagramovom profile delí o život pod hladinou Indického oceánu. V rozhovore nám prezradil, ako sa k tejto netradičnej práci dostal, prečo sú Maldivy viac ako len luxusné rezorty a akú sumu by sme si mali pripraviť na dovolenku v tomto tropickom raji.

Kedy a ako ste sa dostali k práci na Maldivách?

Na Maldivy som prišiel prvýkrát v roku 2022, pretože si tu moje kamarátky založili cestovnú agentúru, ktorá je známa pod názvom Namale. O dva roky neskôr som ich na ostrove navštívil znovu. Maldivy sa mi tak veľmi páčili, že som tu chcel zostať, preto som prijal pracovnú ponuku, ktorú som dostal od kamarátok a odvtedy žijem na ostrove Maafushi.

Čo presne je vašou pracovnou náplňou?

Na Maldivách pracujem ako sprievodca a potápač, čo znamená, že ukazujem turistom najmä podvodné krásy Maldív. Ale tiež natáčam rôzne videá, fotografujem a poskytujem informácie ako sa pri plávaní so žralokmi správať tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

