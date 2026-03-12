Dvaja naši susedia sa umiestnili v prestížnom rebríčku najlepších miest na svete v roku 2026

Majú bohatú históriu, kultúru aj množstvo pamiatok. Navyše sa sem dostanete približne len za jednu hodinu, preto sú skvelou voľbou na predĺžený víkend.
Magazín Time Out zostavil rebríček 50 najlepších miest na svete v roku 2026, medzi ktorými sa objavili viaceré európske metropoly, vrátane dvoch našich susedov.
Rebríček je založený na prieskume čitateľov, ktorí sa obyvateľov pýtali na kvalitu života, dostupnosť, umenie a kultúru, jedlo a nočný život, zelené plochy a ďalšie. Zúčastnilo sa ho viac ako 24-tisíc ľudí zo 150 miest. Odpovede čitateľov boli následne skombinované s hlasmi viac ako 100 mestských expertov, aby sa vytvoril konečný zoznam.
Európa ponúka množstvo očarujúcich miest
V zozname sa celkovo umiestnilo až 19 európskych miest – Edinburgh, Londýn, Zürich, Kodaň, Porto, Madrid, Valencia, Paríž, Bath, Bilbao, Berlín, Antverpy, Neapol, Amsterdam, Atény, Dublin a Lisabon.
Ale tiež aj naše susedné Poľsko s historickým Krakovom, ktoré obsadilo vynikajúce 16. miesto a na konci rebríčka, na 44. mieste, sa umiestnila Viedeň.
Vyrazte k našim susedom
Krakov a Viedeň sa pravidelne umiestňujú v rôznych prestížnych rebríčkoch a nie je to nič nezvyčajné. Ako sme vás už informovali, Krakov je perlou južného Poľska a čo je najlepšie, od slovenskej hranice sa nachádza len niečo vyše hodiny a pol jazdy autom. Ponúka nádherné historické uličky a množstvo romantických kaviarní.
Milovníci histórie by určite nemali vynechať majestátny Wawelský hrad, symbol poľskej kráľovskej moci, či Kazimierz, bývalú židovskú štvrť. Hipsterské podniky, originálne kaviarne, vegánske bistrá a galérie v industriálnych priestoroch dodávajú mestu svieži, mladistvý nádych.
Ak túžite po niečom netradičnom, zájdite do Nowej Huty – časti mesta postavenej v 50. rokoch pre robotníkov oceliarne Vladimíra Lenina. Tento unikátny urbanistický experiment socialistickej éry dnes láka návštevníkov svojou autentickou atmosférou a architektúrou. Navyše, Krakov patrí aj medzi cenovo dostupné destinácie.
Rovnako ako Krakov, aj Viedeň má bohatú históriu, kultúru a množstvo pamiatok. Okrem toho ju máme len na skok, od slovenskej hranice sa tam dostanete autom len za jednu hodinu.
Privíta vás majestátna architektúra – od zámku Schönbrunn a cisárskeho Hofburgu až po ikonickú Katedrálu sv. Štefana. No nevynechajte ani prechádzku po Ringstrasse. Čo robí Viedeň ešte výnimočnejšou, je jej schopnosť spomaliť čas. V mestských parkoch ako Stadtpark alebo Volksgarten môžete relaxovať, zatiaľ čo mestské kaviarne vás zlákajú na ikonickú Sacherovu tortu.
Top 10 najlepších miest na svete v roku 2026
- Melbourne, Austrália
- Šanghaj, Čína
- Edinburgh, Škótsko
- Londýn, Anglicko
- New York, USA
- Kapské Mesto, Južná Afrika
- Mexiko City, Mexiko
- Bangkok, Thajsko
- Soul, Južná Kórea
- Tokio, Japonsko
