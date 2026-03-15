Martina žije na thajskom ostrove: Vôbec sa tu nekradne. Nájsť prácu ako cudzinec je komplikované

Foto: osobný archív Martina Šmídová

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
"Základné pravidlo je, že ak niečo vyzerá až príliš dobre a príliš lacno, väčšinou to tak aj je," hovorí Martina.

Pred štyrmi rokmi vymenila istotu v korporáte za život vo východnej kultúre. Dnes sa budí s vôňou mora a na notebooku pracuje pod palmami. Martina si v tropickej Ázii vybudovala nový domov, ktorý vyzerá ako zo sna. 

Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozprávali s Martinou Šmídovou, ktorá pochádza z Českej republiky, no už štyri roky žije ako digitálna nomádka na treťom najväčšom ostrove v ThajskuKo Samui. Martina nám porozprávala, prečo sa rozhodla presťahovať do Ázie, aj to, koľko ju stojí bývanie, strava a voľný čas. Tentoraz nám priblížila, v čom sú Thajčania iní ako Slováci a Česi, aký kultúrny šok tu zažila a na aké turistické pasce by ste si v Thajsku mali dať pozor.

„Na Instagrame vidíte prázdne pláže, luxusné vily a kokos v ruke pri bazéne.
To všetko existuje. No vedľa toho je aj hustá doprava a preplnené turistické miesta,“ opísala turistický raj.

Thajsko je predsa len celkom odlišné od Slovenska či Česka. Zažili ste tu nejaký kultúrny šok?

Najväčší šok bol pre mňa pracovný štýl a tempo života. V Európe je všetko o výkone, rýchlosti a plánovaní dopredu. V Thajsku ide veľa vecí viac „flow“ štýlom. Termíny nie sú vždy presné a konflikty sa riešia veľmi jemne. Thajčania sú všeobecne veľmi priateľskí, a to sa premieta aj do atmosféry bežného každodenného života.

Zaujímavý kultúrny šok však bol, keď som zistila, že v Thajsku sa vôbec nekradne. Nechať kľúč v motorke, mobil na stole v reštaurácii, alebo si nezamykať bicykel, je tu úplne normálne.

Ako vyzerá život v Thajsku, v čom sa líši od toho v Česku?

V Thajsku sa žije viac vonku a medzi ľuďmi. Ľudia tu nezvyknú variť, čomu zodpovedá aj vybavenie v kuchyni, väčšina ľudí sa stravuje v reštauráciách alebo formou „street food“.

Samozrejme, aj to, ako ľudia trávia voľný čas, je úplne iné. Po práci zvyknú chodiť na prechádzku po pláži.  Veľa ľudí sa tu stará nielen o svoje telo, ale aj o dušu. Každodenné cvičenie, meditácia a dychové cvičenia sú tu bežnou súčasťou života.

Čo sa vám na živote v Thajsku páči najviac? Je niečo, čo sa vám nepáči?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa jej na živote v Thajsku páči a čo nepáči;
  • v čom sú Thajčania iní ako Slováci a Česi;
  • či je pre cudzinca ťažké nájsť si prácu v Thajsku;
  • či je v súčasnosti v Thajsku reálne kúpiť si vlastné bývanie;
  • aké je v Thajsku zdravotníctvo a ako je financované;
  • či existuje v Thajsku sociálna pomoc od štátu;
  • ako Thajsko vyzerá mimo turistických rezortov;
  • na aké turistické pasce by si ľudia v Thajsku mali dať pozor.

