Martina žije na thajskom ostrove: Vôbec sa tu nekradne. Nájsť prácu ako cudzinec je komplikované

Pred štyrmi rokmi vymenila istotu v korporáte za život vo východnej kultúre. Dnes sa budí s vôňou mora a na notebooku pracuje pod palmami. Martina si v tropickej Ázii vybudovala nový domov, ktorý vyzerá ako zo sna.
Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozprávali s Martinou Šmídovou, ktorá pochádza z Českej republiky, no už štyri roky žije ako digitálna nomádka na treťom najväčšom ostrove v Thajsku – Ko Samui. Martina nám porozprávala, prečo sa rozhodla presťahovať do Ázie, aj to, koľko ju stojí bývanie, strava a voľný čas. Tentoraz nám priblížila, v čom sú Thajčania iní ako Slováci a Česi, aký kultúrny šok tu zažila a na aké turistické pasce by ste si v Thajsku mali dať pozor.
„Na Instagrame vidíte prázdne pláže, luxusné vily a kokos v ruke pri bazéne.
To všetko existuje. No vedľa toho je aj hustá doprava a preplnené turistické miesta,“ opísala turistický raj.
Thajsko je predsa len celkom odlišné od Slovenska či Česka. Zažili ste tu nejaký kultúrny šok?
Najväčší šok bol pre mňa pracovný štýl a tempo života. V Európe je všetko o výkone, rýchlosti a plánovaní dopredu. V Thajsku ide veľa vecí viac „flow“ štýlom. Termíny nie sú vždy presné a konflikty sa riešia veľmi jemne. Thajčania sú všeobecne veľmi priateľskí, a to sa premieta aj do atmosféry bežného každodenného života.
Zaujímavý kultúrny šok však bol, keď som zistila, že v Thajsku sa vôbec nekradne. Nechať kľúč v motorke, mobil na stole v reštaurácii, alebo si nezamykať bicykel, je tu úplne normálne.
Ako vyzerá život v Thajsku, v čom sa líši od toho v Česku?
V Thajsku sa žije viac vonku a medzi ľuďmi. Ľudia tu nezvyknú variť, čomu zodpovedá aj vybavenie v kuchyni, väčšina ľudí sa stravuje v reštauráciách alebo formou „street food“.
Samozrejme, aj to, ako ľudia trávia voľný čas, je úplne iné. Po práci zvyknú chodiť na prechádzku po pláži. Veľa ľudí sa tu stará nielen o svoje telo, ale aj o dušu. Každodenné cvičenie, meditácia a dychové cvičenia sú tu bežnou súčasťou života.
Čo sa vám na živote v Thajsku páči najviac? Je niečo, čo sa vám nepáči?
