Cestovateľ tvrdí, že našiel najlacnejšie miesto v Európe: Ľudia s ním nesúhlasia

Holandský cestovateľ Lourens na svojom Instagrame píše, že rád navštevuje menej známe destinácie v rôznych kútoch sveta. Tvrdí, že v Európe našiel jednu z najlacnejších krajín.
Našiel vraj skrytý klenot Európy
Cestovateľ Lourens plánuje navštíviť všetky krajiny v Európe. Videl ich už 47 z 51. Vo svojom videu na Instagrame tvrdí, že objavil jeden z najväčších skrytých pokladov Európy, a to Bosnu a Hercegovinu. Vysvetľuje, že lokálne klasické jedlá si môžete vychutnať v reštaurácii už od 4 eur. V krásnom ubytovaní sa vyspíte už od 20 eur na noc. Okúpete sa na čistej pláži s očarujúco modrou vodou, no ak viac túžite po túlaní sa v horách, nájdete tu aj tie.
Hlavné mesto prirovnal k „Jeruzalemu Európy“, kde spolu nažívajú ľudia rôznych vierovyznaní. Milovníci histórie tu môžu navštíviť miesto, kde začala prvá svetová vojna. Auto si tu podľa Lourensových slov môžete vypožičať už od 19 eur na deň a môžete sa ním vybrať preskúmať jediné pyramídy nachádzajúce sa v Európe (viacerí komentujúci ale poukazujú na to, že pyramídy nájdete aj v ďalších európskych krajinách). Jednoducho, na svoje si tu príde naozaj každý.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Narastajúce ceny sa nevyhli ani tejto krajine
Nie každý ale s Lourensom súhlasí a myslí si, že turisti môžu v Európe navštíviť aj krajiny, kde to vychádza lacnejšie, napríklad Albánsko alebo Srbsko. Jeden z komentujúcich zas poukazuje na to, že pre turistov je to možno lacné miesto. Domáci ho však pri príjme pohybujúcom sa na úrovni okolo 600 eur za lacné považovať nemôžu.
Podľa webu Numbeo priemerný mesačný plat nepresahuje 730 eur, no za nájom 1-izbového bytu v centre mesta platia ľudia približne 300 eur. Mimo centra to vychádza na niečo vyše 210 eur. Ľudí tu, podobne ako inde, hnevá inflácia a narastajúce ceny bývania, ale aj potravín a ďalších položiek.
Ak sa chcete poobzerať po lokalite, ktorú máte o niečo bližšie, využite šancu navštíviť čerešňový raj v Brdárke alebo si pozrite jeden z najkrajších kútov v Maďarsku. Okrem krásnych miest si tu vychutnáte aj dobré víno a chutné jedlo.
Nahlásiť chybu v článku