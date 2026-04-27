Cestovateľ tvrdí, že našiel najlacnejšie miesto v Európe: Ľudia s ním nesúhlasia

Petra Sušaninová
Holandský cestovateľ Lourens na svojom Instagrame píše, že rád navštevuje menej známe destinácie v rôznych kútoch sveta. Tvrdí, že v Európe našiel jednu z najlacnejších krajín.

Našiel vraj skrytý klenot Európy

Cestovateľ Lourens plánuje navštíviť všetky krajiny v Európe. Videl ich už 47 z 51.  Vo svojom videu na Instagrame tvrdí, že objavil jeden z najväčších skrytých pokladov Európy, a to Bosnu a Hercegovinu. Vysvetľuje, že lokálne klasické jedlá si môžete vychutnať v reštaurácii už od 4 eur. V krásnom ubytovaní sa vyspíte už od 20 eur na noc. Okúpete sa na čistej pláži s očarujúco modrou vodou, no ak viac túžite po túlaní sa v horách, nájdete tu aj tie.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Už sa to začína: Letecká spoločnosť ruší lacné lety na krátke vzdialenosti. Dôvodom je drahé palivo
2.
Banálna chyba, pre ktorú vám na letisku môžu zhabať telefón. Dokonca aj zakázať nástup do lietadla
3.
Na lacné letenky môžete zabudnúť: Palivo prudko zdraželo, aerolinky varujú pred rastom cien aj rušením letov
Zobraziť všetky články (79)

Hlavné mesto prirovnal k „Jeruzalemu Európy“, kde spolu nažívajú ľudia rôznych vierovyznaní. Milovníci histórie tu môžu navštíviť miesto, kde začala prvá svetová vojna. Auto si tu podľa Lourensových slov môžete vypožičať už od 19 eur na deň a môžete sa ním vybrať preskúmať jediné pyramídy nachádzajúce sa v Európe (viacerí komentujúci ale poukazujú na to, že pyramídy nájdete aj v ďalších európskych krajinách). Jednoducho, na svoje si tu príde naozaj každý.

 

Narastajúce ceny sa nevyhli ani tejto krajine

Nie každý ale s Lourensom súhlasí a myslí si, že turisti môžu v Európe navštíviť aj krajiny, kde to vychádza lacnejšie, napríklad Albánsko alebo Srbsko. Jeden z komentujúcich zas poukazuje na to, že pre turistov je to možno lacné miesto. Domáci ho však pri príjme pohybujúcom sa na úrovni okolo 600 eur za lacné považovať nemôžu.

Podľa webu Numbeo priemerný mesačný plat nepresahuje 730 eur, no za nájom 1-izbového bytu v centre mesta platia ľudia približne 300 eur. Mimo centra to vychádza na niečo vyše 210 eur. Ľudí tu, podobne ako inde, hnevá inflácia a narastajúce ceny bývania, ale aj potravín a ďalších položiek.

Ak sa chcete poobzerať po lokalite, ktorú máte o niečo bližšie, využite šancu navštíviť čerešňový raj v Brdárke alebo si pozrite jeden z najkrajších kútov v Maďarsku. Okrem krásnych miest si tu vychutnáte aj dobré víno a chutné jedlo.

Odporúčané články
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol

