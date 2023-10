Zabudnite na Forresta Gumpa: Toto je najúspešnejší film Toma Hanksa a možno ste ho nikdy ani len nevideli

Toma Hanksa vám pravdepodobne nemusíme predstavovať. Objavil sa v celom rade výborných a oceňovaných filmov. Viete však, ktorý je jeho najúspešnejším z pohľadu zárobkov? Odpoveď vás možno zaskočí.

Ak by ste tipovali ikonického Forresta Gumpa alebo Zelenú míľu, ďalej od pravdy by ste byť nemohli. Pravdou je, že ste túto snímku možno ani nikdy nevideli. Ako je to možné? Ide totiž o animovaný film, ktorý vás mohol obísť, ak ste ho nevyhľadali cielene. Mnohým ľuďom však neušiel, o čom svedčí suma, ktorú si pripísal na svoje konto.

Je to Toy Story

S odpoveďou prišiel LADbible a najzárobkovejším filmom obľúbeného Toma Hanksa je Toy Story 4: Príbeh hračiek.

Prvá Toy Story uzrela svetlo sveta ešte v roku 1995, pričom štvorku si mohli fanúšikovia vychutnať až v roku 2019. A keďže ide o komerčný počin určený širokému spektru divákov, od tých najmenších až po celé rodiny, asi vás neprekvapí fakt, že štvrté pokračovanie zarobilo celosvetovo viac ako 1 miliardu dolárov.

S výnimkou animovaného Toy Story má byť najzárobkovejším hraným filmom, v ktorom sa Tom Hanks objavil, Da Vinciho kód so 760 miliónmi dolárov v kasách.

Tom Hanks si myslí, že počas svojej kariéry natočil len štyri dobré diela

Herec Tom Hanks hral hlavnú postavu hneď v niekoľkých filmoch, ktoré sa radia medzi tie najikonickejšie. Samotný herec nie je so všetkými práve najspokojnejší a priznal, že za naozaj dobré považuje len štyri zo všetkých filmov, v ktorých si zahral.

„Hral som v množstve filmov (štyri z nich sú naozaj dobré) a stále som očarený tým, ako filmy vznikajú,“ priznal herec. Nešpecifikoval však, na ktoré štyri filmy konkrétne myslel.

Vo všeobecnosti sa za najlepší Hanksov film považuje Forrest Gump. Dielo získalo niekoľko ocenení a aj po 30 rokoch má na IMDb úctyhodné hodnotenie 8,8/10. Na ČSFD si drží prvenstvo ako najobľúbenejší film a druhý najlepší s vysokým hodnotením 94 %.