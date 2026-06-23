Carmen Geiss ukázala, ako by mohla vyzerať v starobe. Ženám venovala silný odkaz, ktorý mnohých odrovná

Carmen Geiss

Foto: Instagram.com/carmengeiss

Jana Petrejová
Opäť sa ocitla v centre pozornosti pre svoj vzhľad.

Humor ani zďaleka nestratila. Pred niekoľkými dňami zareagovala Carmen Geiss, ktorá si užíva luxus a bohatstvo, na kritiku svojským spôsobom. Stačilo zverejniť jednu fotografiu, ktorá okamžite mnohých pobavila a zároveň potvrdila, že manželka Roberta Geissa sa nebojí starnutia.

V čase, keď sa na sociálnych sieťach neustále diskutuje o pribúdajúcom veku, kráse a tlaku na dokonalý vzhľad, sa mnohé známe osobnosti stávajú terčom kritiky. Výnimkou nie je ani Carmen Geiss, ktorú mnohí pravidelne komentujú pre jej plastické operácie a estetické úpravy, pričom ani jej manžel Robert si neodpustil poznámku k jednému zákroku. Kým jedni ju obdivujú za energiu a sebavedomie, iní si neodpustia posmešné poznámky o jej veku alebo o tom, ako vyzerá.

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Namiesto ticha zvolila humor a nadhľad

Najnovšie sa však rozhodla reagovať spôsobom, ktorý mnohým vyčaril úsmev na tvári. Ľudia si ju opäť podali a skritizovali ju za vzhľad a za to, ako sa správa vo svojich 60. rokoch. Carmen si užívala zábavu a teplé počasie v jednom plážovom klube v Saint-Tropez, pričom zapózovala oblečená v dlhých bielych šatách. Neprajníkom sa tak opäť naskytla jedinečná príležitosť okomentovať správanie a zovňajšok známej nemeckej ženy.

Carmen sa však rozhodla, že tentoraz nebude ticho. Po návšteve obľúbeného podniku Nikki Beach zverejnila fotografiu, na ktorej sa ukázala vo výrazne staršej podobe. Pridala k nej odkaz adresovaný všetkým kritikom a ženám, ktoré podľa jej slov strácajú radosť zo života.

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Príspevok, ktorý zdieľa Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss)

“Po mojom včerajšom tanci v Nikki Beach mám dnes jednu otázku pre všetkých hejterov a zatrpknuté ženy: Páčim sa vám takto viac? Približne takto by som mohla vyzerať v osemdesiatke alebo deväťdesiatke. Vrásky možno pribudnú, sivé vlasy tiež, ale jedno vám sľubujem: môj temperament, pohyb v bokoch a dobrú náladu mi nikto nevezme,” napísala Carmen k zverejnenej fotografii, ktorá ju zachytáva vo výrazne staršom veku.

Záber je zjavne vygenerovaný umelou inteligenciou a ukazuje, ako by mohla Carmen vyzerať približne v deväťdesiatke.

Ako vníma starnutie a život?

Podľa nej by sa život nemal točiť okolo kritiky vzhľadu či neustáleho porovnávania sa s ostatnými. Namiesto toho vyzvala ženy, aby si užívali prítomný okamih a robili to, čo im prináša radosť. “Starnúť je povinné, ale zostať mladá duchom je voľba. Takže, dámy, prestaňte sa sťažovať a radšej si užívajte život naplno! A ak ma raz stretnete v Nikki Beach ako 90-ročnú, hudba bude určite hlasnejšia než môj načúvací prístroj,” dodala Carmen.

Carmen a Robert Geissenovci
Foto: Profimedia

Záver svojho posolstva tak poňala s typickým humorom. Chcela tým ukázať, že vek nemusí byť prekážkou radosti, zábavy ani životnej energie. Jej slová prišli v období, keď sa pod jej fotografiami opäť objavovali komentáre týkajúce sa plastických operácií a estetických zákrokov. Niektorí jej vyčítajú, že sa snaží zastaviť čas, iní tvrdia, že by mala starnúť prirodzenejšie. Ona však dlhodobo dáva najavo, že názory cudzích ľudí neovplyvňujú jej pohľad na seba samu.

Ostáva nad vecou

Hoci jej meno pravidelne vyvoláva diskusie a rozdeľuje verejnosť na dva tábory, jedno sa jej uprieť nedá. Napriek kritike si zachováva nadhľad, sebavedomie a schopnosť robiť si zo seba žarty. A práve to je odkaz, ktorý sa snažila svojím príspevkom odovzdať – vrásky či sivé vlasy možno časom prídu, no radosť zo života by si človek nemal nechať vziať od nikoho.

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