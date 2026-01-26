Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych

Zimná turistika má svoje špecifické čaro a mnohí ju dokonca práve v tomto ročnom období obľubujú najviac. Lákadlom sú nádherné výhľady na zasnežené štíty a kopce, ale aj príjemná atmosféra na horských chatách, kde sa môžeme po ceste zohriať pri kozube so sladkým horúcim čajom, ktorý nikde inde nechutí tak dobre. Jedna z najkrajších a najobľúbenejších turistických trás na Slovensku vedie z Trangošky k chate generála M. R. Štefánika a potom až na Ďumbier. Vybrali sme sa na tento najvyšší vrch Nízkych Tatier a opäť raz sa o tom presvedčili.
Kde si užiť krajší západ slnka, než na horách? Nám žiadne iné miesto nenapadá, možno ešte vrátane oceánu. Preto sme sa vydali na Ďumbier. Turistická trasa vedúca z Trangošky s prevýšením 957 metrov sa podľa turistického magazínu Hiking považuje za stredne náročnú a môžete sa na ňu vybrať počas celého roka. Podľa turistickej mapy by ste ju mali zvládnuť za 3 hodiny a 10 minút. V praxi ju ale pravdepodobne zdoláte rýchlejšie, ako sa to podarilo aj nám.
Ďumbier je najvyšším vrchom Nízkych Tatier a nachádza sa v nadmorskej výške 2043 metrov. Je prístupný po niekoľkých trasách, my sme si vybrali tú, ktorá smeruje na Štefánikovu chatu, aby sme si tu mohli urobiť zastávku. Chodník bol dobre vychodený, no odporúčame vziať si mačky, s ktorými sa vám pôjde lepšie, a predovšetkým bezpečnejšie. Vyrazili sme z parkoviska po jednej popoludní a na Štefáničke sme boli približne za hodinu.
Po rovnakej trase sme sa vydali aj minulú jeseň, kedy sme si navyše na chrbty nasadili drevené krosná a na chatu vyniesli po jednom kuse polena. Keďže cestou začalo husto snežiť a viditeľnosť bola nulová, rozhodli sme sa na Ďumbier nepokračovať. Výhľady, ktoré sa nám však tentoraz na vrchol naskytli, nám to naplno vynahradili.
Keďže slnko zapadalo približne o 16:19, mali sme dosť času, ktorý sme mohli stráviť v teple chaty. Dali sme si niečo na povzbudenie, prezliekli sa, nechali tam sušiť mokré oblečenie a okolo tretej sme sa vydali k nášmu cieľu.
Nádherné výhľady a navôkol žiadni ľudia
Cesta na Ďumbier mala trvať okolo hodiny, no zvládli sme ju o niečo rýchlejšie – z Trangošky sme boli na vrchole asi za 90 minút, ak nerátame prestávku. Stúpanie nám vôbec nevadilo, keďže sme sa počas neho kochali výhľadmi vyrážajúcimi dych.
Keď sme dorazili k ďumbierskemu krížu, uvedomili sme si, že sme tam úplne samy. Z jednej strany sme si užívali pohľad na zapadajúce slnko a oblohu hrajúcu pestrými farbami a z druhej sa nám naskytol výhľad na panorámu Vysokých Tatier, v ktorej nechýbal Kriváň či Gerlachovský štít.
Na zimnú turistiku si pribaľte niekoľko dôležitých vecí
