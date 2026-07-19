Facebook má veľký výpadok: Zasiahol aj ľudí na Slovensku

Výpadok Facebooku a Instagramu

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Ľudia sa nevedia dostať do účtov, na portáli Downdetector pribúdajú hlásenia. Výpadok mal zasiahnuť aj Slovákov.

Používateľom služieb spoločnosti Meta sa zobrazuje hlásenie, že ich účet je dočasne nedostupný.

V nedeľu od skorého rána pribúdajú tisíce hlásení používateľov služieb spoločnosti Meta. Ako informuje portál Novinky, problémy sa dotkli aj sociálnej siete Instagram a podľa dostupných informácií ide o „masívny“ a „celosvetový“ výpadok.

Účty sú nedostupné pre problémy s portálom

Podľa TN Live výpadok zasiahol aj ľudí na Slovensku. Týkať sa má webovej stránky, niektorým nemá fungovať ani aplikácia.

Výpadok Facebooku
Reprofoto: Facebook.com

Na portáli Downdetector od rána pribúdajú tisícky hlásení.

Výpadok Facebooku
Reprofoto: Downdetector

Používateľom sa zobrazuje hlásenie: „Účet je dočasne nedostupný. Váš účet je momentálne nedostupný z dôvodu problému na strane stránky. Očakávame, že situáciu sa čoskoro podarí vyriešiť. Skúste to, prosím, znova o niekoľko minút.“

Správu budeme aktualizovať.

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