Andrew a Tristan Tateovci sú v putách: Dlhý zoznam obvinení zahŕňa aj obchodovanie s ľuďmi

Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Informovali o tom agentúry AP a PA Media, píše TASR.
O zadržaní informoval hovorca amerických federálnych maršalov bez bližších podrobností s tým, že zatykač na Tateovcov je zapečatený. Britská Korunná prokuratúra (CPS) následne oznámila, že voči bratom vznesie ďalšie obvinenia a žiada o ich vydanie z USA.
Obvinení sú pre sexuálne vykorisťovanie, znásilnenie či obchodovanie s ľuďmi
Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych médiách. Množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám, priblížila AP.
Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska. Tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania.
Obaja to odmietajú a ich prípad nepokročil vzhľadom na právne a procesné nezrovnalosti. V roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU
— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026
„Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov pre ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a činov súvisiacich s obscénnymi snímkami dieťaťa,“ uviedol predstaviteľ britskej CBS Malcolm McHaffie. Dodal, že 38 nových obvinení sa spolu s 21 už vznesenými týka obdobia od júna 2010 do augusta 2017, pričom počet údajných obetí v tomto prípade sa zvýšil na sedem.
Bratia Tateovci obvinenia neustále odmietajú
Doterajšie obvinenia v Británii súvisia s podozrením zo zneužívania žien v rokoch 2012 až 2015 v oblasti severne od Londýna, kde bratia vyrastali. Ich právnici uviedli, že vinu popierajú.
Rovnako sa v sobotu večer vyjadril aj ich právny zástupca v USA Joseph McBride. V telefonáte pre AP uviedol, že nové obvinenia z Británie sú „urážkami a ohováraním“ s cieľom zabrániť, aby žaloby Tateovcov za ohováranie podané v Spojených štátoch nemohol posúdiť kompetentný súd.
Bratia Tateovci neustále odmietajú obvinenia zo zneužívania a obchodovania s ľuďmi s tvrdením, že ich násilné a mizogýnne výroby boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart.
Známi aj vďaka urážlivým výrokom voči ženám
Ako sme vás už informovali, Emory Andrew Tate III sa narodil 1. decembra 1986 vo Washingtone, no po rozvode rodičov sa spoločne s bratom Tristanom odsťahovali na okraj Londýna. V mladosti šiel najprv v šľapajach svojho otca, ktorý bol šachovým majstrom. Pri logickom sedení nad šachovnicou však dlho nevydržal, keďže ho zlákali bojové umenia.
Od roku 2005 sa profesionálne venoval kickboxu a v rozmedzí 7 rokov sa dokázal prebojovať až k titulom majstra Európy aj sveta. V kickboxových štatistikách má 85 profi zápasov, z čoho sa datuje len 9 prehier.
Ozajstnú popularitu, negatívnu aj pozitívnu, si však získal až od roku 2016, kedy sa objavil v britskej verzii reality show Big Brother. Tate sa dostal do povedomia ľudí, ktorí začali vo veľkom kritizovať jeho vystupovanie na sociálnych sieťach. Niekdajší kixkboxer sa totiž neustále vyjadroval pejoratívne a urážlivo voči ženám, čo vzbudilo voči jeho osobe značný odpor. Viac o kontroverznom influencerovi si viete prečítať v našom článku.
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