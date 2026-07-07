Poznáme najlepšie európske ostrovy v roku 2026. Chorvátsko a Španielsko dominujú

Chceli by ste zažiť letnú dovolenku na ostrove? Európa ponúka obrovské množstvo ostrovov. Ak však nechcete spraviť krok vedľa, môžete sa inšpirovať rebríčkom, ktorý odhalil najlepšie európske ostrovy pre tento rok. Väčšina z nich patrí k obľúbeným letným destináciám Slovákov – Španielsku a Chorvátsku. Tie najlepšie nájdete na Kanárskych, Baleárskych, Kvarnerských či Dalmátskych ostrovoch.
Tvorcov rebríčka zaujímalo počasie, jedlo a zeleň
Britská cestovná spoločnosť Saga Holidays zostavila rebríček najlepších európskych ostrovov pre tento rok. Prvej desiatke dominujú chorvátske a španielske ostrovy.
Pri tvorbe rebríčka sa spoločnosť zamerala na počasie, jedlo a zeleň. Pri počasí brali do úvahy slnečný svit, zrážky, vietor a teplotnú pohodu. V rámci jedla riešili dostupnosť nápojov a jedál na základe počtu reštaurácií, kaviarní a barov, vzhľadom na veľkosť ostrova. V oblasti zelene si všímali, aká časť ostrova je pokrytá zelenými plochami.
Prvú priečku obsadilo Tenerife, ktoré sa nachádza na španielskych Kanárskych ostrovoch. Získalo až 95 bodov z možných 100. Ponúka totiž krásne prírodné scenérie, skvelé jedlo a neuveriteľné množstvo slnečného svitu. Kanárske ostrovy však v rebríčku obsadili aj druhú priečku s La Palmou, deviatu priečku s Gran Canariou a aj desiatu priečku s La Gomerou.
Dominujú španielske a chorvátske ostrovy
Takmer celý rebríček ovládlo Chorvátsko a Španielsko, len tretie miesto obsadil portugalský ostrov Madeira. O Madeire sme sa rozprávali aj so Slovákom, ktorý tu žije s rodinou už tri roky. Rarach nám prezradil, že sa do Madeiry zamilovali. Tvrdí, že sa im najviac páči, že žijú pod nádhernými horami a zároveň sú obklopení oceánom. “Madeira je taká rozmanitá, že máte pocit, akoby to boli dve rôzne krajiny,” povedal Rarach.
Španielsko sa však v rebríčku objavilo až päťkrát, okrem už spomínaných Kanárskych ostrovov, sa na šiestom mieste umiestnila Malorka, ktorá je súčasťou Baleárskych ostrovov. Chorvátsko sa umiestnilo štyrikrát – s ostrovmi Korčula, Mljet, Lošinj a Brač.
Chorvátsky ostrov Korčula, ktorý sa umiestnil na výbornom štvrtom mieste, ponúka nádherné pláže. Spomenúť môžeme napríklad piesočnatú pláž Bilin žal, ktorú si zamilujete. Mljet je zas najzelenejší chorvátsky ostrov, vďaka čomu je skutočnou oázou pokoja. Brač, ktorý je tretím najväčším chorvátskym ostrovom, je obľúbenou dovolenkovu destináciou. Nájdete tu dokonca najkrajšiu chorvátsku pláž Zlatni Rat. No a Lošinj je dokonalým miestom na pokojnú plavbu, pretože ho obklopuje celý rad očarujúcich malých ostrovov.
10 najlepších európskych ostrovov v roku 2026
- Tenerife, Kanárske ostrovy, Španielsko (95/100 bodov)
- La Palma, Kanárske ostrovy, Španielsko (94/100 bodov)
- Madeira, Portugalsko (93/100 bodov)
- Korčula, Dalmátske ostrovy, Chorvátsko (92/100 bodov)
- Mljet, Dalmátske ostrovy, Chorvátsko (90/100 bodov)
- Malorka, Baleárske ostrovy, Španielsko (89/100 bodov)
- Lošinj, Kvarnerské ostrovy, Chorvátsko (88/100 bodov)
- Brač, Dalmátske ostrovy, Chorvátsko (87/100 bodov)
- Gran Canaria, Kanárske ostrovy, Španielsko (86/100 bodov)
- La Gomera, Kanárske ostrovy, Španielsko (85/100 bodov)
Najväčší kulinársky zážitok však zažijete na talianskych a gréckych ostrovoch
Ak ste však milovníkom gastronomických dovoleniek, tak v tejto kategórii uspeli: taliansky ostrov Capri na prvom mieste, za ním talianska Sardínia a v tesnom závese za ňou grécky ostrov Santorini.
Pre milovníkov zelene sú tou najlepšou voľbou chorvátsky ostrov Mljet, portugalská Madeira a ostrov Korčula patriaci Chorvátsku. Ak si ale chcete užiť čo najviac slnka, vyberte sa na Kanárske ostrovy, ktoré ho majú dostatok, najmä Tenerife, La Gomera a Gran Canaria.
Nahlásiť chybu v článku