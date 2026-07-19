Na celom Slovensku sa dnes môžu vyskytnúť búrky: SHMÚ vydal výstrahy

Búrka nad mestom

Foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Na Slovensku dnes platia výstrahy pred búrkami, ale aj pred vysokými teplotami. Búrky majú zároveň zasiahnuť celé Slovensko.

V nedeľu sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky, na južnom Slovensku aj vysoké teploty. Západné Slovensko môže potrápiť vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre všetky javy výstrahy prvého stupňa. Upozornil na to na svojom webe.

Platnosť výstrah pred búrkami je na celom Slovensku rôzna, najčastejšie platia od 12.00 alebo 14.00 do 21.00 h.

Ľudia by sa nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve

V okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda platia výstrahy pred vysokými teplotami od 12.00 do 18.00 h.

Výstrahy pred vetrom platia v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja od 13.00 do 17.00 h.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí.

Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi.

Mesto Humenné zasiahla včera silná búrka sprevádzaná krupobitím

Ako sme vás včera informovali, mesto Humenné zasiahla v sobotu popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím, prívalovým dažďom a silným vetrom. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, približne polhodinu trvajúca búrka spôsobila v meste rozsiahle škody.

Následky búrky v Humennom
Foto: Facebook/ Mesto Humenné – MsÚ

Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Škody zaznamenali na Ulici SNP, Košickej ulici, v okolí kaštieľa aj na Námestí slobody, kde ostal jeden zo stromov rozštiepený. Následky búrky odstraňovali aj v okolí križovatiek Nemocničnej, Krátkej a Školskej ulice, v areáli Strednej odbornej školy technickej, ako aj na Ševčenkovej ulici a Ulici 26. novembra.

„S náročnou situáciou sa v teréne oboznámil hneď v prvých chvíľach aj primátor mesta Miloš Meričko, situáciu monitorovali a následne aj riešili zamestnanci Technických služieb mesta Humenné, pri odstraňovaní stromov z ciest a koordinovaní dopravnej situácie vykonávali dôležitú činnosť záchranné i policajné zložky,“ doplnil Škuba.

Po horúcich dňoch nás čaká ochladenie

Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo vlnu horúčav, ktorá bola jednou z najintenzívnejších. Ide o obdobie, keď maximálna denná teplota po dobu aspoň piatich dní po sebe bola 30 stupňov Celzia a aspoň jeden deň prekročila 35 stupňov Celzia. Informoval o tom SHMÚ s tým, že uplynulá vlna horúčav patrila medzi najdlhšie a najintenzívnejšie v histórii meraní.

„V tomto roku sa podľa uvedenej definície na viacerých meteorologických staniciach vyskytli vlny horúčav v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla na západnom Slovensku, respektíve v rámci obdobia od 19. júna do 3. júla na strednom a východnom Slovensku. Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty vzduchu,“ priblížili meteorológovia.

Slnko pri západe
Foto: SITA

V júni boli na mnohých meteorologických staniciach zaznamenané supertropické dni, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 35 stupňov Celzia a viac.

„Takmer všade išlo o rekordný počet supertropických dní pre jún. Supertropické dni sa vyskytli aj na takých meteorologických staniciach, na ktorých v doterajšej histórii meteorologických meraní v tomto prvom letnom mesiaci nikdy neboli zaregistrované,“ ozrejmil SHMÚ.

V nedeľu však začne od západu cez Slovensko postupovať studený front, ktorý prinesie búrky a ochladenie. Ochladí sa o 5 °C, no tým to ani zďaleka neskončí, pretože teploty budú klesať naďalej, až by mali dosiahnuť hranicu pod 25 °C. Posledný teplý deň nás čaká v nedeľu, kedy sa teploty môžu vyšplhať až nad 30 °C. Od budúceho týždňa horúčavy ustúpia a vyzerá to tak, že na dlhšiu dobu.

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