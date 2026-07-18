Najlepšia pláž v Turecku má hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5. Dovolenkári chvália jej priezračnú vodu

Turecko je jednou z obľúbených dovolenkových destinácií aj mnohých Slovákov. Jeho letoviská sa každoročne zaplnia turistami, ktorým sa zacnelo po mori a slnku a odchádzajú domov s príjemnými spomienkami. Nájdete tu množstvo nádherných pláží ako vystrihnutých z katalógu cestovnej kancelárie, no ak chcete dovolenkovať na tých najlepších, vieme, kam by ste mali vyraziť.
Agentúra Euronews Business porovnala 7 vyhľadávaných destinácií vrátane Chorvátska a Talianska a zistila, že Turecko je spomedzi nich najlacnejšie. Preto sme sa rozhodli pátrať po jeho top plážových rajoch. Prestížny cestovateľský magazín Condé Nast Traveler zostavil zoznam najlepších pláží v Turecku. Vybrali sme z neho 6 a zoradili ich podľa hodnotení, ktoré po sebe zanechávajú na googli dovolenkári. Podelili sa aj o svoje úprimné reakcie a pozitívne či negatívne postrehy.
Toto je 6 najlepších pláží v Turecku
Šiestou najlepšou tureckou plážou v našom rebríčku je pláž Patara, ktorá obstála na viac než solídne hodnotenie, vychádzajúce z viac než 10-tisíc recenzií, na 4,4 hviezdičky z 5. Nachádza sa na južnom pobreží, asi 3 hodiny autom od Antalye. Ide o dlhú piesočnatú pláž, ktorá síce je na niektorých úsekoch preplnená turistami, no inde nájdete aj dostatok súkromia.
Dovolenkári chvália pekné výhľady, ktoré sa im z pláže naskytli, a tiež západy slnka. Dodávajú, že je vhodná aj pre deti a nachádzajú sa tu sprchy aj toalety. Viacerí však spomenuli, že za vstup sa platí relatívne vysoká suma, 15 eur, no mnohí sa zhodli, že to stojí za to.
Piate miesto patrí pláži Ölüdeniz s rovnakým hodnotením 4,4/5, ktoré je ale založené na viac než 20-tisíc názoroch. Nájdete ju asi hodinu a pol autom na sever od pláže Patara.
Na rozdiel od nej podľa dovolenkárov nie je vhodná pre najmenších. Mnohí spomínajú, že je rušná a niektorí kritizujú vysoké ceny, no na druhej strane zas vychvaľujú tyrkysovú vodu, v ktorej sa tu okúpete.
O priečku vyššie sme umiestnili pláže jazera Salda, ktoré sa môžu pochváliť vysokým hodnotením 4,5 hviezdičky z 5, ktoré vzniklo na základe takmer 13-tisíc recenzií. Jazero sa nachádza vo vnútrozemí, asi hodinu autom od obľúbenej atrakcie Pamukkale, a jeho pláže sú nádherné a piesočnaté.
Návštevníci spomínajú, že toto miesto nie je príliš turistické a teší sa obľube medzi domácimi, ktorí sa tu vraj cítia ako na tureckých Maldivách. Voda v jazere je čistá a špeciálne čaro mu dodávajú hory, ktorými je obklopené.
Tretie miesto patrí pláži Kleopatra so 4,5 hviezdičkami z 5 a o niečo vyšším počtom recenzií. Nájdete ju východne od Antalye a dovolenkári spomínajú, že je to možno aj najkrajšia pláž, akú kedy videli, takže domov odchádzali s viac než príjemnými dojmami.
Niektorí upozorňujú, že počas hlavnej letnej sezóny je piesok na pláži poriadne horúci a celkovo je vhodná skôr pre ľudí, ktorí vyhľadávajú horúce more. Pripravte sa aj na vlny, ktoré môžu byť pre niekoho pozitívom a pre ďalších skôr negatívom.
Za druhú najlepšiu pláž v Turecku korunujeme pláž v údolí Butterfly Valley s vysokým hodnotením 4,6 hviezdičky z 5, ktoré vychádza z niečo cez 4-tisíc recenzií. Ak sa sem chcete vybrať, vyrazte napríklad z pláže Ölüdeniz smerom na sever. Toto miesto je ideálne pre dovolenkárov, ktorí milujú prírodu a prechádzky.
„Toto miesto je skrytý klenot,“ zhodnotil jeden z nich. Spomínajú však aj to, že pláž je rušná, predovšetkým v časoch, kedy tu zakotvia lode. K večeru tu už stretnete pomenej ľudí.
Najlepšou plážou v Turecku je pláž İztuzu, ktorá si vyslúžila 4,6 hviezdičky z 5 na základe 5400 recenzií. Rovnako sa nachádza na juhozápadnom pobreží, na pomedzí obľúbených letovísk Antalya a Izmir.
„Krásna piesočnatá pláž s plytkou vodou v úžasnej chránenej oblasti,“ opísal svoj zážitok jeden z dovolenkárov. „Dlhá, čistá a krásne nedotknutá,“ zachytil jej atmosféru ďalší s tým, že ak túžite spomaliť, je priam ideálnym miestom.
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