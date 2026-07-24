Maďarské úrady vyšetrujú zebry pri sídle spájanom s Orbánom: Viacerým zvieratám chýbajú doklady

Foto: Pxhere, TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
TASR
Úrady preverujú pôvod zebier spájaných s érou Viktora Orbána.

Zebry pri luxusnom sídle, ktoré je spájané s rodinou bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, sa stali predmetom rozsiahleho vyšetrovania. Úrady preverujú pôvod zvierat aj dokumentáciu k ich chovu, pričom minister životného prostredia hovorí o vážnych nezrovnalostiach. 

Maďarské úrady začali vyšetrovanie chovu zebier, ktoré sa počas vlády Viktora Orbána stali nečakaným symbolom údajných korupčných praktík a okázalého životného štýlu mocenských elít. Minister životného prostredia László Gajdos v piatok oznámil, že okolo 17 zvierat panuje „totálny chaos“, a nariadil komplexnú kontrolu.

Zebry nakrútili pri luxusnom sídle

Zebry sa do centra pozornosti dostali koncom minulého roka, keď ich nakrútili na pozemkoch pri luxusnom sídle Hatvanpuszta, ktoré formálne patrí Orbánovmu otcovi. Samotné pozemky aj stádo vlastní poľovnícke združenie miliardára Lörinca Mészárosa, jedného z najbližších spojencov bývalého premiéra.

Viktor Orbán
Foto: TASR/AP

„Prevažná väčšina zebier nemá doklad o pôvode. Väčšina dokumentácie bola vyhotovená dodatočne a o niektorých zvieratách nevieme vôbec nič,“ uviedol minister. Dodal, že jedna zo zebier sa do evidencie dostala až po tom, ako spolu s ďalšími dvoma ušla cez nedostatočné oplotenie a v zime zamrzla. „Toto nenecháme len tak!“ vyhlásil bývalý zoológ, ktorý dnes vedie rezort životného prostredia.

Poľovnícke združenie odmieta pochybenia

Mészárosovo poľovnícke združenie vlani tvrdilo, že všetky exotické zvieratá chová v súlade so zákonom a zachránilo ich z nevhodných podmienok.

Orbánova 16 rokov trvajúca sa skončila po aprílových voľbách. Nový premiér Péter Magyar, ktorý sľuboval tvrdý boj proti korupcii, už spustil sériu auditov a vyšetrovaní podozrivých prípadov z obdobia predchádzajúcej vlády.

Péter Magyar tvrdí, že rozpad Fideszu sa zrýchľuje

Operácia Očistec sa len nedávno začala, ale rozpad bývalej vládnej strany Fidesz sa už exponenciálne zrýchľuje. Konštatoval to maďarský premiér Péter Magyar v piatok vo svojom príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti. „Orbánove bábky boli ešte pred niekoľkými týždňami plné elánu a rozdávali rozumy, teraz však jeden po druhom hádžu uterák do ringu,“ napísal premiér a predseda vládnej strany Tisza.

„Spoločenstvo Tiszy musí podľa Magyara dávať pozor aj na to, aby sa posluhovači mafie (režimu vlád premiéra Viktora Orbána) druhej a tretej línie nedokázali infiltrovať do terajšieho režimu. Je to otázka dôveryhodnosti, otázka dôveryhodnosti zmeny režimu,“ dodal.

Rezignácia generálneho prokurátora aj zánik mandátu prezidenta

Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja.

Maďarský premiér Péter Magyar
Foto: SITA/AP

Prezident Tamás Sulyok minulú sobotu (18. 7.) podpísal 17. novelu ústavy, vplyvom ktorej jeho mandát prezidenta republiky zanikol. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak novelu odmietne do piatich dní podpísať.

Gergely Gulyás 13. júla oznámil, že končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín pred hlasovaním o 17. dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov.

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