Vedci pred 79 rokmi podnikli bizarný experiment: Zisťovali, čo sa stane, keď do hurikánu vhodia suchý ľad

Hurikán

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Aký bol výsledok experimentu?

Zatiaľ sa odborníkom nepodarilo nájsť nástroj na ovládanie počasia. Nezastavia hurikán ani prívalové dažde. To však neznamená, že nerobili rôzne viac či menej bizarné experimenty. V rámci jedného z nich zisťovali, čo sa stane, ak vhodia do hurikánu 86 kilogramov suchého ľadu.

Projekt Cirrus

Hurikány dokážu napáchať veľmi vážne škody. Ako informuje web IFL Science, v roku 1947 sa Spojené štáty rozhodli porátať s hurikánom svojským spôsobom. Vyslali lietadlo typu B-17, aby do jeho centra zhodilo 86 kilogramov suchého ľadu. Úrady dúfali, že sa tak silu hurikánu podarí zmierniť skôr, ako dosadne na zem. Ak nie to, chceli ho aspoň presmerovať na miesto, kde napácha čo najmenej škôd.

Stal sa z toho jeden z najkontroverznejších pokusov o ovplyvňovanie počasia a zároveň posledný pokus v rámci projektu s názvom Cirrus o zmenu smerovania hurikánu. V roku 1946 americký chemik a meteorológ Vincent Schaefer objavil zaujímavý jav súvisiaci s vodou, ktorej teplota je nižšia ako 0 °C, no napriek tomu zostáva v kvapalnom stave. Zistil však, že ak pridá suchý ľad, voda zamrzne aj tak.

Dospel preto k záveru, že to isté by sa dalo dosiahnuť aj v troposfére. Suchý ľad by sa dal „nasypať“ do mrakov, pričom Schaefer predpokladal, že by to vyvolalo zrážky v podobe dažďa. Spoločnosť General Electric napokon na naliehanie Schaefera dosiahla dohodu s Námorným výskumným laboratóriom a armádou o založení spomínaného projektu Cirrus.

Vincent Schaefer a jeho kolegovia
Foto: National Archives at College Park – Still Pictures, Public domain, via Wikimedia Commons

Nebolo to ľahké

Prvým krokom bolo spozorovať hurikán včas, ešte predtým, ako naberie na sile. Pred érou satelitov to nebola jednoduchá úloha. V roku 1947 ešte neexistovala možnosť jednoducho si pozrieť satelitné snímky. Napriek tomu ale napokon našli vhodného „adepta“.

„12. októbra sa hurikán, ktorému úrady pridelili označenie King, presúval severovýchodným smerom nad Floridou a na jej južnom konci spôsobil tropické prívalové dažde. Tie vyvolali ničivé záplavy trvajúce niekoľko dní. Na druhý deň sa búrka presunula od pobrežia a pokračovala ďalej smerom na more,“ popísala Národná správa pre oceány a atmosféru (NOAA).

Úrady sa nazdávali, že je to ideálny hurikán na experiment, keďže by už nikoho priamo nemal ohroziť. Vzali teda 86 kilogramov suchého ľadu a vhodili ho z výšky 8 000 metrov takmer do centra hurikánu a sledovali, čo sa bude diať.

Ľudia podali žalobu

Bol experiment úspešný? Nie je ľahké na to jednoznačne odpovedať. Obyvatelia Georgie, kde sa experiment odohral, ale nadšení neboli. Krátko po spustení ľadu sa zdalo, že hurikán zoslabol. Na druhý deň však opäť nabral na sile. Zasiahol štáty Georgia a Južná Karolína, kde spôsobil škody vo výške viac ako 2 milióny dolárov (dnes by to znamenalo približne 30 miliónov dolárov, teda 26,3 milióna eur).

Čierne mračno
Ilustračná foto: Pexels

Ľudia boli presvedčení o tom, že škody boli napáchané najmä následkom experimentu a rozhodli sa podať žalobu. Meteorológovia poukázali na to, že v roku 1906 hurikán popísal takmer rovnakú trajektóriu, a to bez zásahu ľudí. Projekt Cirrus bol však napriek tomu ukončený.

Autor experimentu priznal nedostatky

Experti veria, že hoci suchý ľad hurikán nepresmeroval, ovplyvnil ho. „Vďaka operácii sa vytvorila oblasť, v ktorej sa vyskytovali snehové prehánky a stabilné snehové mraky s ľahkým dažďom v oblasti s teplotami nad bodom mrazu,“ vyjadril sa Schaefer o experimente, ktorý pozoroval z lietadla.

Problémom podľa neho bolo, že sa nevedel dostať priamo do srdca hurikánu, v ešte skoršom čase a s väčším množstvom suchého ľadu. Schaefer ale spolu s ďalšími odborníkmi v tom čase priznali, že o hurikánoch toho vedia jednoducho primálo.

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