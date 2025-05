Zostaneme bez pomoci a liekov: Opozícia varuje pred dôsledkami odmietnutia pandemickej dohody, žiada aj odstúpenie Šaška

Ak Slovensko zahlasuje za odstúpenie od pandemickej zmluvy, minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí odstúpiť. Vyhlásil to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Rozhodnutie vlády o odstúpení od pandemickej zmluvy je podľa progresívcov škandalózne.

Vláda podľa nich vedome hazarduje so zdravím občanov a ustupuje konšpirátorom, akými je podľa PS vládny splnomocnenec Peter Kotlár (SNS). „Všetky krajiny budú lepšie pripravené na ďalšiu pandémiu, len Slovensko nie. Slovensko smeruje do izolácie, premiér Robert Fico (Smer-SD) nás vyťahuje z EÚ, NATO a najnovšie aj zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Je to hanba pred celým svetom, že u nás politiku diktuje konšpirátor Kotlár,” vyhlásil Šimečka.

Opozícia a Hlas podporujú zotrvanie v dohode

Šimečka zdôraznil, že Fico a Kotlár idú proti väčšine v parlamente. „Celá opozícia aj strana Hlas-SD je za to, aby sme zostali súčasťou pandemickej zmluvy. Budeme preto žiadať prerokovanie tohto rozhodnutia v Národnej rade SR,” dodal Šimečka s tým, že strana Hlas-SD sa teraz musí zachovať zodpovedne.

„Je už trochu zvykom, že ministri Hlasu pri takto dôležitých témach len niečo potichu skritizujú, no nakoniec sa vždy podvolia. Ak zástupca Slovenska na WHO naozaj zahlasuje za odstúpenie od pandemickej zmluvy, nemá minister Šaško vo svojej funkcii čo robiť,” vyhlásil Šimečka. Poslanec Oskar Dvořák upozornil, že Ficovo vyťahovanie Slovenska z WHO priamo ohrozuje zdravie občanov.

Odchod od zmluvy znamená menej informácií, liekov aj spolupráce

Ako zdôraznil, cieľom pandemickej zmluvy je nastaviť spoluprácu členských štátov WHO v prípade ďalšej pandémie, aby sa nezopakovala podobná situácia ako pri pandémii Covid-19. „Ak Slovensko od zmluvy odstúpi, budeme mimo rozdeľovania liekov, techniky a delenie sa o kľúčové informácie. Slovensko žiadnym spôsobom neprichádza o suverenitu, naopak, hlasovaním proti zmluve prichádza o ochranu a pomoc,” zdôraznil Dvořák, podľa ktorého predseda vlády šíri paniku a cielene zmluvu dezinterpretuje.

„Všetky krajiny budú mať najnovšie medicínske poznatky, my budeme mať akurát mikroskopové analýzy pána Kotlára. Vyzývam ministra zdravotníctva Šaška, aby nezostal len pri prázdnych slovách, ale aby sa zasadil za zotrvanie Slovenska pri pandemickej zmluve. Ochrana zdravia občanov nemôže ustupovať politickej trafike premiéra Fica a bludom poslanca Kotlára,” uzavrel Dvořák.

KDH: Slovensko si opäť robí hanbu, vláda ustupuje konšpirátorom

Kresťanskí demokrati sú názoru, že si Slovensko opäť urobí medzinárodnú hanbu, keď ako jediné nepodpíše pandemickú dohodu. Poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Peter Stachura pripomenul, že strana Hlas-SD prostredníctvom ministra zdravotníctva zverejnila video, kde obhajuje svoj rozdielny postoj ohľadom pandemickej dohody.

„Rozhodli sa tak slabučko hryzkať a tváriť sa na ešte demokratov a tých, ktorým ešte trošku bliká svetielko príčetnosti. Samozrejme, nezabudli spomenúť mantru katastrofálneho manažmentu pandémie bývalou vládou, keď oni bafkali tabak, zvolávali na námestia a okúňavo nevedeli zaujať jasné stanovisko ohľadom očkovania,“ vyhlásil Stachura.

KDH upozornilo, že vláda podporuje názory konšpirátorov. Dá sa preto podľa hnutia očakávať, že si odmietnutím pandemickej dohody premiér „opäť privinie na svoju hruď“ všetkých, ktorí veria, že Svetová zdravotnícka organizácia je zločinecká organizácia ovládaná temnými silami.

Poslanec František Majerský (KDH) vyhlásil, že Slovensko má dvoch ministrov zdravotníctva. „Sú nimi minister obrany Robert Kaliňák (Sme-SD) a dezinformátor Kotlár. Kaliňák rieši výstavbu koncovej nemocnice a Kotlár rieši smerovanie zdravotníctva. Strana Hlas-SD odovzdala zdravotníctvo Smeru a SNS. Minister Šaško ho už vlastne neriadi,“ dodal Majerský.

Minister Šaško sa podľa kresťanských demokratov teraz snaží „vystrčiť rožky“ a Ficovi naznačiť, že strana Hlas-SD má iný názor. „Aj tance ministra Šaška okolo pandemickej dohody sú jasným dôkazom, že koaličné strany neberú ministrov za Hlas vážne, keďže si v piatok na zasadnutí vlády per rollam schválili, že Slovensko neplánuje podporiť pandemickú dohodu.“ uzavrelo KDH.

Kritika zmluvy prichádza aj od hnutia Slovensko

Zámer vlády nepodporiť pandemickú dohodu kritizuje aj hnutie Slovensko. Fico podľa bývalého ministra zdravotníctva a poslanca Mareka Krajčího pokračuje v politike, ktorá Slovensko vrhá do veľkej hanby a izolácie. Zároveň podľa neho pokračuje v postupnej „predátorskej likvidácii“ svojho koaličného spojenca – strany Hlas-SD. Strana Hlas-SD podporuje pandemickú dohodu a má obrovský problém s tým, že Smer a SNS majú opačný názor.

Fico: Zmluva je škodlivá, vláda nariadila hlasovať proti

Konštatoval to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že kým strana Hlas-SD hovorí, že túto pandemickú dohodu treba vnímať ako niečo dobré, strana Smer-SD hovorí, že je to katastrofa. Premiér informoval, ako sa v tomto prípade dohodli.

„My sme v piatok 16. mája nakoniec hlasovali o pandemickej dohode per rollam. Na základe tohto hlasovania naši ľudia, ktorí pôjdu budúci týždeň do Švajčiarska na príslušnú konferenciu, dostali od vlády pokyn odmietnuť, aby táto dohoda bola prijatá všeobecným súhlasom,“ priblížil Fico s tým, že ďalej dostali pokyn, že musia požiadať o hlasovanie, pokiaľ ide o pandemickú dohodu v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie a tretím pokynom je nepodporiť dohodu. „Pandemická zmluva je škodlivá pre suverénne krajiny,“ vyhlásil Fico.