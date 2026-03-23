Kotlár prišiel s novými zisteniami: Opäť hovorí o mRNA vakcínach, odvoláva sa na vedca z Pfizeru

Nina Malovcová
Koronavírus
Koltár upozorňuje na vážne chyby.

Splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie pandémie Covid-19 v pondelok upozornil na kritické zistenia týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín proti Covid-19, vyplývajúce z odborného vyjadrenia Dr. Helmuta Sterza, bývalého hlavného toxikológa spoločnosti Pfizer Europe, pred Vyšetrovacím výborom Nemeckého Bundestagu zo 19. marca 2026.

Dr. Sterz vo svojom vyjadrení poukázal na zásadné nedostatky v preklinických testoch vakcíny COMIRNATY, pričom mnohé kľúčové toxikologické štúdie, vrátane karcinogenity, genotoxicity, imunotoxicity a reprodukčnej toxicity, buď neboli vykonané, alebo obsahovali metodologické chyby, ktoré znemožňovali spoľahlivé hodnotenie bezpečnosti.

Upozornil aj na nežiadúce účinky a úmrtia

Upozornil, že klinické skúšky prebiehali bez adekvátnych toxikologických dát, keďže skrátený program bezpečnostných testov pred núdzovým schválením vakcíny umožnil začať očkovanie bez overenia bezpečnosti, čo predstavuje vážne porušenie „Dobrej klinickej praxe“.

Sterz ďalej zdôraznil, že už v prvých mesiacoch po uvedení vakcíny na trh bolo zaznamenaných viac než 158.000 nežiaducich účinkov a 1223 úmrtí, ktoré podľa jeho analýzy mohli byť predvídané a mohlo im byť zabránené, keby boli predtým vykonané všetky potrebné toxikologické štúdie.

Zároveň upozornil na riziká spojené s výrobou vakcíny, ktorá zahŕňala kontamináciu bakteriálnou DNA, a tým vzniklo nepredvídateľné riziko pre ľudský genóm. Napokon Sterz kritizoval zodpovedné orgány za nedodržanie medzinárodných a národných smerníc EMA, FDA, WHO a ďalších odborných štandardov pri preklinickom testovaní vakcíny.

Zistenia sa zhodujú s posudkom MUDr. Pekovej

Zistenia Dr. Sterza sú priamo v zhode so závermi znaleckého posudku MUDr. Pekovej. Podľa MUDr. Pekovej preklinické štúdie mRNA vakcín neboli vykonané podľa medzinárodne záväzných štandardov, chýbali kritické testy a mnohé vykonané štúdie obsahovali metodologické nedostatky, čo potvrdzuje Sterzove tvrdenia o nedostatočnosti toxikologického hodnotenia. Posudok MUDr.

Pekovej ďalej zdôrazňuje, že skrátený program bezpečnostných testov pred núdzovým schválením vakcíny ohrozil bezpečnosť očkovanej populácie, čím sa zhoduje s kritickým hodnotením Sterza týkajúceho sa porušenia Dobrej klinickej praxe. MUDr. Peková tiež identifikuje predvídateľné riziká závažných nežiaducich účinkov, ktoré sa objavili po uvedení vakcíny na trh, a ktoré mohli byť odhalené a obmedzené vykonaním adekvátneho toxikologického hodnotenia, čo presne zodpovedá Sterzovým pozorovaniam o vysokom počte nežiaducich účinkov a úmrtí v prvých mesiacoch očkovania.

Splnomocnenec hovorí o vážnych dôsledkoch

Posudok MUDr. Pekovej upozorňuje aj na riziká spojené s výrobou vakcíny a možnou kontamináciou bakteriálnou DNA, čím sa potvrdzuje Sterzove upozornenie na potenciálne nepredvídateľné genetické riziká. Napokon MUDr. Peková poukazuje na nedodržanie národných a medzinárodných smerníc pri preklinickom testovaní vakcín a kritizuje úradné orgány za absenciu adekvátnej kontroly, čo priamo korešponduje s vyjadrením Dr. Sterza.

Splnomocnenec vlády zdôraznil, že zhoda zistení Dr. Sterza a záverov znaleckého posudku MUDr. Pekovej poskytuje pevný dôkaz o systematických nedostatkoch v procese schvaľovania a testovania vakcíny COMIRNATY, ktoré mohli ohroziť zdravie miliónov ľudí. Tieto zistenia sú kľúčové pre vyšetrovanie pandémie a vyžadujú okamžitú pozornosť orgánov zodpovedných za verejné zdravie.

