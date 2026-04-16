Šaško si necháva čas na posúdenie: V Ženeve bude hlasovanie o Pandemickej dohode, Slovensko sa má zdržať

Prílohu Pandemickej dohody o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom (PABS) treba podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR riadne posúdiť v rámci vnútroštátneho procesu za účelom preskúmania jej súladu s ústavnými princípmi.
O prílohe sa má rozhodovať na 79. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), ktoré sa uskutoční od 18. do 23. mája vo švajčiarskej Ženeve. V prípade hlasovania o prijatí prílohy sa SR plánuje zdržať. Vyplýva to z návrhu smernice pre postup delegácie na zasadnutí, ktorý MZ SR pridalo do medzirezortného pripomienkového konania.
Dva možné scenáre ďalšieho vývoja
„Osobitná pozornosť bude venovaná schvaľovaniu Rezolúcie, prostredníctvom ktorej bude Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu predložený výstup z rokovaní Medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG) o Prílohe k Pandemickej dohode o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom (PABS). Vzhľadom na plánované pokračovanie šiesteho kola rokovania Medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG), ktoré bude prebiehať na prelome apríla a mája 2026, nie je v súčasnosti k dispozícii konečné znenie Rezolúcie, preto Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh Smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na WHA 79., ktorý reflektuje na dva možné scenáre ďalšieho vývoja,“ ozrejmil rezort.
Rezolúcia môže podľa neho hovoriť buď o prijatí prílohy PABS k pandemickej zmluve alebo o predĺžení mandátu pracovnej skupiny. V prípade prijatia prílohy PABS k pandemickej dohode konsenzom plánuje SR vystúpiť v rámci diskusie so stanoviskom, v ktorom zdôrazní potrebu vnútroštátneho preskúmania prílohy.
V prípade, že sa bude o prijatí prílohy hlasovať, SR sa plánuje zdržať. „Vzhľadom na národný kontext je pre SR nevyhnutné, aby bola Pandemická dohoda, vrátane jej Prílohy o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom, riadne posúdená v rámci vnútroštátneho procesu za účelom preskúmania jej súladu s ústavnými princípmi,“ ozrejmilo ministerstvo.
Slovensko podporí pokračovanie rokovaní
Ak bude rezolúcia hovoriť o predĺžení mandátu Medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG), SR s ňou pri prípadnom hlasovaní bude súhlasiť. „V zmysle komunikovaných stanovísk Slovenskou republikou počas jednotlivých kôl rokovaní, návrh Prílohy PABS nie je dostatočne rozpracovaný, preto SR súhlasí s pokračovaním rokovaní o jej texte. Vzhľadom na národný kontext je pre SR nevyhnutné, aby bola Pandemická dohoda, vrátane jej Prílohy o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom, riadne posúdená v rámci vnútroštátneho procesu za účelom preskúmania jej súladu s ústavnými princípmi,“ vysvetlilo MZ.
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré sa podieľalo na hodnotení návrhu prílohy k pandemickej dohode, ozrejmilo, že hoci návrh prílohy k systému PABS obsahuje viaceré pozitívne prvky, v kľúčových častiach neboli na poslednom rokovaní WHA plne zohľadnené zásadné pripomienky SR.
„Ide najmä o otázky jasného a právne záväzného mechanizmu zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté v súvislosti so zdieľaním a využívaním patogénov, absenciu explicitnej úpravy kontroly rizikového výskumu s dvojitým použitím vrátane výskumu typu ‚gain-of-function‘, ako aj nedostatočné zakotvenie povinného nezávislého hodnotenia pomeru rizík a prínosov pri manipulácii s patogénmi s pandemickým potenciálom. Rovnako neboli dostatočne rozpracované otázky ochrany osobných údajov a jasného vymedzenia práv a povinností jednotlivých aktérov systému, čo môže v praxi viesť k právnej neistote,“ priblížil rezort.
Zdržanie sa ako diplomatický krok
Zároveň dodal, že rozhodnutie o zdržaní sa hlasovania predstavuje štandardný diplomatický postup v situácii, keď text síce obsahuje prvky, ktoré SR podporuje, no zároveň nezohľadňuje viaceré zásadné požiadavky, ktoré považuje za nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti, právnej istoty, ochrany ľudských práv a národných záujmov.
„Zdržanie sa hlasovania tak vyjadruje vyváženú pozíciu – Slovenská republika konštruktívne participuje na rokovaniach, no zároveň si zachováva výhrady k nedoriešeným otázkam,“ skonštatovalo MS SR.
Delegácie členských štátov WHO v marci predĺžili rokovania o chýbajúcej kľúčovej časti pandemickej dohody – systéme PABS. Ten má vytvoriť spravodlivý mechanizmus pre zdieľanie vzoriek patogénov s pandemickým potenciálom a následné zdieľanie prínosov, ktoré z nich vyplývajú, ako sú vakcíny, testy a liečba. Cieľom rokovaní je dohoda na tom, ako bude systém fungovať v praxi. Dokument by mal byť sfinalizovaný do polovice mája, keď zasadne rozhodovací orgán WHO – Svetové zdravotnícke zhromaždenie.
Pandemická dohoda vznikla po COVID-19
Prelomovú pandemickú dohodu o riešení budúcich zdravotných kríz prijali členské štáty WHO v máji 2025. Ide o výsledok viac ako troch rokov rokovaní vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom dohody je zabrániť tomu, aby budúce pandémie sprevádzala nekoordinovaná reakcia štátov, aká sa prejavila počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.
