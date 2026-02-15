Výrok o pandémii má dohru: Huliak poslal list Sabakovi a priznal, že sa mýlil. Infektológ ocenil zodpovednosť

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa ospravedlnil infektológovi Petrovi Sabakovi za výrok, v ktorom mu pripisoval spoluvinu na smrti 35 000 dôchodcov počas pandémie. Sabaka označil jeho krok za zodpovedný a dospelý.
O ospravedlnení informoval samotný Peter Sabaka prostredníctvom statusu na sociálnej sieti Facebook, kde uviedol, že mu minister napísal list a priznal, že sa mýlil. Podľa Sabaku Huliak uznal, že si nebol vedomý toho, že lekár sa aktívne nepodieľal na formovaní protipandemickej politiky, ktorú svojím výrokom kritizoval.
Priznanie omylu a reflexia pandémie
„Pán minister Huliak sa mi ospravedlnil za výrok, v ktorom mi pripisoval spoluvinu na smrti 35 000 dôchodcov počas pandémie. Zachoval sa veľmi zodpovedne a dospelo,“ napísal Sabaka. Zároveň pripomenul, že riadenie protiepidemických opatrení a najmä ich komunikácia neboli bez chýb. Podľa jeho slov to však nebolo špecifikum Slovenska, ale jav, ktorý sa objavoval aj v iných krajinách.
Efektivita a racionalita niektorých opatrení, najmä hromadného testovania, bola podľa Sabaku diskutabilná. Počas pandémie proti nim vystúpili aj niektoré odborné autority vrátane iniciatívy Veda pomáha, ktorej bol súčasťou. Zdôraznil však, že po prijatí opatrení bolo nevyhnutné ich dodržiavať, aby sa predišlo chaosu a kolapsu nemocníc. „Ak už však boli protiepidemické opatrenia prijaté, bolo nevyhnutné ich dodržiavať. Inak by nastal chaos a anarchia a nemocnice by nezvládli nápor pacientov,“ uviedol.
Skúsenosť z nemocnice
Sabaka ocenil aj to, že minister vo svojom liste spomenul jeho prácu v nemocnici. Pripomenul, že ako jeden z mnohých zdravotníkov mal možnosť bezprostredne vidieť dôsledky pandémie na ťažko a kriticky chorých pacientov.
„Preto som bol presvedčený, že musím urobiť všetko pre to, aby v nemocnici končilo čo najmenej ľudí, aby bolo čo najmenej chorých a trpiacich, čo najmenej mŕtvych. A v neposlednom rade, aby nemocnice nápor ustáli,“ napísal.
Podľa jeho slov sa zdravotníkom podarilo zachrániť približne 90 percent hospitalizovaných pacientov na bežných oddeleniach a asi polovicu kriticky chorých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Bez nemocničnej starostlivosti by podľa neho väčšina z nich neprežila.
Symbolické gesto v napätej atmosfére
Lekár priznal, že obdobie pandémie bolo pre spoločnosť mimoriadne náročné a je ťažké hodnotiť ho bez emócií. Dodal, že aj po rokoch cíti horkosť pri spomienke na to, že niektorí uprednostnili cynický kalkul a honbu za popularitou pred súcitom a vecnou diskusiou.
Zároveň zdôraznil, že pri verejných vystúpeniach si musí dávať pozor, aby neprekročil hranicu odbornej argumentácie a zostal vo vecnej rovine. „V čase narastajúcej polarizácie spoločnosti, považujem za potrebné oceniť symbolickú hodnotu tohto gesta. Jedna lastovička leto nerobí, ale ak by aj iní politici preukázali toľko zodpovednosti ako pán minister Huliak, nemuseli by sme tak veľmi zaťažovať súdy a exekútorov,“ uzavrel Sabaka.
