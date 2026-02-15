Výrok o pandémii má dohru: Huliak poslal list Sabakovi a priznal, že sa mýlil. Infektológ ocenil zodpovednosť

Foto: SITA/Národná rada SR

Nina Malovcová
Koronavírus
Peter Sabaka prijal ospravedlnenie od Rudolfa Huliaka a pripomenul realitu JIS.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa ospravedlnil infektológovi Petrovi Sabakovi za výrok, v ktorom mu pripisoval spoluvinu na smrti 35 000 dôchodcov počas pandémie. Sabaka označil jeho krok za zodpovedný a dospelý.

O ospravedlnení informoval samotný Peter Sabaka prostredníctvom statusu na sociálnej sieti Facebook, kde uviedol, že mu minister napísal list a priznal, že sa mýlil. Podľa Sabaku Huliak uznal, že si nebol vedomý toho, že lekár sa aktívne nepodieľal na formovaní protipandemickej politiky, ktorú svojím výrokom kritizoval.

Viac z témy Koronavírus:
1.
Kotlár žiada, aby z trhu stiahli mRNA vakcíny: Výsledky zverejňovať nebude, ide o citlivé informácie
2.
Kotlár má problém so zákonom: Polícia ho obvinila pre vyjadrenia o mRNA vakcínach
3.
Z postu nikdy neodstúpim: Kotlár nevidí dôvod na odchod. Vraj bojuje za deti, ktoré sa rozhodovať nemôžu
Zobraziť všetky články (1402)

Priznanie omylu a reflexia pandémie

„Pán minister Huliak sa mi ospravedlnil za výrok, v ktorom mi pripisoval spoluvinu na smrti 35 000 dôchodcov počas pandémie. Zachoval sa veľmi zodpovedne a dospelo,“ napísal Sabaka. Zároveň pripomenul, že riadenie protiepidemických opatrení a najmä ich komunikácia neboli bez chýb. Podľa jeho slov to však nebolo špecifikum Slovenska, ale jav, ktorý sa objavoval aj v iných krajinách.

Efektivita a racionalita niektorých opatrení, najmä hromadného testovania, bola podľa Sabaku diskutabilná. Počas pandémie proti nim vystúpili aj niektoré odborné autority vrátane iniciatívy Veda pomáha, ktorej bol súčasťou. Zdôraznil však, že po prijatí opatrení bolo nevyhnutné ich dodržiavať, aby sa predišlo chaosu a kolapsu nemocníc. „Ak už však boli protiepidemické opatrenia prijaté, bolo nevyhnutné ich dodržiavať. Inak by nastal chaos a anarchia a nemocnice by nezvládli nápor pacientov,“ uviedol.

Skúsenosť z nemocnice

Sabaka ocenil aj to, že minister vo svojom liste spomenul jeho prácu v nemocnici. Pripomenul, že ako jeden z mnohých zdravotníkov mal možnosť bezprostredne vidieť dôsledky pandémie na ťažko a kriticky chorých pacientov.

Foto: SITA/Milan Illík

„Preto som bol presvedčený, že musím urobiť všetko pre to, aby v nemocnici končilo čo najmenej ľudí, aby bolo čo najmenej chorých a trpiacich, čo najmenej mŕtvych. A v neposlednom rade, aby nemocnice nápor ustáli,“ napísal.

Podľa jeho slov sa zdravotníkom podarilo zachrániť približne 90 percent hospitalizovaných pacientov na bežných oddeleniach a asi polovicu kriticky chorých pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Bez nemocničnej starostlivosti by podľa neho väčšina z nich neprežila.

Symbolické gesto v napätej atmosfére

Lekár priznal, že obdobie pandémie bolo pre spoločnosť mimoriadne náročné a je ťažké hodnotiť ho bez emócií. Dodal, že aj po rokoch cíti horkosť pri spomienke na to, že niektorí uprednostnili cynický kalkul a honbu za popularitou pred súcitom a vecnou diskusiou.

Zároveň zdôraznil, že pri verejných vystúpeniach si musí dávať pozor, aby neprekročil hranicu odbornej argumentácie a zostal vo vecnej rovine. „V čase narastajúcej polarizácie spoločnosti, považujem za potrebné oceniť symbolickú hodnotu tohto gesta. Jedna lastovička leto nerobí, ale ak by aj iní politici preukázali toľko zodpovednosti ako pán minister Huliak, nemuseli by sme tak veľmi zaťažovať súdy a exekútorov,“ uzavrel Sabaka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac