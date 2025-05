Slováci priznali, že ich trápia nízke mzdy, nedocenená práca aj šikana od nadriadeného: Týka sa to hrozivého počtu ľudí

Počas posledných šiestich mesiacov pocítilo neférové konanie zo strany zamestnávateľa 42 % ľudí. Jedna pätina takéto správanie zažíva opakovane. Negatívne emócie spojené s vnímaním neférového prístupu firiem vedie k pocitu nespokojnosti zamestnancov. To sa následne premietne do frustrácie, stresu, zníženej produktivity, narušenia pracovnej atmosféry a môže to viesť aj k vyššej fluktuácii.

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career. „Pocit nefér prístupu u zamestnancov jednoznačne súvisí s ich pocitom nespokojnosti. Zatiaľ čo v prípade tých, ktorí sú u svojho aktuálneho zamestnávateľa spokojní a motivovaní, sa s nefér prístupom opakovane stretlo len desať percent. V prípade nespokojných a nemotivovaných zamestnancov sa s takýmto prístupom počas posledného polroka opakovane stretla až celá jedna tretina,“ uviedla spoločnosť.

Ľudí trápia nízke mzdy, nedocenená práca aj šikana

Najčastejšie majú ľudia v práci negatívne pocity v súvislosti s nadmerným množstvom práce, a to 58 %. Rovnaké percento pracovníkov trápi aj nedostatočné ocenenie či odcudzenie a rutina v zamestnaní. Negatívne pocity spojené s financiami vníma veľmi citlivo 48 %, a to nielen čo sa týka výšky mzdy, ale aj zamietnutých bonusov, prémií, odmien, ako aj skutočnosti, že mzda nezodpovedá ich pozícii.

Za posledných šesť mesiacov pocítilo 45 % zamestnancov neférový prístup firmy v nejakej forme v súvislosti s ponížením a nedôstojnosťou. Práve neférový prístup firmy a nedostatočné odmeňovanie majú potenciál podľa spoločnosti vyvolať nespokojnosť u ľudí až do bodu, keď sa rozhodnú pre zmenu práce.

Ľudia sa necítia docenení, práca sa stáva rutinou

Medzi časté faktory, ktoré vplývajú na spokojnosť ľudí v práci, patrí práca navyše, ktorú nikto neocení, a to v 46 %, alebo nižší plat, ako by si konkrétna pozícia zaslúžila, celkovo 45 %. Rovnako k častým pocitom patrí aj tvrdenie, že ich nadriadený nevie pochváliť, konkrétne je to 37 %. V prípade nedôstojného prístupu malo 29 % ľudí pocit, že minimálne raz za posledný polrok zažili zaobchádzanie ako s menejcenným a šikanovanie zo strany nadriadeného uviedlo 20 %.

Ďalšími faktormi sú pocity, keď sa práca stala rutinou a stereotypom (40 %) alebo vyšší objem práce spôsobil, že to bolo pre zamestnancov už na hranici kolapsu (38 %). „Pre starnúcu pracovnú silu bude vyšší objem práce problém, bude to faktor, ktorý môže ľudí rozhýbať k zmenám. Najväčší pokles pri negatívnych pocitoch oproti posledným meraniam zaznamenalo nerešpektovanie voľného času, ktoré je aktuálne vnímané u 29 % zamestnancov,“ dodala spoločnosť.