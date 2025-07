Žene vyrazila dych zmrzlina za 8 eur: Chorváti priznali, že je pri Jadrane draho. Sťažujú sa na nízke platy

Tak schválne – kde podľa vás vládnu v obchodoch vyššie ceny, v Londýne alebo v Chorvátsku? Britka, ktorá navštívila supermarket pri Jadrane, má na túto otázku jasnú odpoveď. A asi vás nepríjemne prekvapí.

Asi sa nemusíme baviť o tom, že Londýn nie je lacná destinácia. Ani na výlet, ani na život. Preto môže byť prekvapením, keď Britka vyhlási, že Chorvátsko je drahšie.

Podelila sa so svojou skúsenosťou, ktorá jej vyrazila dych

Pred niekoľkými dňami zverejnila istá Alex na TikToku video, v ktorom neskrývala svoje prekvapenie. Avšak nie pozitívne. Počas dovolenky v Chorvátsku ju zaskočila jedna vec – ceny.

Zhodnotila, že nemôže uveriť, aké sú ceny v obchode vysoké. „Je to tu horšie ako v Londýne,“ podotkla. „Ako si tu ľudia môžu vôbec dovoliť žiť?“ opýtala sa.

Nedokázala uveriť vlastným očiam, keď zbadala zmrzlinu za 8 eur a prezradila, že takéto vysoké ceny sú síce v Británii tiež, avšak len v prémiových obchodoch, a nie v bežných reťazcoch.

Ceny vysoké a platy nízke, sťažujú sa domáci

Video sa stalo na sociálnej sieti virálnym a videlo ho cez 640-tisíc ľudí. Mnohí sa v komentároch podelili o svoje názory na túto tému.

„Možno máme vyššie ceny, ale zato nižšie platy,“ podotkla ironicky používateľka z Chorvátska. „Počkaj, keď zistíš, aké sú v Chorvátsku platy,“ doplnil niekto ďalší. „Je pre mňa lacnejšie bývať v Paríži, ako sa presťahovať späť do Splitu,“ priznala iná komentujúca.

Vyzerá to tak, že ceny v Chorvátsku netrápia len dovolenkárov, ale aj miestnych. Podobných komentárov nájdeme medzi stovkami pod videom oveľa viac. No nemali by sme pri tejto téme ukazovať len na milovanú destináciu pri Jadrane, pretože infláciu na vlastnej koži nepríjemne pociťuje doma aj množstvo Slovákov.