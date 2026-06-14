Rýchle elektrokolobežky nebudú legálne: Od septembra začnú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad

Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov.
Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada SR schválila začiatkom júna.
Stret s chodcom môže mať fatálne následky
„Jazda na týchto malých elektrických vozidlách, ktoré umožňujú vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu, je z hľadiska možných následkov na živote a zdraví v prípade nehody výrazne nebezpečnou činnosťou nielen pre samotného vodiča vozidla, ale v prípade stretu s chodcom či iným účastníkom cestnej premávky môže mať fatálne následky aj pre neho. Z uvedeného dôvodu je potrebné primerane sankcionovať jazdu na takýchto vozidlách, ktoré nie je možné vôbec prevádzkovať v cestnej premávke,“ poukázalo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré zmenu navrhlo.
Novela zákona o cestnej premávke obmedzí aj používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste.
V novom znení časti zákona tiež parlament ustanovil, že chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť áut, ktoré sa k priechodu blížia.
Sankcie za prekročenie rýchlosti či koniec zákazu otáčania
O novele, ktorá mala priniesť viaceré zmeny v doprave, sme vás prvýkrát informovali v apríli. Vo štvrtok ju podpísal prezident SR Peter Pellegrini a medzi zmeny, ktoré prináša upravená legislatíva prijatá v Národnej rade SR 2. júna, patrí aj povolenie otáčania sa na svetelnej križovatke.
„Vypúšťa sa zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ ozrejmilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré za zmenami stojí.
Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu.
„A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), respektíve o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave.
Všeobecný zákaz státia a predchádzanie pre nákladné vozidlá
Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.
Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia (parkovania) na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou Hlavná cesta.
Novela mala pôvodne meniť aj predchádzanie pre nákladné vozidlá na diaľnici. Táto zmena však z definitívne schválenej úpravy vypadla. Rovnako sa nerozširuje pôsobnosť obcí pri tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľov vozidiel, čo sa pôvodne malo. „Na základe súčasného právneho stavu ostane naďalej obciam možnosť využívať objektívnu zodpovednosť len pri parkovaní,“ píše sa v úprave.
Väčšina zmien nadobudne účinnosť od septembra tohto roka.
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