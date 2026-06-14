Gašpar avizuje nové informácie o verejných financiách spojených s opozíciou. Chystajú aj odvolanie Dubéciho

Na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Dubéciho (PS) sa pracuje. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
Pripravujú sa dôvody na odvolanie Dubéciho, tvrdí Gašpar s tým, že ich plánuje predstaviť zvyšným stranám z koalície. Podľa jeho slov, aj keď navrhovali odvolanie predsedu PS Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, najskôr mali strany Hlas-SD a SNS pochybnosti, napokon sa však pridali.
„Ak ma chce strana Smer odvolať, tak nech má odvolá,“ poznamenal podpredseda parlamentu z PS. Zároveň doplnil, že na rozdiel od Gašpara nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Vyzval ľudí, aby si pozreli jeho životopis a porovnali ho s tým Gašparovým a urobili si vlastný názor.
Mal sa priživovať na štátnych peniazoch
Podľa Gašpara sa Dubéci v minulosti „priživoval“ na štátnych peniazoch, poukazoval pritom na jeho pôsobenie v košickej Tabačke. Dubéci to poprel a Gašpara pozval do Košíc, aby si pozrel fungovanie projektu.
V diskusnej relácii podpredseda parlamentu za Smer-SD avizoval „nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou.“ Zistenia nechcel bližšie konkretizovať, predstaviť ich plánuje „budúci týždeň“.
Téma premiérovho syna
Obidvaja diskutujúci sa dotkli aj témy syna premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý je konateľom Agentúry Smer. Podľa Gašpara PS porovnáva v tejto súvislosti neporovnateľné, keď dáva situáciu s premiérovým synom do spojitosti s podozrením z trestnej činnosti projektu Fórum mamy predsedu PS. Dubéci chce, aby sa situácia vyšetrila.
V súvislosti s predloženou novelou zákona o kajúcnikoch Gašpar povedal, že sa neoslabuje postavenie spolupracujúcej osoby. Podľa Dubéciho podpredseda parlamentu za Smer-SD obhajuje zmeny, ktoré by mu pomohli v jeho trestných konaniach. Gašpar to však odmietol. Dubéci k novele dodal, že koalícia nerobí nič iné, len sa stará sama o seba.
Správa o stave republiky bude v septembri
V diskusnej relácii bol dnes aj prezident Peter Pellegrini, ako prezradil, správu o stave republiky prednesie na pôde Národnej rady SR v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040.
Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. „Z tohto pohľadu to môže byť napäté, lebo viem si predstaviť, že tých požiadaviek na rozpočet môže byť veľa, a zároveň to bude potrebné skĺbiť so zásadnými prorastovými opatreniami,“ upozornil.
Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. „Či budú jej strany schopné hľadať konsenzus, alebo rok pred voľbami budú bojovať hlavne za seba,“ podotkol. Nemyslí si preto, že septembrový termín na schválenie finančného plánu je istý. Zároveň však poukázal na to, že na čele exekutívy je skúsený líder, „ktorý dokázal, že sa vie vyrovnať s mnohými politickými problémami“. Pripustil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) „nájde spôsob, ako motivovať koaličných partnerov“ k tomu, aby k schváleniu rozpočtu v septembri došlo.
K zákonu, ktorý má upraviť voľbu zo zahraničia, povedal, že pri rozhodovaní o jeho podpísaní sa bude držať toho, či novela vytvorí dostatočnú širokú sieť bodov, v rámci ktorých bude možné odvoliť prezenčne. Ak to tak bude, nemyslí si, že zmena bude neriešiteľným problémom pre tých, ktorí majú skutočný záujem voliť.
Slovensko-maďarské vzťahy
Dotkol sa aj témy slovensko-maďarských vzťahov v kontexte kontroverzných vyhlásení nového maďarského premiéra Pétera Magyara. „Nepovažujem to za dobrú rétoriku vedúcu k dobrým susedským vzťahom,“ skonštatoval prezident v súvislosti s vyjadreniami o „Felvídeku“ či „Maďarsku, ktoré susedí samo so sebou“. Pellegrini sa obáva, aby sa slovensko-maďarské vzťahy nestali témou, ktorá bude nielen zhoršovať bilaterálne vzťahy, ale pred voľbami aj polarizovať slovenskú spoločnosť. Verí preto, že na plánovanom stretnutí premiérov Magyara a Fica pred najbližším stretnutím lídrov Európskej únie nájdu obaja predstavitelia spôsob, ako upokojiť túto situáciu.ň
K procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia, a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Pripomenul, že sa jej to v konečnom dôsledku môže „vrátiť“ v budúcnosti, ak sa pomery zmenia a moc bude mať súčasná opozícia, ktorá by mohla zvoliť rovnaký postup. „Ja som za to, aby sa v takýchto prípadoch rokovalo, minister si vypočul výhrady a mohol sa voči nim brániť a argumentovať,“ uzavrel prezident.
Nahlásiť chybu v článku