Šíri sa nebezpečná choroba: Karanténa zasiahla 75 % slovenských vinohradov, likvidujú sa celé hektáre

Oberačka hrozna vo vinohrade

Ilustračné zábery: TASR

TASR
Tomáš Čapák
Karanténa pre zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená v 12 okresoch Slovenska.

Karanténa pre ochorenie zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená na 75 % plôch slovenských vinohradov. Uviedla to pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) Ľuba Gašparová.

„Na základe vlaňajších prieskumov, ktoré vykonali inšpektori ÚKSÚP vo všetkých vinohradníckych oblastiach Slovenska a na základe potvrdenej pozitivity z odobratých vzoriek viniča, bola vyhlásená karanténa spolu s príslušnými opatreniami v 12 okresoch Slovenska, čo predstavuje približne 75 % plôch slovenských vinohradov,“ spresnila Gašparová.

Vyklčovali viacero plôch vinohradov

K 9. júnu 2026 bolo podľa jej informácií v súvislosti s týmto ochorením vyklčovaných spolu 112,05 hektára súvislých plôch vinohradov a približne 75 000 krov v rámci individuálnej likvidácie príznakových jedincov.

„Od začiatku roka 2026 ÚKSÚP vykonával v rámci Slovenska školenia vinohradníkov na správne pozorovanie cikády Scaphoideus titanus, ktorá je hlavným prenášačom tejto choroby, a to na účel určenia optimálneho termínu na chemické ošetrenie vinohradu,“ priblížila.

Hrozno rastúce vinohrade
Ilustračný záber: Pexels

Dve signalizácie

Poznamenala, že ÚKSÚP na základe pozorovaní z terénu vydal doteraz dve signalizácie – na prvé a druhé ošetrovanie viniča proti cikádam. Signalizácie boli cielene zaslané aj elektronickým systémom všetkým vinohradníkom a obciam vo vinohradníckych oblastiach.

Doplnila, že ÚKSÚP dostáva z praxe v zásade iba pozitívne odozvy a akceptáciu súčasného stavu s rešpektovaním potreby použitia chemickej ochrany na ošetrenie vinohradov. „Posúdiť stav výskytu zlatého žltnutia viniča na Slovensku bude možné až v priebehu leta, v mesiacoch júl a najmä v auguste, keď sa najviac prejavia viditeľné príznaky napadnutia viniča touto chorobou,“ dodala.

Ekonomicky najvýznamnejšia choroba

Zlaté žltnutie viniča je považované za ekonomicky najvýznamnejšiu chorobu viniča hroznorodého v oblastiach jeho pestovania, o čom sme písali už v minulosti. Ochorenie je v Európe známe už od roku 1949. Príznaky napadnutia možno pozorovať na celej rastline alebo iba na niektorých výhonkoch či ich častiach.

V závislosti od odrody nastáva počas letného obdobia žltnutie (pri bielych odrodách) alebo červenanie (pri modrých odrodách) listov. Ak príde k neskoršej infekcii, strapec sa vyvíja nepravidelne a bobule sa scvrkávajú. Napadnuté bobule hrozna majú nižšiu cukornatosť a vyšší obsah kyselín.

Hrozno rastúce vo vinohrade, ktoré nepôsobí ideálne
Ilustračný záber: Pexels

Viniče boli ohrozené už začiatkom roka, karanténa bola vtedy vyhlásená rovnako v 12 okresoch Slovenska. Vo vyhláškach, ktoré vtedy vydali príslušné okresné úrady sa písalo: „V zamorenej zóne sa zakazuje zakladať a prihlasovať množiteľské porasty viniča a premiestňovanie hostiteľských rastlín mimo zamorenú zónu“.

V nárazníkových zónach, ktoré zahŕňajú celé okresy, museli množiteľské porasty viniča spĺňať legislatívne požiadavky rastlinolekárskej legislatívy, pričom každá prihlásená dávka podliehala povinnému vzorkovaniu na diagnostiku zlatého žltnutia viniča. Opatrenia sa týkali všetkých vinohradníkov v okresoch, kde bola vyhlásená karanténa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Letné drinky môžu skrývať nečakané nástrahy, vysvetľuje hygienička: Aj ľad môže byť pozvánkou pre baktérie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac