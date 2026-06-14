Šíri sa nebezpečná choroba: Karanténa zasiahla 75 % slovenských vinohradov, likvidujú sa celé hektáre

Karanténa pre ochorenie zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená na 75 % plôch slovenských vinohradov. Uviedla to pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) Ľuba Gašparová.
„Na základe vlaňajších prieskumov, ktoré vykonali inšpektori ÚKSÚP vo všetkých vinohradníckych oblastiach Slovenska a na základe potvrdenej pozitivity z odobratých vzoriek viniča, bola vyhlásená karanténa spolu s príslušnými opatreniami v 12 okresoch Slovenska, čo predstavuje približne 75 % plôch slovenských vinohradov,“ spresnila Gašparová.
Vyklčovali viacero plôch vinohradov
K 9. júnu 2026 bolo podľa jej informácií v súvislosti s týmto ochorením vyklčovaných spolu 112,05 hektára súvislých plôch vinohradov a približne 75 000 krov v rámci individuálnej likvidácie príznakových jedincov.
„Od začiatku roka 2026 ÚKSÚP vykonával v rámci Slovenska školenia vinohradníkov na správne pozorovanie cikády Scaphoideus titanus, ktorá je hlavným prenášačom tejto choroby, a to na účel určenia optimálneho termínu na chemické ošetrenie vinohradu,“ priblížila.
Dve signalizácie
Poznamenala, že ÚKSÚP na základe pozorovaní z terénu vydal doteraz dve signalizácie – na prvé a druhé ošetrovanie viniča proti cikádam. Signalizácie boli cielene zaslané aj elektronickým systémom všetkým vinohradníkom a obciam vo vinohradníckych oblastiach.
Doplnila, že ÚKSÚP dostáva z praxe v zásade iba pozitívne odozvy a akceptáciu súčasného stavu s rešpektovaním potreby použitia chemickej ochrany na ošetrenie vinohradov. „Posúdiť stav výskytu zlatého žltnutia viniča na Slovensku bude možné až v priebehu leta, v mesiacoch júl a najmä v auguste, keď sa najviac prejavia viditeľné príznaky napadnutia viniča touto chorobou,“ dodala.
Ekonomicky najvýznamnejšia choroba
Zlaté žltnutie viniča je považované za ekonomicky najvýznamnejšiu chorobu viniča hroznorodého v oblastiach jeho pestovania, o čom sme písali už v minulosti. Ochorenie je v Európe známe už od roku 1949. Príznaky napadnutia možno pozorovať na celej rastline alebo iba na niektorých výhonkoch či ich častiach.
V závislosti od odrody nastáva počas letného obdobia žltnutie (pri bielych odrodách) alebo červenanie (pri modrých odrodách) listov. Ak príde k neskoršej infekcii, strapec sa vyvíja nepravidelne a bobule sa scvrkávajú. Napadnuté bobule hrozna majú nižšiu cukornatosť a vyšší obsah kyselín.
Viniče boli ohrozené už začiatkom roka, karanténa bola vtedy vyhlásená rovnako v 12 okresoch Slovenska. Vo vyhláškach, ktoré vtedy vydali príslušné okresné úrady sa písalo: „V zamorenej zóne sa zakazuje zakladať a prihlasovať množiteľské porasty viniča a premiestňovanie hostiteľských rastlín mimo zamorenú zónu“.
V nárazníkových zónach, ktoré zahŕňajú celé okresy, museli množiteľské porasty viniča spĺňať legislatívne požiadavky rastlinolekárskej legislatívy, pričom každá prihlásená dávka podliehala povinnému vzorkovaniu na diagnostiku zlatého žltnutia viniča. Opatrenia sa týkali všetkých vinohradníkov v okresoch, kde bola vyhlásená karanténa.
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