Briti po 6-hodinovej operácii zachytili „životne dôležitú oporu” Kremľa. Zasadili ďalšiu ranu Putinovi

Tanker Eventin z ruskej tieňovej flotily pláva v mori.

Ilustračné foto: Profimedia. Tanker Eventin

TASR
Tomáš Čapák
Británia zachytila plavidlo ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive.

Britské jednotky v nedeľu v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, oznámil premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X. Stanica Sky News informuje, že ide o prvý takýto incident, píše TASR.

„Dnes v skorých ranných hodinách som nariadil ozbrojeným zložkám zachytiť ropný tanker tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť Lamanšským prielivom,“ napísal Starmer. „Táto úspešná operácia zasadila ďalšiu ranu Rusku a pripomína tým, ktorí podporujú vojnu (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine, že im nedovolíme, aby sa skrývali,“ konštatoval premiér.

Operácia trvala 6-hodín

Britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa nalodili na plavidlo Smyrtos, informuje agentúra Reuters. Plavidlo bude zadržané a monitorované pri južnom pobreží a bude pokračovať vyšetrovanie. Rezort dodal, že táto britská operácia, ktorá podľa stanice BBC trvala šesť hodín, bola vykonaná v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom.

Tanker Eventin, Ruská tieňová flotila, Vladimir Putin, Ropa
Ilustračné foto: Profimedia. Tanker Eventin

Životne dôležitá opora

Moskva využíva tieňovú flotilu na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy. Podľa britského ministerstva obrany tvorí túto flotilu viac ako 700 plavidiel a predstavuje pre Kremeľ „životne dôležitú oporu“.

„Rusko sa spolieha na svoju tieňovú flotilu pri financovaní svojho konfliktu na Ukrajine a naše zásahy predstavujú úder Putinovej nezákonnej vojne,“ uviedol britský minister obrany Dan Jarvis.

Tanker zadržali aj Nemci

V nedávnej minulosti sa už podarilo plavidlo ruskej tieňovej flotily zadržať. Ako sme vás informovali, ešte v apríli zhabalo Nemecko chátrajúci tanker Eventin, ktorý sa v januári našiel na jeho pobreží.  Tankeru na východe Baltského mora ešte v januári zlyhal motor. Vietor a morské prúdy ho začali voľne unášať a neovládateľnú loď plaviacu sa pod panamskou vlajkou nemecké orgány našli až v blízkosti ostrova Rujana.

Tanker Eventin, Ruská tieňová flotila, Vladimir Putin, Ropa
Foto: TASR/AP. Tanker Eventin.

Starnúci tanker smeroval z Ruska do Egypta. Jeho stav vyvolal obavy v súvislosti s možným únikom ropy a remorkéry ho odtiahli do prístavu Sassnitz. Tanker spolu s jeho nákladom v hodnote približne 40 miliónov eur sa stali majetkom Nemecka.

Neregulované a v zlom technickom stave

Tanker Eventin bol zahrnutý aj v 16. balíku protiruských sankcií EÚ. Cieľom tohto balíka bolo čo najviac obmedziť ruskú tieňovú flotilu. Väčšinou starnúce plavidlá v zlom technickom stave nie sú regulované ani poistené bežnými západnými spoločnosťami.

Rusko ich využíva na prepravu ropy, zbraní a obilia, čím obchádza západné sankcie. Podľa portálu Politico tieňová flotila preváža asi 80 percent všetkej vyvážanej ruskej ropy.

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