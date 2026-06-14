Film Dracula z roku 1992 Slováci milujú. Hrá v ňom Anthony Hopkins, musíte ho vidieť aspoň raz

Niektoré verzie sa vydarili menej, iné viac, a dá sa predpokladať, že v blízkej aj vo vzdialenej budúcnosti sa ešte mnohé objavia. Na konci roka 2024 – na Slovensku bola premiéra až začiatkom roka 2025 – prišla posledná, kontroverzne prijatá snímka, ktorá sa stala slávnou. Ide o film Nosferatu, ktorý podľa väčšiny reakcií pôsobil podmanivo a pohlcujúco. Do bodky presne naplnil hororové očakávania, ktoré budovali už teasery.
Na film režiséra Roberta Eggersa sme v období premiéry vyrazili aj my, a ako sme písali v našej recenzii, film si napokon získal aj nás.
Mnohým však novinka v podaní Lily-Rose Deppovej, Billa Skarsgårda či Willema Dafoea vôbec nesadla.
Ak patríte medzi nich, prinášame tip na staršiu adaptáciu, ktorá ponúka minimálne rovnako silné herecké obsadenie, väčšiu vernosť postavám z gotickej predlohy, výrazné kontrasty aj romantickú túžbu, ktorá bola nosným prvkom v Stokerovej klasike.
Reč je o filmovom spracovaní s názvom Dracula z roku 1992. V tom období sa totiž klasickej témy ujal režisér Francis Ford Coppola, autor kultového Krstného otca.
Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves a Anthony Hopkins na jednom plátne?
Kľúčovým dôvodom pre odmietnutie novej snímky z roku 2025 je okrem diváckych preferencií najmä jeho výrazný odklon od klasického Brama Stokera. Ellen Hutterová, ktorá má byť zrkadlovým obrazom Miny Harkerovej, takmer úplne prišla o nevinnosť, zatiaľ čo lord Orlok je síce čisto zosobnením zla, no chýba mu akákoľvek ambivalencia. Tento kontrast postáv bol pritom v pôvodnom diele jedným z kľúčových pilierov jeho úspechu.
Starší film žne v tomto rámci chvály podstatne viac. Jeho obsadenie je pritom minimálne rovnako hviezdne, ak nie ešte pôsobivejšie než v novej verzii.
Draculu stvárňuje milovaný Gary Oldman, krehkú Minu Winona Ryder, jej partnera Keanu Reeves a túto trojicu dopĺňa Anthony Hopkins v úlohe excentrického a znepokojujúceho Abrahama van Helsinga. A musíme povedať, že je ťažké predstaviť si herecké obsadenie, ktoré by u filmového fanúšika vyvolalo väčšie očakávania.
Vernosť predlohe, ktorú Nosferatu neprekonal
Diváci snímku mimoriadne chvália. Komplimenty žne najmä pre atmosféru, hudbu a vizuálne spracovanie. Oceňujú hravú kameru aj výraznú štylizáciu.
Úplne najsilnejšou stránkou staršieho filmu je podľa mnohých práve jeho vernosť predlohe. S týmto tvrdením síce nebudú súhlasiť všetci, no v hodnoteniach jednoznačne prevažuje tento názor. Lord Orlok oproti tomu stráca pôvodný kontrast Stokera a ostáva skôr jednotná masa temnoty a hororu.
Objavujú sa však aj kritické hlasy staršej verzie. Častým protiargumentom je, že osobnostné črty postáv sú príliš saturované, zatiaľ čo ich jemnejšie vrstvy a cnosti zostávajú potlačené. U jedného z divákov sa napríklad vynára otázka, prečo sa Dracula už od prvého momentu “správa ako nebezpečný maniak”.
Objavujú sa aj ostré komentáre typu: „Zástup ľudí, ktorí film hodnotia ako verný predlohe, ju buď nikdy nečítali, alebo si z nej nič nepamätajú.“ Viackrát sa objavuje hodnotenie, že ide o priemerný gotický horor, pričom niektorým divákom prekáža aj jeho výrazná provokatívnosť a miestami prehnaná explicitnosť.
„Coppola natočil Draculu presne, ako som chcela.”
Napriek tomu si snímka drží červené hodnotenie na ČSFD a slovenskí aj českí diváci jej udeľujú približne 79 %. „Najvernejšia filmová adaptácia Brama Stokera!” odkazujú nadšenci v recenziách. „Ďakujem, pán Coppola, že ste dokázali natočiť Draculu tak, ako nikto pred vami,” pridáva sa ďalší. „Vynikajúce. Scény ma občas oberali o dych,” súhlasí aj iný recenzent.
“Coppola natočil Draculu tak, ako som ho presne chcela mať. Surrealistický a snový, obohatený o skvostnú výpravu a scenár, ktorý ma najmä v úchvatných dialógových scénach medzi Minou a Draculom vynáša do filmového neba,” uzatvára ďalšia diváčka.
Zdá sa teda, že rozhodnutie, či filmu dáte šancu, ostáva na vás. Možno sa pridáte k väčšine, ktorú pohltí a stane sa pre ňu pravidelnou víkendovou klasikou aspoň raz do roka… Alebo budete patriť k tým, ktorí ho po prvom pozretí uzavrú ako jednorazový zážitok, ktorý ich príliš nebavil.
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