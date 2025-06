Zuzana žije v Egypte: Stačí mi 400 € na mesiac. Najete sa tu za 1 – 2 €, byt zoženiete aj za 50 €, ale tam bývať nechcete

Nikdy nevieme, kam nás život zavedie. Potvrdzuje to aj príbeh Slovenky Zuzany, ktorá už dva roky žije v Egypte. Doviedla ju sem súhra okolností a prakticky náhoda. Aj keď okolo tejto krajiny môže kolovať množstvo stereotypov a predsudkov, priznáva, že sa tu cíti privilegovane a bezpečne.

„Pravda je taká, že všade na svete sú dobrí aj zlí ľudia a každá krajina má krásne a aj nie veľmi pekné miesta,“ hovorí Zuzana a dodáva, že si ju krajina získala. Aj keď to neplánovala, postupne sa v Egypte dostala k práci v oblasti nehnuteľností a okrem iného sa dnes venuje aj ich predaju.

Prečo ste sa rozhodli presťahovať do Egypta? Ako dlho tu už žijete, a kde?

To rozhodnutie bolo spontánnejšie a predchádzali mu udalosti spojené s koronou. 12 rokov som žila v Bratislave, podnikala, mala som masážny salón, no museli sme pozatvárať a nevedeli, čo a ako bude. V tom období som dokonca predala svoju nehnuteľnosť a s priateľom sme chceli odísť do zahraničia, ale všetky tieto plány padli a ja som zostala na mŕtvom bode. Takže som sa vrátila domov, do Žiaru nad Hronom, a čakala, čo sa bude diať.

Keď sa svet znova otvoril cestovaniu, tak sme s maminou vycestovali do Egypta. Bola to jedna z prvých krajín, kde neboli žiadne obmedzenia, preto sme sa rozhodli ísť na dovolenku práve sem. To bolo v auguste 2022 a síce som v Egypte bola už niekoľkokrát predtým, ale vtedy, po tom všetkom, čo sa dialo, som tu cítila väčšiu slobodu. Keď sme sa vrátili domov, hneď som sa pridala do skupín o Egypte a začala zisťovať, ako tu ľudia fungujú. Tým, že ma doma nič nedržalo a začala som pracovať online, tak som postupne hľadala spôsob, ako sa sem presťahovať.

Keďže mám príjmy z Európy, môžem si dovoliť v Egypte vyšší životný štandard. Najprv som sem odišla na mesiac, potom som si našla dlhodobejšie bývanie a od júna 2023 tu stabilne žijem. Nachádzam sa v Hurghade.

Hurghada leží na západnom pobreží Červeného mora a patrí medzi najpopulárnejšie turistické oblasti v Egypte. Pre Slovákov je letecky dostupná z Bratislavy, Viedne aj Budapešti.

Čakalo na vás po príchode nejaké prekvapenie?

V Egypte na vás čakajú prekvapenia každý deň a viac-menej sú to vtipné záležitosti. Mňa vie prekvapiť najmä nátura miestnych, ich charakter a veci, na ktoré my Európania nie sme zvyknutí.

Keď sa napríklad s Egypťanmi na niečom dohadujete, oni sa na tie veci pozerajú úplne inak ako my. Asi takým najzákladnejším rozdielom je, že ak čokoľvek od Egypťana chcete, tak on vám nikdy nepovie nie. Povie „jasné, všetko sa dá,“ ale vo väčšine prípadov ani sám nevie, ako to chce spraviť, ale aj tak vám to sľúbi. A tu vznikajú tie prekvapenia.

V čom sa najviac líši život v Egypte od toho na Slovensku?

V porovnaní so Slovenskom sú tu určité veci iné. Dá sa povedať, že je tu špina na uliciach, pretože nie je zavedený taký systém, ako u nás. Najväčší rozdiel je ten, že na Slovensku ľudia za všetko platia — za rozhlas, televíziu, aj práve za odvoz odpadu. Máme dane, milión poplatkov za všetko, a nejakým spôsobom to funguje. V Egypte ľudia neplatia nič, a preto to tu nie je perfektné — nie sú perfektné cesty ani poriadok.

Všade na svete to má svoje plusy a mínusy, je to iba na človeku, kde si vie predstaviť fungovať.

V Egypte sa neplatia ani správcovské poplatky, iba ak bývate v nejakom rezorte s bazénom. Náklady na vodu a elektrinu sú tu smiešne, úplne minimálne a život je tu neporovnateľne lacnejší. Keď vlastníte svoju nehnuteľnosť, tak žijete za minimum. Kúpite si len stravu a tým ste skončili.

Neplatia sa odvody, čiže to tu nefunguje ako u nás, že vám za ne niečo štát garantuje. Tu si proste zarobte ako chcete, a keď máte peniaze, tak si potom dovolíte aj zubára či iného lekára. A keď na to nemáte, tak štát to nezaujíma — nemusíte mu nič platiť, ale potom sa musíte postarať sami o seba. Aj dôchodky dostávajú len štátni zamestnanci, ostatní ľudia na ne nemajú nárok, sociálny systém tu nie je.

No a práve preto majú ľudia veľa detičiek, lebo tie deti sa o rodičov a starých rodičov starajú. Často aj o ženy, pretože tu do takej veľkej miery nepracujú, ako v západných krajinách. U nás sa žije tak, že každý má auto, byt, v Egypte rodiny fungujú tak, že viacerí žijú spolu a niekedy stačí, keď z 10-člennej rodiny pracujú dvaja-traja a uživia všetkých, pretože majú spoločné jedno auto a jeden dom.

Bežný život sa najviac líši v tom, že ľudia v Egypte nie sú toľko v strese.

Aké sú vaše mesačné náklady na život?

