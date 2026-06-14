Zarábajte 4 300 € mesačne: Luxusné remeslo hlási nedostatok ľudí, no polovicu študentov vyhodia

Odborník na gravírovanie pri práci

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Ručné gravírovanie je starým remeslom, ktoré postupne zaniká. A to napriek tomu, že nástupný plat je skvelý a začať môže hocikto.

Osobnostný predpoklad, bez ktorého sa v tejto profesii nezaobídete, je precíznosť. Hoci ide o fascinujúce remeslo s nadpriemerným finančným ohodnotením, ak nemáte zmysel pre detail, ďalej sa rozhodne nepohnete. Rozhoduje totiž aj chyba o šírke jediného vlasu.

Tradičné ručné gravírovanie sa pomaly vytráca, pričom za tento úpadok nemožno viniť automatizáciu ani umelú inteligenciu.

Dnes je čoraz ťažšie nájsť nových záujemcov ochotných naučiť sa robiť tento vysokošpecializovaný a mimoriadne precízny druh práce. Generálny riaditeľ 200-ročnej americkej spoločnosti Crane Stationery Robert Buhler preto v rozhovore pre Wall Street Journal odkázal svetu: „Ak máte záujem, pridajte sa k nám – v Crane máte prácu.“

Ručné gravírovanie vymiera: Plat je vysoký, AI vás len tak ľahko nenahradí

Ručne gravírované produkty ako kancelárske potreby majú vysokú hodnotu a smerujú spravidla k prémiovým klientom. Ide o luxusné, často na mieru vyrábané zákazky. Končia aj na stoloch významných osobností vrátane celebrít, akými je Jimmy Fallon.

Zaradenie sa k tzv. modrým golierom v dnešnom svete prináša ešte jednu obrovskú výhodu. Drvivá väčšina robotníkov a remeselníkov si totiž môže v najbližších rokoch vydýchnuť – umelá inteligencia ich len tak nenahradí.

Podobne ako automechanik či kováč, aj rytec odvádza prácu, ktorú zatiaľ stroj replikovať nedokáže. Pridajte k tomu fakt, že prémiový klient, ktorý chce výrobok s ručným gravírovaním, vníma hodnotu práce práve v tom, že ide o produkt, ktorý vyrobil zručný majster. To znamená, že aj keby mal mať na výber medzi ním a strojom, jeho voľba bude jasná.

Detail na výrobok po gravírovaní
Foto: Watchexpert, Public domain, via Wikimedia Commons

Súčasťou precíznej práce je vyrezávanie textu a vzorov do materiálu, ako napríklad meď, pomocou ručného náradia. A srdcom tohto pomaly miznúceho remesla je práve spoločnosť Crane Stationery. Obavy, že toto remeslo čoskoro zanikne, pritom nie sú prehnané. Spoločnosť totiž ešte pred dvoma desaťročiami zamestnávala približne dvojnásobný počet ľudí.

Hodiny práce môže zmariť jediná chyba

Gravírovanie je prácou, pri ktorej trávite hodiny vyrezávaním jemných čiar. V prípade Crane Stationery sú materiálom práve medené platne. Hoci sa v úvode procesu využíva laser, najdôležitejšia časť práce ostáva ručná.

Rytci musia každú linku upraviť manuálne. Zohľadňovať musia vlhkosť, teplotu aj špecifiká jednotlivých strojov či nástrojov. Mnohé z nich sú staršie než sto rokov a každá farba si vyžaduje samostatnú medenú platňu. Prípustná odchýlka je menšia než šírka ľudského vlasu – a to napriek tomu, že podobnú chybu ľudské oko neuvidí. Ak dôjde k nesprávnemu zarovnaniu čo i len jedného odtieňa, celý proces musí začať od začiatku.

Stážisti pritom môžu stráviť učením sa jednej farby pokojne aj celý rok. Denne pritom stoja osem hodín pri starožitných lisoch. Mnohí rytci to vzdajú a odídu – školiaci program v spoločnosti Crane údajne nedokončí až polovica z nich. Iní nezvládnu extrémne vysoké štandardy, ktoré firma vyžaduje.

Nástupný plat vyše 4 300 € a práca, kde začínate bez skúseností

Táto práca je napriek tomu mimoriadne lákavá najmä pre výšku platu. Podľa Medzinárodnej asociácie rytej grafiky dnes v USA pôsobí vyše 300 vyškolených rytcov a plat učňa začína na úrovni približne 18,50 dolára za hodinu (asi 16 €). Novocertifikovaní rytci zarábajú okolo 60-tisíc dolárov ročne, čo je približne 52 016 eur ročne, alebo 4 335 eur mesačne. A to je len nástupný plat.

Každý zamestnanec pritom môže začať prakticky bez skúseností, čo znamená, že v teórii by túto prácu mohol vykonávať hocikto. V praxi je však len extrémne malý počet ľudí skutočne stavaný na „život, ktorý sprevádza každodenný stav dokonalosti“.

Odborníčka na gravírovanie pri práci
Foto: Watchexpert, Public domain, via Wikimedia Commons

Ak si však myslíte, že dokážete zvládnuť roky tréningu a neustály tlak na dokonalosť, možno stojí za to uvažovať aj nad podobne raritnými povolaniami. Lákať môžu jedinečným zameraním, prestížou, zaujímavou klientelou aj nadpriemerne vysokým ohodnotením.

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