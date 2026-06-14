Smrteľne jedovatá ryba sa šíri pri pobreží Grécka. Vedci volajú na poplach

Pôvodne sa táto ryba vyskytovala najmä v Indickom a Tichom oceáne. Postupne sa však rozšírila aj do Stredozemného mora, kde si postupne nachádza nové vhodné biotopy.
Približne pred rokom sme vás informovali o tom, že tento druh (Lagocephalus sceleratus) začína čoraz častejšie spôsobovať problémy v Chorvátsku. Tento rok sa však dostal aj do ďalších gréckych vôd.
Pozor na tieto grécke vody
Štvorzubca bolo ešte donedávna možné pozorovať predovšetkým v okolí Kréty a Dodekanézy. A ako informuje grécky denník Kathimerini, jeho prítomnosť teraz potvrdili vedci pri pobreží v Attike, konkrétne v lokalitách Palea Fokea, Saronida a Varkiza.
Ako informoval Dimitris Pafras, ichtyológ a doktorand v odbore morská biológia a dynamika rybolovu na Univerzite v Tesálii, odborníci identifikovali tento druh aj v južnej časti Eubojského zálivu, v oblastiach Bourtzi, Lefkandi a Eretria.
Hrozba pre rybárov aj návštevníkov
Zistenia potvrdzujú, že invázna ryba pokračuje v šírení do nových morských oblastí v Grécku. Rastúce teploty mora a nedostatok prirodzených predátorov vytvárajú podmienky, ktoré mu umožňujú úspešne prežívať, rozmnožovať sa a obsadzovať ďalšie časti Stredozemného mora.
Okrem narušenia rovnováhy morských ekosystémov môže spôsobovať značné škody profesionálnym rybárom. Štvorzubec je totiž známy tým, že pri snahe dostať sa k uloveným rybám prehryzie rybárske siete.
«Βγάζουμε 15-20 λαγοκέφαλους των δύο κιλών σε λίγες ώρες» – Πώς τους πιάνουν και τους εξοντώνουν οι ψαράδες https://t.co/AsAGMS9GGP pic.twitter.com/VOxFgN5Qzw
— Newsbeast.gr (@newsbeast) June 13, 2026
Nebezpečný je aj pre človeka, a to najmä v prípade konzumácie. Jeho orgány, ale aj svalovina obsahujú tetrodotoxín, mimoriadne silný neurotoxín. Odborníci odporúčajú rybu nielen nekonzumovať, ale sa jej ani nedotýkať.
Ak štvorzubca spozorujete počas kúpania alebo potápania, zachovajte pokoj, nerobte prudké pohyby a pomaly sa od neho vzdiaľte.
Biologická invázia, ktorú urýchľuje klimatická zmena
Ako naznačuje aj jeho doterajší výskyt, tomuto druhu vyhovujú teplejšie morské vody. Grécke moria sa preň mohli stať vhodným prostredím v dôsledku rastúcej teploty vody, ktorá zvýhodňuje teplomilné druhy. Odborníci preto hovoria o biologickej invázii, ktorú urýchľuje klimatická zmena.
Mladé jedince sa často zdržiavajú v plytkých piesočnatých oblastiach, zatiaľ čo dospelé ryby sa objavujú aj v porastoch morskej trávy posidónie či na zmiešanom pobrežnom dne.
Podľa Pafrasa k úspešnému šíreniu ryby prispieva aj jej vysoká prispôsobivosť. Ak má druh dostatok potravy, vhodné teplotné podmienky, úspešne sa rozmnožuje a zároveň čelí len malému počtu prirodzených nepriateľov, jeho šírenie je očakávaným dôsledkom.
Štvorzubec sa živí rybami, kôrovcami, mäkkýšmi aj hlavonožcami. Hlavným dôvodom jeho nenápadnej invázie do nových oblastí je práve absencia prirodzených predátorov. „V Stredozemnom mori skutočne neexistuje dostatočný prirodzený regulačný mechanizmus, ktorý by obmedzoval jeho populácie,“ vysvetľuje Pafras.
Gréci by sa mali inšpirovať skúsenosťami Cypru
Odborník navrhuje, aby sa Grécko pri regulácii populácie štvorzubca inšpirovalo skúsenosťami Cypru. Práve tam sa tento invázny druh začal výraznejšie šíriť už pred rokmi a spôsobil vážne problémy miestnym rybárom. Reakciou boli programy odchytu s finančnou motiváciou pre rybárov.
„Toto opatrenie pomohlo ako forma kompenzácie aj ako nástroj na znižovanie biomasy populácie. Druh však nevyhubilo. Cieľom manažmentu by malo byť zmierňovanie negatívnych dôsledkov, nie zjednodušené sľuby o úplnom vyhubení druhu,“ dodáva Pafras.
Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi
Lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak https://t.co/RoKfQkllkl pic.twitter.com/ZAFobgyNa2
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 27, 2021
Všetko nasvedčuje tomu, že štvorzubec z gréckych morí tak skoro nezmizne. Aj podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Geosciences zostanú podmienky v mnohých gréckych morských oblastiach priaznivé pre jeho výskyt a ďalšie šírenie.
„To znamená, že súčasné šírenie nie je len dočasným javom, ale súčasťou dlhodobej ekologickej premeny Stredozemného mora,“ uzatvárajú vedci.
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