Letné drinky môžu skrývať nečakané nástrahy, vysvetľuje hygienička: Aj ľad môže byť pozvánkou pre baktérie

Pomaly, ale isto sa blíži letná sezóna. To znamená posedenie na terasách s dobrým drinkom v ruke. K letným mesiacom neodmysliteľne patria aj chladené nápoje. Tie však môžu neraz spôsobiť nepríjemnú neplechu. Hygienička nám vysvetlila, na čo si treba dať pozor.
Baktérie čakajú na správnu príležitosť
„Farebné koktaily, domáce limonády, ľadové čaje s citrónom, jahodové mojito alebo pohár plný ľadu, mäty a čerstvého ovocia. Vyzerajú nádherne na fotkách, chutia skvele a počas horúcich dní dokážu zachrániť nejeden rozpálený organizmus. Lenže zatiaľ čo my obdivujeme plátky citrusov a dekoratívne nakrájané jahody, baktérie a kvasinky v tom občas vidia úplne inú príležitosť. A práve preto sa oplatí vedieť, aké hygienické úskalia sa môžu skrývať za letnými nápojmi,“ vysvetlila pre interez hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič.
Prvou vecou, ktorú by sme si mali uvedomiť, je fakt, že ovocie, ktoré si prinesieme domov, alebo ho používajú podniky, nie je sterilné. V každom kroku, počas pestovania, zbierania, ale aj počas prepravy, sa dostáva do kontaktu s rôznymi povrchmi, ale aj s rukami ľudí. Nemusí to ihneď znamenať nebezpečenstvo, ale to, že s ním treba zaobchádzať s rozumom.
„Typický príklad? Citrón do limonády. Mnohí ľudia citrón len rýchlo opláchnu alebo ho dokonca nakrájajú bez umytia. Lenže keď vložíte plátok citróna do nápoja, všetko, čo sa nachádzalo na jeho šupke, môže skončiť v pohári. Preto je vhodné všetky citrusy, melóny, jahody, broskyne aj ďalšie ovocie pred krájaním dôkladne umyť pitnou vodou. Pri ovocí s pevnou šupkou sa oplatí použiť aj čistú kefku,“ zdôrazňuje odborníčka.
Pozor na správne skladovanie ovocia
Zabúdať netreba ani na správnu manipuláciu s ovocím a jeho uskladnenie po tom, ako ho nakrájate. Napríklad, celé jablko vydrží pomerne dlho, avšak len čo ho nakrájate, naruší sa jeho prirodzená bariéra. Šťavnatá dužina plná cukru a vody sa stáva ideálnym prostredím pre rast mikroorganizmov.
Môže sa stať, že si poviete, že ovocie zjete o chvíľu. Chvíľa sa však môže premeniť na niekoľko hodín, počas ktorých je ponechané na tanieri v čase, keď je vonku 30 °C. Práve teplo pritom množenie mikroorganizmov výrazne urýchľuje. To, čo bolo ráno bezpečné, poobede byť už nemusí. Hygienička preto odporúča uchovávať ovocie v chlade a z chladničky ho vybrať až tesne pred podávaním.
Aj ľad môže predstavovať riziko
Na prvý pohľad nenápadne môže pôsobiť aj ľad, veď je predsa z vody. Mgr. Bc. Adžič ale prízvukuje, že bezpečný je len v prípade, ak bola použitá zdravotne neškodná voda a ľad bol správne skladovaný.
„Veľmi častým problémom býva manipulácia s ľadom. Naberať ľad rukou, pohárom alebo nádobou, ktorá na jeho odber nie je určená, môže viesť ku kontaminácii. Ďalším rizikom sú výrobníky ľadu, ktoré nie sú pravidelne čistené. Vlhké prostredie totiž vytvára ideálne podmienky na vznik biofilmov, teda tenkých vrstiev mikroorganizmov, ktoré sa veľmi rady usádzajú na povrchoch. Z hygienického hľadiska si preto ľad zaslúži minimálne rovnakú pozornosť ako samotné ovocie,“ dozvedáme sa.
Ako správne na bylinky?
Mnohí si nevedia predstaviť letný drink bez byliniek, napríklad bez mäty. „Čerstvé bylinky však patria medzi suroviny, ktoré môžu mať na svojom povrchu značné množstvo mikroorganizmov. Dôvod je jednoduchý – rastú v pôde a majú členitý povrch listov, na ktorom sa nečistoty ľahko zachytávajú,” zistili sme od odborníčky.
“Pred použitím je preto vhodné bylinky dôkladne umyť a odstrániť poškodené alebo nahnité časti. A ak mäta už niekoľko hodín smutne visí v pohári na bare a pripomína skôr botanický experiment než dekoráciu, nastal čas na jej výmenu,“ vysvetľuje hygienička.
Tomuto prehrešku sa vyhnite
Jedným z najčastejších hriechov je však ochutnávanie. „Len ochutnám, či je to dosť sladké,“ nie je také nevinné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ak si vložíte lyžičku do úst a potom späť do džbána s domácim drinkom, je to pozvánka pre mikroorganizmy.
„Rovnaké pravidlo platí aj pre dosky na krájanie, nože či pracovné plochy. Ovocie by sa nemalo pripravovať na miestach, kde sa predtým spracovávalo surové mäso alebo iné rizikové potraviny, pokiaľ neprebehlo dôkladné umytie a dezinfekcia. Ovocie by malo mať vlastnú dosku určenú výhradne na jeho prípravu,“ upozorňuje Mgr. Bc. Adžič
Stačí dodržať niekoľko krokov
„Sociálne siete sú plné nádherných fotografií nápojov zdobených ovocím, kvetmi a exotickými dekoráciami. Lenže z pohľadu hygieny nie je dôležitý počet jahôd na okraji pohára, ale spôsob ich prípravy a skladovania. Aj ten najkrajší drink totiž stráca svoje čaro vo chvíli, keď sa stane zdrojom zdravotných problémov,“ dodáva.
„Dobrá správa je, že väčšine problémov sa dá veľmi jednoducho predísť. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel: používať kvalitnú pitnú vodu, dôkladne umývať ovocie a bylinky, udržiavať čisté pracovné plochy, mať riadne umyté poháre, správne skladovať ľad a nenechávať nakrájané suroviny zbytočne dlho v teple,“ vysvetľuje na záver hygienička.
Potom si podľa nej môžete bez obáv vychutnať citrónovú limonádu, melónový drink alebo jahodové osvieženie. „Keď si teda toto leto budete pripíjať pohárom plným ovocia, spomeňte si na jednu jednoduchú zásadu: najlepším hosťom v každom drinku je chuť, baktérie pozvánku naozaj nepotrebujú.“
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