Žena ľutuje, že navštívila 7 najznámejších miest na svete. Ponúka za ne lepšie alternatívy

Grécky ostrov Milos

Milos, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Miesto Mykonosu navštívte Milos či Naxos a miesto Ríma Boloňu.

Navštíviť Rím, Louvre, Mykonos či Miami je snom mnohých ľudí. Skúsená cestopisná spisovateľka však tvrdí, že ľutuje návštevu práve týchto známych miest. Ich popularita totiž často zatieni autentickú atmosféru. Namiesto preplnených ulíc preto odporúča navštíviť rovnako krásne miesta, ktoré však nebojujú s masovým turizmom. Zostavila zoznam 7 svetoznámych lokalít, ktoré by podľa nej mohli nahradiť menej objavené klenoty.

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Ako uvádza portál Metro, 52-ročná skúsená cestopisná spisovateľka Dana Kaplan má jeden veľmi nepopulárny názor – ľutuje, že navštívila niektoré z najikonickejších miest na svete. Tvrdí, že ich ľudia navštevujú len preto, že sú slávne. Vraj by sa radšej prechádzala po meste, ktoré nikto nepozná, ako po zozname pamiatok, ktoré pozná celý svet.

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Určila až 7 miest

Podľa Kaplanovej medzi tieto „prehnane propagované“ miesta patrí – taliansky Rím, parížske múzeum Louvre, francúzske mesto Cannes, grécky ostrov Mykonos, Grand Canyon, Miami a Bourbon Street v New Orleans.

Miesto týchto 7 známych destinácií dokonca ľuďom ponúkla náhrady, ktoré sú rovnako krásne, no majú jednu obrovskú výhodu – chodí tam len minimum turistov.

Podľa cestovateľky sú skvelou alternatívou za populárny grécky party ostrov Mykonos grécke ostrovy Milos a Naxos. Milos vás zláka svojimi bielymi vulkanickými skalami, tyrkysovým morom a nedotknutými zátokami, ktoré sú na každom kroku. Naxos je najväčším ostrovom súostrovia Kyklady, ponúka dlhé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do priezračného mora.

Iný cestovateľ, ktorý navštívil až 14 gréckych ostrovov, zas prirovnal Mykonos k málo známemu gréckemu ostrovu Tinos, ktorý je podľa neho aj tým najkrajším, čo Grécko ponúka. Ostrov Tinos vyzerá ako z reklamy na Grécko, pretože všade, kam sa pozriete stoja biele domčeky s modrou strechou.

Grécky ostrov Naxos
Naxos, foto: Pexels

Rím vymeňte za Paríž

Miesto Ríma zas odporúča navštíviť talianske mesto Boloňa. Dodala však, že ak je návšteva Ríma váš sen, určite tam máte ísť, pretože je ako prechádzka živým múzeom. Avšak to sú podľa nej aj ďalšie talianske mestá, ktoré navyše nie sú také preplnené turistami z celého sveta.

Boloňu odporúča aj ďalší skúsený cestovateľ Adam Miller, podľa ktorého je dokonca jeho najobľúbenejším mestom na svete. Tvrdí, že tu jedol to najlepšie jedlo, aké v živote ochutnal. Boloňa má skutočne vysokú gastronómiu, dokonca sa prezýva La Grassa, v preklade tučná, práve pre jej výnimočnú kuchyňu.

Zabudnite na Louvre

Cestovateľka múzeum Louvre odporúča vymeniť za Musée de l’Orangerie (Múzeum Oranžéria) v Paríži, ktoré je francúzskym národným múzeom impresionistických a postimpresionistických malieb, nájdete tu napríklad až osem veľkých obrazov slávneho maliara Clauda Moneta. Francúzske mesto Cannes cestovateľka radí vymeniť za francúzske mesto Menton, ktoré je pobrežným mestom pri Stredozemnom mori na Azúrovom pobreží neďaleko Monaka.

Florida Keys
Florida Keys, foto: Pexels

Skvelou alternatívou za Grand Canyon je mesto v Arizone – Sedona, ktoré už na prvý pohľad vyzerá ako z inej planéty. Svojimi červenými skalami mnohým pripomína Mars. Miesto Bourbon Street sa prejdite radšej po ulici Frenchmen Street, ktorú tiež nájdete v New Orleans. A Miami vymeňte za súostrovie Florida Keys, ktoré tvorí viac ako 1 700 koralových ostrovov. Čaká tu na vás to najtyrkysovejšie more, biele piesočnaté pláže, farebné drevené domčeky a pokojná karibská atmosféra.

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