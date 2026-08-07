Zákaz nedeľného predaja? Chceli ho aj Slováci, teraz sa otriasa v Rakúsku, Poľsku či Nemecku

Nedeľa má patriť rodine, nie nakupovaniu. Aj takto obhajovali obmedzenie nedeľného predaja viacerí slovenskí poslanci, ktorí sa snažili pretlačiť diskutovaný zákon. Ako vzor boli uvádzané susedné krajiny Rakúsko či Poľsko, ktoré sú takýmto zákazom známe. V súčasnosti je však téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť, opäť na pretrase. Do hry už vstupujú aj nové opatrenia.
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Ako uviedol portál Wiadomosci Handlowe, v Poľsku na zrušenie zákazu výrazne apeluje šéf odborovej iniciatívy Związek Aktywna Piotr Szumlewicz, postupné uvoľňovanie badať tiež v Rakúsku či Nemecku.
Kritici poukazujú hlavne na nedostatky v zákonoch, ktoré údajne poškudzujú ako zákazníkov, tak aj obchodníkov. Zároveň sa hovorí o zneužívaní medzier v legislatíve.
Politicky citlivá téma
Poľský zákon platí od marca 2018 a zavádzal sa postupne – najprv zostávali otvorené prvá a posledná nedeľa mesiaca, počet výnimiek sa však každým rokom znižoval.
„Zákon, ktorý v roku 2018 presadila vláda, sa stal úplnou fikciou. Nová vláda sľúbila zmeny existujúcich predpisov. Bohužiaľ, nielenže neboli predložené žiadne nové riešenia, ale v tejto oblasti sa ani nepracuje,“ uviedol na margo aktuálneho stavu Szumlewicz. Reagoval tak na to, že v Sejme sa už nejaký čas nachádza občiansky návrh na liberalizáciu zákona, no kompetentní ho zatiaľ obchádzajú.
Związkowa Alternatywa zároveň navrhuje otvorenie hypermarketov a nákupných centier pod podmienkou, že sa zavedú radikálne vyššie mzdy.
„Súčasný zákon neprospieva nikomu. Ani zamestnancom, ani zamestnávateľom, ani zákazníkom. V tejto situácii sa domnievame, že zákon o nedeľnom obchodovaní by mal byť úplne zamietnutý,“ dodal Szumlewicz.
Téma sa vo všeobecnosti vníma ako veľmi citlivá a rozdelenie spoločnosti preukazujú aj viaceré prieskumy. Podľa májového prieskumu Opinia24 pre Radio Zet chce 42 % Poliakov návrat nedeľného predaja vo všetky nedele, 49 % je proti a 8 % nemá názor. Pre rok 2026 u našich severných susedov platí osem nákupných nedieľ.
Niektoré reťazce však našli cestu, ako zákaz obísť. Ide napríklad o sieť Žabka, ktorá do svojho portfólia zaradila takzvané poštové služby, na ktoré sa vzťahuje výnimka.
Nemci a Rakúšania uvoľňujú, Maďari pohoreli
Poliaci v tomto období začínajú ukazovať prstom aj na krajiny ako Rakúsko a Nemecko, ktoré sú voľnými nedeľami známe. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako polovica Nemcov uvoľnenie zákona v turisticky exponovaných oblastiach podporuje.
Ako ešte v júli informoval portál Správy STVR, v najzápadnejšej spolkovej krajine Rakúska, Vorarlbersku, od júla nakúpite aj v nedeľu a počas sviatkov. Uvoľnenie zákazu má pomôcť menším obchodníkom zvyšovať zisky a zároveň ide o službu pre turistov a obyvateľov. V praxi to znamená, že otvorené môžu mať obchody s predajnou plochou do 400 metrov štvorcových, prípadne prevádzky, ktoré fungujú v nonstop režime.
Cestou voľnej nedele chceli ísť v roku 2015 aj Maďari, ktorým to však vydržalo iba zhruba rok a kvôli nevôli občanov z neho vtedy vládny Fidesz Viktora Orbána vycúval. Mnohí dodnes hovoria o jednej z najväčších chýb, ktoré Orbán v politike urobil.
Pánom je zákazník
Slovenskom téma zákazu nedeľného predaja naposledy výraznejšie rezonovala v roku 2023. Aj keď mal v tej dobe návrh zákona podporovateľov v súčasnej koalícii, tá vzhľadom na konsolidačné opatrenia ide úplne opačným smerom a zredukovala počet sviatkov, ako aj počet dní pracovného pokoja.
V problematike sa často hovorí o viacerých argumentoch ako na jednej, tak aj na druhej strane. Na Slovensku vyhráva, predovšetkým ekonomicky, ponechanie si nedele ako dňa, kedy je možné si štandardne nakúpiť. Odborník na maloobchod Tibor Tabery hovorí o tom, že otvorená nedeľa nemusí byť automaticky výhrou pre obchodníkov.
Ako ale dodáva, na celú vec sa pozerá troma pohľadmi: zákazník-zamestnanec-retailer. Najsilnejšiu váhu má podľa neho práve zákazník. „Ak zákazník službu očakáva, trh ju má dodať. Všetko ostatné je nezdravá regulácia,“ povedal Tabery.
„Z pohľadu zákazníka je situácia pomerne jednoduchá: časť ľudí chce mať možnosť nakúpiť aj v nedeľu a nevidím silný dôvod, prečo by im ju mal štát plošne zakazovať,“ uzatvára.
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