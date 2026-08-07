Na Slovensku padla ďalšia veľká firma. Po 36 rokoch končí, zo strát sa nevyhrabala

Po 36 rokoch na trhu zatvára svoje predajne piešťanská spoločnosť DOMOSS Technika a. s. Firma, ktorá na Slovensku pôsobila od roku 1990, oficiálne ukončila svoju činnosť k 31. júlu 2026. Piešťanská spoločnosť prevádzkovala dve kamenné predajne, dva e-shopy a bola zakladajúcim partnerom medzinárodnej siete elektropredajní EURONICS.
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„Vážení zákazníci, spoločnosť DOMOSS Technika a.s. ukončila svoju činnosť k 31.7.2026. Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru, ktorú ste nám venovali počas 36 rokov nášho pôsobenia. Vážime si, že ste boli našimi zákazníkmi,“ píše sa na oficiálnom webe spoločnosti DOMOSS Technika. Súvisí to s tým, že firma je od 7. augusta oficiálne v konkurznom konaní.
Dlhodobé problémy
Ukončenie prevádzky nebolo náhle rozhodnutie a spoločnosť čelila finančným ťažkostiam už dlhší čas. Firma na zhoršujúcu sa situáciu reagovala postupne. Už v marci 2025 zatvorila svoje kuchynské a kúpeľňové štúdiá a zredukovala tím, čo vo verejnosti vyvolalo špekulácie o jej úplnom konci.
Vedenie spoločnosti vtedy tieto obavy odmietlo s tým, že firma nekončí a pokračuje ďalej. Predaj sanitárneho vybavenia zároveň presunula priamo do priestorov hlavného obchodného centra v Piešťanoch, aby zákazníkom zjednodušila nákup.
Po absolvovaní auditu začiatkom roka 2025 sa vedenie rozhodlo požiadať o reštrukturalizáciu a spustiť takzvaný ozdravný plán, ktorého cieľom bolo zachovať prevádzku obchodného centra a e-shopu. Predseda predstavenstva Miroslav Hrdina vtedy uviedol, že firma napriek reštrukturalizácii pokračuje v činnosti a naďalej chce zákazníkom prinášať kvalitné produkty a stabilné zázemie. Informoval o tom portál PNky.
Podľa údajov portálu Finstat mala firma v roku 2021 tržby na úrovni 31,63 milióna eur, v roku 2023 klesli na 26,45 milióna eur. Do roku 2025 sa prepadli už len na 10,49 milióna eur, teda na približne tretinu pôvodnej hodnoty za štyri roky.
Do zisku sa firma nedostala už štvrtý rok po sebe. Rok 2025 zakončila zatiaľ najhoršie, strata predstavovala 1,69 milióna eur. Ako informoval Denník E, na konci minulého roka spoločnosti zostal majetok v hodnote približne troch miliónov eur, z ktorého sa mali uspokojiť pohľadávky veriteľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles presahujúci štyri milióny eur. Ešte predtým sa firma snažila odvrátiť nepriaznivý vývoj rozsiahlym predajom svojich aktív v nádeji, že jej to pomôže prekonať finančné ťažkosti.
Koniec po viac ako troch dekádach
Spoločnosť vznikla krátko po páde predchádzajúceho režimu a počas svojej existencie sa zameriavala predovšetkým na maloobchodný a veľkoobchodný predaj bielej techniky, elektroniky, záhradného vybavenia a sanitárnej keramiky.
Popri predaji koncovým zákazníkom fungovala aj v B2B segmente, kde svoje služby ponúkala firemným klientom prostredníctvom vlastných veľkoobchodov. Hlavné trojposchodové obchodné centrum firma otvorila v Piešťanoch v roku 1992. Sieť neskôr rozšírila v roku 2013 o druhú kamennú predajňu v Dolnom Kubíne.
Od roku 2004 patrila spoločnosť medzi zakladajúcich partnerov medzinárodnej siete EURONICS na Slovensku. Na svojom e-shope sa firma zákazníkom poďakovala za dôveru, ktorú jej prejavovali počas celého jej pôsobenia na trhu, a informovala o definitívnom ukončení činnosti.
Padajú najväčšie mená
DOMOSS pritom nie je jediným známym predajcom elektroniky, ktorý sa tento rok dostal do konkurzu. V marci 2026 sa do konkurzného konania dostala aj spoločnosť Andrea Shop, prevádzkovateľ jedného z najznámejších slovenských e-shopov s elektronikou.
Ani v jej prípade nepomohla predchádzajúca reštrukturalizácia, ktorá mala firme pomôcť prekonať finančné problémy. Andrea Shop pritom počas pandémie patrila medzi najúspešnejšie firmy v segmente na trhu. V roku 2021 dosiahla tržby približne 50 miliónov eur. Po ochladení trhu a rastúcej konkurencii sa však jej hospodárske výsledky výrazne zhoršili a spoločnosť napokon sama podala návrh na vyhlásenie konkurzu.
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