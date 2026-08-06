Zásah na termálnom kúpalisku: Viac ako sto návštevníkov sa sťažuje na zdravotné ťažkosti

Na termálnom kúpalisku v Diakovciach došlo k problému. Približne stovka návštevníkov sa sťažuje na kašeľ a pálenie očí. Sú medzi nimi aj deti.
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Ako informujú TV Noviny, zrejme došlo k úniku chlóru. Informáciu sa ale zatiaľ nepodarilo potvrdiť. Na kúpalisko smerujú záchranné zložky.
„Dnes sme prijali oznámenie, že na jednom z termálnych kúpalísk v blízkosti mesta Šaľa došlo k vystaveniu viacerých osôb počas kúpania ku kontaktu s neznámou látkou, ktorá u nich vyvolala zdravotné ťažkosti. Tie si vyžiadali lekárske ošetrenie privolanou RZP priamo na mieste,“ informovala na sociálnej sieti polícia.
„Hliadka OO PZ Šaľa hodnovernosť oznámenia priamo na mieste preverila. Podľa doteraz zistených informácií mali byť desiatky osôb vystavených vyššej koncentrácii látky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala vo vode. Okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí,“ vysvetlila. Dodala, že v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie okolností.
Niekoľko ľudí previezli do nemocníc sanitky
Informáciu o úniku neznámej látky na kúpalisku v okrese Šaľa potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. V súčasnosti nikto nie je ohrozený na živote. Niekoľko ľudí však bolo prevezených sanitkami do nemocnice. Podľa informácií Tv Novín sa sťažovali na nevoľnosť a sťažené dýchanie.
Zvýšená koncentrácia chlóru sa nakoniec nepotvrdila. „Hasiči premeriavali okolie, ale nepotvrdili zvýšenie hodnôt chlóru,“ skonštatovalo KR HaZZ. Do ôsmej hodiny večer na kúpalisku neboli už žiadni návštevníci a odišiel aj personál.
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