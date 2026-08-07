Medveď pri Rajeckej Lesnej naháňal auto aj cyklistov. Viniť treba človeka

Zvýšená ostražitosť pre medveďa v oblasti

Foto: Facebook (Národný park Veľká Fatra)

Michaela Olexová
Medvede na Slovensku
Medzi obcami Rajecká Lesná a Ďurčiná došlo k dvom nebezpečným stretom s medveďom hnedým.

Zviera podľa Zásahového tímu pre medveďa hnedého FATRA najskôr naháňalo osobné auto a neskôr aj cyklistov. Príčinou jeho nezvyčajného správania mal byť nelegálne vyhodený biologický odpad pri ceste.

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O incidentoch hlásených 6. augusta informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline spolu s Obecným úradom Rajecká Lesná. Správa sa objavila na profile Národného parku Veľká Fatra v príspevku na sociálnej sieti.

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Medveďa prilákal biologický odpad

Zásahový tím po príchode na miesto medzi obcami Rajecká Lesná a Ďurčiná identifikoval zdroj, ktorý medveďa prilákal. Pri miestnej komunikácii a cyklotrase našli tri veľké vrecia s biologickým odpadom. Obsahovali skvasené kukuričné klasy a zapáchajúce pokazené vnútornosti z hovädzieho dobytka.

„Medveď si takúto mäsitú potravu prirodzene chráni – jednak pred konkurenciou vlastného druhu, ale aj pred človekom,“ upozorňuje NP Veľká Fatra.

Zásahový tím lokalitu od nebezpečného odpadu okamžite vyčistil, odpad odviezol a na mieste inštaloval monitorovacie zariadenie spolu s výstražnými tabuľami. Daná oblasť je totiž veľmi intenzívne navštevovaná cyklistami a pešími turistami.

Medveďa prilákal odpad
Foto: Facebook (Národný park Veľká Fatra)

Obecný úrad Rajecká Lesná prostredníctvom obecného rozhlasu vyzval obyvateľov k zvýšenej opatrnosti a odporučil im, aby sa spomínanej lokalite v najbližšej dobe vyhli.

„Nezodpovedný občan, ktorý na toto miesto vyviezol odpad, zapríčinil mimoriadne nebezpečnú situáciu z hľadiska ohrozenia bezpečnosti a zdravia miestneho obyvateľstva a turistov. V prípade získania dôkazového materiálu mu za takýto priestupok hrozí podľa zákona o odpadoch pokuta do výšky až 1500 eur,“ uzatvára NP Veľká Fatra.

Ako znížiť riziko stretu s medveďom?

Ako sme vás už informovali, stret medveďa s človekom je dnes na Slovensku pomerne častý. Preto vám prinášame rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch vecí: robiť mierny hluk, vyhýbať sa hustým porastom a overiť si danú lokalitu, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov.

medveď
Ilustračná foto: Pexels

Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom.

„Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

Pri strete s medveďom treba zachovať pokoj

Pri strete s medveďom je podľa nich základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.

V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť, aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť. „Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili.

Pri blízkom strete je cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť. „Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje. V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.

Turisti v Tatrách
Ilustračná foto: Foto: TASR – Erika Ďurčová

Ak dôjde k útoku, cieľom je ochrana životne dôležitých orgánov a presvedčiť medveďa, že človek nie je hrozbou. Odborníci radia použiť obranný sprej. „Mierte na oblasť očí a nosa mierne nadol, aby ste vytvorili obrannú clonu. Zaujmite obrannú polohu. Ľahnite si na brucho. Prstami si chráňte šiju, lakťami tvár. Batoh na chrbte môže poslúžiť ako ochranný štít. Zostaňte nehybný – hrajte mŕtveho,“ priblížili s tým, že keď medveď vyhodnotí, že človek nie je hrozbou, zvyčajne útok ukončí.

Po jeho odchode odporúčajú nehýbať sa ešte niekoľko minút.

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