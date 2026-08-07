Spoločnosť Kiwi prišla s časovo obmedzenou ponukou: Letenky zo Slovenska sa dajú kúpiť už za 12 eur

Kiwi.com spustil časovo obmedzený výpredaj leteniek zo Slovenska. Preverili sme, čo sa v ňom naozaj skrýva – a najlacnejší let odlieta z Bratislavy za 12 eur.
správy od nás budete mať ako prví.
Vyhľadávač letov Kiwi.com láka na letenky zo Slovenska od 12 eur s odletmi od 7. augusta do 6. septembra 2026. Prešli sme celé toto okno a pozreli sa, ktoré destinácie sa dajú za tie peniaze reálne chytiť a kedy presne treba letieť.
Bosna za 12 eur je najlacnejšia ponuka
Titulnú cenu drží Tuzla v Bosne a Hercegovine. Za 12 eur sa tam dostanete 18. augusta popoludní, let s Wizz Airom trvá 65 minút. Tuzla býva pre Slovákov skôr neznáma, pritom je odrazovým mostíkom k vodopádom v Kravici aj k starému mostu v Mostare, kam to autom trvá zhruba tri hodiny. Priamo v meste sú navyše slané jazerá, ktoré fungujú ako mestské kúpalisko.
Rím a Bazilej za 16 eur
Hneď za Tuzlou nasledujú dve mestá po 16 eur. Rím je dostupný 2. septembra ráno, pristáva sa na letisku Ciampino a let trvá hodinu a 35 minút. Ak vám september nevyhovuje, ten istý spoj stojí 10. a 12. augusta 18 eur. Druhou šestnásťeurovou ponukou je Bazilej 27. augusta – švajčiarske mesto na trojmedzí s Nemeckom a Francúzskom, odkiaľ sa dá vlakom za pár desiatok minút dostať do Freiburgu aj do Colmaru.
Za 17 eur sa dá letieť do Berlína (6. septembra) alebo do bulharského Plovdivu, európskeho hlavného mesta kultúry z roku 2019.
K moru najlacnejšie cez Bulharsko a Macedónsko
Ak je cieľom pláž, najvýhodnejšie vychádza Varna na bulharskom pobreží za 17 eur (27. augusta) a Ochrid za rovnakú sumu (23. augusta). Ochridské jazero síce nie je more, ale s hĺbkou takmer 300 metrov a vodou čistou natoľko, že vidno do dvadsiatich metrov, patrí k najkrajším miestam na Balkáne a je na zozname UNESCO.
Talianske pobrežie otvára Neapol za 18 eur (11. augusta), odkiaľ je na dosah Amalfi aj Pompeje. Zadar stojí 20 eur, Korfu 25 eur, Solún 27 eur a Podgorica ako brána k čiernohorským plážam takisto 27 eur.
Z Košíc je v ponuke jediná linka
Spiatočne od 33 eur
Kompletná spiatočná kombinácia vychádza najlacnejšie opäť na Tuzlu: tam 30. augusta, späť 6. septembra, dokopy 33 eur za týždeň. Rím sa dá vybaviť za 50 eur s desiatimi nocami (10. až 20. augusta) a Ochrid za 53 eur s jedenástimi nocami. Bulharská Varna vyjde spiatočne na 62 eur, zato s dvomi týždňami pri mori.
Na čo si dať pozor
Všetky uvedené ceny platia pre cestujúceho s malou taškou pod sedadlo. Príručný kufor do priehradky aj odbavená batožina sa priplácajú a pri takto nízkych základných cenách môžu celkovú sumu pokojne zdvojnásobiť. Rovnako platí, že najlacnejšie termíny sú takmer vždy uprostred týždňa a v neatraktívnych hodinách – ochridský spoj za 17 eur odlieta o 5:40 ráno.
A ešte jedna vec: ceny nízkonákladových liniek sa menia z hodiny na hodinu podľa toho, koľko miest v lietadle zostáva. Ak vám niektorý z termínov sedí, oplatí sa nečakať – a rovnako sa oplatí prezrieť si celý kalendár termínov, pretože o deň alebo dva vedľa býva cena často výrazne nižšia.
Ceny sme overili 7. 8. 2026. Článok obsahuje affiliate odkazy — ak cez ne nakúpite, získame malú províziu, cena pre vás sa nemení.
Nahlásiť chybu v článku