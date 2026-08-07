Spoločnosť Kiwi prišla s časovo obmedzenou ponukou: Letenky zo Slovenska sa dajú kúpiť už za 12 eur

Varna v Bulharsku

Foto: Pexels

Letenky do stovky
Vyhľadávač letov Kiwi.com láka na letenky zo Slovenska od 12 eur.

Kiwi.com spustil časovo obmedzený výpredaj leteniek zo Slovenska. Preverili sme, čo sa v ňom naozaj skrýva – a najlacnejší let odlieta z Bratislavy za 12 eur.

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Vyhľadávač letov Kiwi.com láka na letenky zo Slovenska od 12 eur s odletmi od 7. augusta do 6. septembra 2026. Prešli sme celé toto okno a pozreli sa, ktoré destinácie sa dajú za tie peniaze reálne chytiť a kedy presne treba letieť.

Bosna za 12 eur je najlacnejšia ponuka

Titulnú cenu drží Tuzla v Bosne a Hercegovine. Za 12 eur sa tam dostanete 18. augusta popoludní, let s Wizz Airom trvá 65 minút. Tuzla býva pre Slovákov skôr neznáma, pritom je odrazovým mostíkom k vodopádom v Kravici aj k starému mostu v Mostare, kam to autom trvá zhruba tri hodiny. Priamo v meste sú navyše slané jazerá, ktoré fungujú ako mestské kúpalisko.

Najlacnejšie letenky zo Slovenska: 7. august – 6. september 2026
Jednosmerné ceny za osobu · priame lety · overené 7. 8. 2026
Naj ceny
Tuzla (Bosna a Hercegovina)NAJut 18. 8. · 12:55 → 14:00 · Wizz Air
12 €

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Rím (Taliansko)st 2. 9. · 08:15 → 09:50 · Ryanair
16 €

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Bazilej (Švajčiarsko)št 27. 8. · 15:25 → 17:00 · Wizz Air
16 €

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Varna (Bulharsko)št 27. 8. · 19:55 → 22:45 · Wizz Air
17 €

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Ochrid (Severné Macedónsko)ne 23. 8. · 05:40 → 07:15 · Wizz Air
17 €

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Plovdiv (Bulharsko)ut 25. 8. · 15:50 → 18:30 · Wizz Air
17 €

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Berlín (Nemecko)ne 6. 9. · 06:00 → 07:15 · Wizz Air
17 €

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Neapol (Taliansko)ut 11. 8. · 19:00 → 20:50 · Ryanair
18 €

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K moru
Varna (Bulharsko)NAJšt 27. 8. · 19:55 → 22:45 · Wizz Air
17 €

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Ochrid (Severné Macedónsko)ne 23. 8. · 05:40 → 07:15 · Wizz Air
17 €

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Neapol (Taliansko)ut 11. 8. · 19:00 → 20:50 · Ryanair
18 €

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Zadar (Chorvátsko)st 26. 8. · 22:15 → 23:30 · Ryanair
20 €

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Bari (Taliansko)st 12. 8. · 06:50 → 08:25 · Ryanair
24 €

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Korfu (Grécko)ne 16. 8. · 20:25 → 23:15 · Ryanair
25 €

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Solún (Grécko)st 26. 8. · 22:25 → 01:10 · Ryanair
27 €

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Podgorica (Čierna Hora)št 3. 9. · 05:50 → 07:15 · Wizz Air
27 €

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Mestá
Rím (Taliansko)NAJst 2. 9. · 08:15 → 09:50 · Ryanair
16 €

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Bazilej (Švajčiarsko)št 27. 8. · 15:25 → 17:00 · Wizz Air
16 €

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Berlín (Nemecko)ne 6. 9. · 06:00 → 07:15 · Wizz Air
17 €

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Plovdiv (Bulharsko)ut 25. 8. · 15:50 → 18:30 · Wizz Air
17 €

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Rím (Taliansko)po 10. 8. · 14:55 → 16:30 · Ryanair
18 €

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Skopje (Severné Macedónsko)po 17. 8. · 14:15 → 15:45 · Wizz Air
21 €

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Berlín (Nemecko)ne 30. 8. · 06:00 → 07:15 · Wizz Air
21 €

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Bazilej (Švajčiarsko)ne 23. 8. · 10:05 → 11:40 · Wizz Air
22 €

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Z Košíc
Zadar (Chorvátsko)NAJso 29. 8. · 21:40 → 23:05 · Ryanair
30 €

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Zadar (Chorvátsko)st 26. 8. · 12:50 → 14:10 · Ryanair
46 €

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Zadar (Chorvátsko)št 27. 8. · 15:20 → 16:45 · Ryanair
47 €

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Spiatočné letenky
Bratislava → TuzlaNAJ30. 8. → 6. 9. · 7 nocí
33 €

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Bratislava → Tuzla25. 8. → 1. 9. · 7 nocí
35 €

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Bratislava → Rím10. 8. → 20. 8. · 10 nocí
50 €

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Bratislava → Ochrid30. 8. → 10. 9. · 11 nocí
53 €

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Bratislava → Ochrid25. 8. → 6. 9. · 12 nocí
59 €

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Bratislava → Varna27. 8. → 10. 9. · 14 nocí
62 €

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Ceny sme overili cez Kiwi.com 7. 8. 2026 a platia pre jednu osobu s malou taškou pod sedadlo. Letenky sú dynamické – pri kliknutí sa môžu líšiť.

Rím a Bazilej za 16 eur

Hneď za Tuzlou nasledujú dve mestá po 16 eur. Rím je dostupný 2. septembra ráno, pristáva sa na letisku Ciampino a let trvá hodinu a 35 minút. Ak vám september nevyhovuje, ten istý spoj stojí 10. a 12. augusta 18 eur. Druhou šestnásťeurovou ponukou je Bazilej 27. augusta – švajčiarske mesto na trojmedzí s Nemeckom a Francúzskom, odkiaľ sa dá vlakom za pár desiatok minút dostať do Freiburgu aj do Colmaru.

Za 17 eur sa dá letieť do Berlína (6. septembra) alebo do bulharského Plovdivu, európskeho hlavného mesta kultúry z roku 2019.

K moru najlacnejšie cez Bulharsko a Macedónsko

Ak je cieľom pláž, najvýhodnejšie vychádza Varna na bulharskom pobreží za 17 eur (27. augusta) a Ochrid za rovnakú sumu (23. augusta). Ochridské jazero síce nie je more, ale s hĺbkou takmer 300 metrov a vodou čistou natoľko, že vidno do dvadsiatich metrov, patrí k najkrajším miestam na Balkáne a je na zozname UNESCO.

Neapol. Foto: Unsplash

Talianske pobrežie otvára Neapol za 18 eur (11. augusta), odkiaľ je na dosah Amalfi aj Pompeje. Zadar stojí 20 eur, Korfu 25 eur, Solún 27 eur a Podgorica ako brána k čiernohorským plážam takisto 27 eur.

Z Košíc je v ponuke jediná linka

Foto: Unsplash, PexelsVýchodniari to majú horšie. Jediné, čo sa z Košíc v tomto okne dá chytiť za rozumnú cenu, je Zadar 29. augusta za 30 eur. Ostatné augustové termíny na tej istej linke stoja 46 a 47 eur.

Spiatočne od 33 eur

Kompletná spiatočná kombinácia vychádza najlacnejšie opäť na Tuzlu: tam 30. augusta, späť 6. septembra, dokopy 33 eur za týždeň. Rím sa dá vybaviť za 50 eur s desiatimi nocami (10. až 20. augusta) a Ochrid za 53 eur s jedenástimi nocami. Bulharská Varna vyjde spiatočne na 62 eur, zato s dvomi týždňami pri mori.

Na čo si dať pozor

Všetky uvedené ceny platia pre cestujúceho s malou taškou pod sedadlo. Príručný kufor do priehradky aj odbavená batožina sa priplácajú a pri takto nízkych základných cenách môžu celkovú sumu pokojne zdvojnásobiť. Rovnako platí, že najlacnejšie termíny sú takmer vždy uprostred týždňa a v neatraktívnych hodinách – ochridský spoj za 17 eur odlieta o 5:40 ráno.

A ešte jedna vec: ceny nízkonákladových liniek sa menia z hodiny na hodinu podľa toho, koľko miest v lietadle zostáva. Ak vám niektorý z termínov sedí, oplatí sa nečakať – a rovnako sa oplatí prezrieť si celý kalendár termínov, pretože o deň alebo dva vedľa býva cena často výrazne nižšia.

Ceny sme overili 7. 8. 2026. Článok obsahuje affiliate odkazy — ak cez ne nakúpite, získame malú províziu, cena pre vás sa nemení.

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