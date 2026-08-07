Litva varuje: Zvažuje Rusko útok na kritickú infraštruktúru v Pobaltí?

Vladimir Putin

Foto: SITA / AP

Michaela Olexová
SITA
Operácia „pod falošnou vlajkou“ na objekty kritickej infraštruktúry má podľa Litvy navodiť dojem, že za ňu nesie zodpovednosť iná krajina.

Litovská vojenská rozviedka disponuje informáciami, že Moskva zvažuje útok na objekty kritickej infraštruktúry v niektorom z pobaltských štátov, pri ktorom by použila dron ukrajinskej výroby. Informuje o tom spravodajský portál 15min s odvolaním sa na ministra obrany Robertasa Kaunasa.

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„Máme informácie, že Rusko zvažuje vykonanie nekonvenčných kinetických útokov proti kritickej infraštruktúre v pobaltskom regióne. Je pravdepodobné, že na tento účel by mohlo použiť drony ukrajinskej výroby,“ uviedol minister pre litovský portál s tým, že konkrétne objekty ani čas možného útoku nie sú známe.

Operácia „pod falošnou vlajkou“ má navodiť dojem, že za útok nesie zodpovednosť iná krajina

Podľa ministra by malo ísť o tzv. operáciu „pod falošnou vlajkou“, ktorá má navodiť dojem, že útok nepochádza z Ruska, ale zodpovednosť zaň nesie iná krajina.

Napätie v regióne rastie od mája, keď Moskva začala šíriť nepodložené tvrdenia, že pobaltské krajiny umožňujú Kyjevu využívať svoj vzdušný priestor na útoky na ruské územie. Litva, Lotyšsko aj Estónsko tieto obvinenia odmietajú. Prezident Gitanas Nausėda zdôraznil, že litovské územie nebolo a nebude využité na vojenské operácie tretích krajín proti susedom.

Pobaltské štáty a Poľsko upozorňujú, že Rusko v posledných rokoch vykonáva v regióne rôzne sabotážne aktivity, pričom útok dronom by predstavoval nový stupeň eskalácie.

V Litve sa v poslednom období zrútilo viacero bezpilotných lietadiel, ale podľa armády išlo o ukrajinské stroje vychýlené ruskými elektronickými rušičkami počas útokov na ciele v Rusku. Minulý rok do Litvy neúmyselne vleteli aj dva ruské drony.

Litovský prezident Gitanas Nauséda
Foto: SITA/AP

Litovská armáda toto leto posilnila ochranu piatich strategických objektov vrátane terminálu LNG v Klaipėde, elektroenergetickej rozvodne LitPol Link v Alytuse a Kruonskej prečerpávacej vodnej elektrárne.

„Signály o možných provokáciách zaznievajú už niekoľko mesiacov a zapadajú do celkového kontextu, v ktorom hrozby nikdy neboli len teoretické,“ povedal pre portál 15min politický analytik Linas Kojala.

Americké spravodajské služby: Putin by mohol vyprovokovať obmedzený útok už túto jeseň

Americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin by už túto jeseň mohol vyprovokovať obmedzený útok alebo inú formu ozbrojenej provokácie proti niektorému členskému štátu NATO. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ).

Cieľom Moskvy by podľa ich hodnotenia bolo preveriť odhodlanie Aliancie brániť svojich členov podľa článku 5 Severoatlantickej zmluvy.

Ruský prezident Vladimir Putin
Foto: SITA/AP

Podľa spravodajských služieb nejde o scenár rozsiahlej vojenskej invázie. Pravdepodobnejšia je obmedzená operácia s cieľom otestovať jednotu spojencov. Môže mať podobu kybernetického útoku, raketového alebo dronového incidentu, prípadne menšieho vojenského vpádu. Analytici upozorňujú, že Moskva by sa mohla pokúsiť využiť nejasnosti pri reakcii na hybridné alebo obmedzené útoky a preveriť pripravenosť členských štátov NATO reagovať.

WSJ pripomína, že americké a európske bezpečnostné služby v poslednom období zaznamenali viacero podozrivých incidentov v blízkosti hraníc členských krajín NATO vrátane Poľska a Rumunska.

Podľa západných predstaviteľov Rusko dlhodobo využíva hybridné operácie, sabotáže, kybernetické útoky a dezinformačné kampane s cieľom oslabiť jednotu Aliancie. Denník zároveň upozorňuje, že napriek pokračujúcej vojne proti Ukrajine môže Kremeľ považovať súčasnú situáciu za príležitosť preveriť pripravenosť NATO reagovať na obmedzený konflikt mimo ukrajinského územia.

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