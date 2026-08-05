Vrátia vám peniaze za dovolenku? Asociácia cestovných kancelárií vysvetľuje, čo robiť pri požiaroch

Pláž v Grécku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Čo robiť, keď je miesto, kam sa chystáte na dovolenku, ohrozené požiarmi?

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. V obľúbených dovolenkových destináciách, kam každý rok zamieri aj množstvo Slovákov, vrátane Grécka, Talianska či Španielska, však hasiči bojujú s masívnymi požiarmi. Na niektorých miestach bolo nutné obyvateľov evakuovať. Dočasne museli presunúť ľudí aj v dovolenkovom stredisku. Oslovili sme Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr a opýtali sme sa, aké majú dovolenkári možnosti, ak hrozí, že požiar zasiahne práve oblasť, kam by mali na dovolenku vycestovať.

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Viaceré oblasti bolo nutné evakuovať

Ako sme vás informovali koncom júla, desaťtisíce ľudí museli pre rozsiahle požiare opustiť svoje domovy. Ďalší dostali príkaz nevychádzať. Oheň sa nekontrolovateľne šíri aj v okolí španielskeho hlavného mesta Madrid. Situáciu komplikuje aj silný nárazový vietor. Pre veľké lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.

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Hasiči vynakladajú maximálne úsilie aj pri hasení požiarov v ďalších krajinách, vrátane Talianska, Francúzska a Grécka. Grécka civilná ochrana bola nútená koncom minulého mesiaca nariadiť čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia Haidari, ktoré leží asi 11 kilometrov západne od centra gréckej metropoly. Požiare sa však rozšírili aj na ďalších miestach v Grécku.

Požiar v Grécku
Foto: SITA/AP

Situácia je na niektorých miestach kritická

Situácia bola mimoriadne kritická aj približne 60 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Agios Vasilios, kde museli stovky ľudí previezť do bezpečia loďou. Ich domovy obklopili plamene. Veľký požiar zúril aj na polostrove Peloponéz v blízkosti Porto Heli.

Úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých dedín v tejto oblasti. Nové ohniská rozdúchaval silný vietor aj na obľúbenom gréckom ostrove Kréta. Dovolenkové stredisko Agia Galini bolo pre silný dym nutné dočasne evakuovať. Opustiť ho muselo približne 8 000 ľudí.

Môžete dovolenku pred odchodom zrušiť a žiadať vrátenie peňazí?

Čo teda robiť v prípade, ak máte dovolenku naplánovanú v niektorej z oblastí, kde práve zúria požiare, alebo hrozí, že by mohli vzniknúť? Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sme sa pýtali, aké kroky je možné podniknúť, ak je riziko príliš vysoké.

Pláž v Grécku
Ilustračná foto: Pexels

„V prípade, že z dôvodu požiaru v mieste pobytu, kde si klient zakúpil zájazd, nie je v čase začiatku zájazdu možné zájazd realizovať, má samotná cestovná kancelária právo ho zrušiť a vrátiť klientovi zaplatené finančné prostriedky, prípadne mu navrhnúť alternatívny zájazd. Ide o vyskytnutie sa tzv. mimoriadnych a nepredvídateľných okolností, ktoré bránia cestovnej kancelárii poskytnúť zájazd,“ reaguje prezidentka asociácie JUDr. Ľudmila Masariková.

„Rovnaký postup (alternatívny zájazd alebo vrátenie peňazí) platí aj v prípade, ak chce zájazd do požiarom dotknutej destinácie zrušiť klient pred vycestovaním, pokiaľ je alebo môže byť jeho zájazd požiarom priamo dotknutý,“ dozvedáme sa.

„Existenciu mimoriadnych a nepredvídateľných okolností je potrebné skúmať vždy v konkrétnom prípade, teda či existujú v čase zájazdu alebo tesne pred jeho začiatkom. V prípade, že to tak nie je (napr. požiar v nejakej krajine, ale vzdialený od miesta zájazdu, prípadne chce klient zrušiť zájazd s veľkým časovým predstihom), má dovolenkár právo odstúpiť od zmluvy o zájazde, ale s povinnosťou uhradiť zmluvne dohodnuté stornopoplatky platné ku dňu odstúpenia od zmluvy o zájazde,“ doplnila JUDr. Masariková na záver.

Ak sa teda v najbližších dňoch či týždňoch chystáte na dovolenku, odporúčame situáciu v krajine, kam sa chystáte, pozorne sledovať.

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