Volkswagen čelí tlaku majiteľov, dochádza im trpezlivosť. Porsche a akcionári žiadajú rýchle kroky

Automobilový svet sleduje ďalší problém jedného z najväčších európskych výrobcov áut. Holding Porsche SE, ktorý má rozhodujúci vplyv vo Volkswagene, sa v prvej polovici roka prepadol do straty 2,2 miliardy eur. Ešte v rovnakom období minulého roka pritom vykázal zisk približne 300 miliónov eur.
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Hlavným dôvodom bolo zníženie účtovnej hodnoty podielov v skupine Volkswagen a výrobcovi športových automobilov Porsche AG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Holding v piatok oznámil, že hodnota podielu vo Volkswagene sa znížila o približne tri miliardy eur a účtovná hodnota podielu v Porsche klesla o 200 miliónov. Volkswagen, najväčší európsky výrobca automobilov, aj Porsche AG zápasia s náročnými trhovými podmienkami v čase, keď automobilové odvetvie prechádza rozsiahlou transformáciou.
Križovatka pre Volkswagen
Generálny riaditeľ Porsche SE podľa agentúry Reuters Hans Dieter Pötsch vyzval na rýchle rozhodnutia o programe znižovania nákladov v skupine Volkswagen, ktorá sa podľa neho nachádza na historickej križovatke. V záujme spoločnosti a jej udržateľnej konkurencieschopnosti musí teraz každý zintenzívniť kroky a prevziať zodpovednosť, povedal Pötsch. „Čím dlhšie sa budú rozhodnutia odkladať, tým väčšie budú problémy,“ zdôraznil.
Finančný riaditeľ Porsche SE Johannes Lattwein uviedol, že holdingová spoločnosť ako väčšinový hlasujúci akcionár skupiny Volkswagen podporuje predstavenstvo automobilky a jej návrhy. Bez odbúrania nadbytočných kapacít a výrazného zníženia nákladov hrozí, že Volkswagen bude trvalo zaostávať za svojimi medzinárodnými konkurentmi, varoval Lattwein.
Koncern čelí najťažšiemu obdobiu za dekády
Za problémami Volkswagenu stojí kombinácia viacerých faktorov. Nemecký koncern bojuje s rastúcou konkurenciou z Číny, vysokými výrobnými nákladmi v Európe a náročným prechodom na elektromobilitu. Kým ešte pred niekoľkými rokmi patril Volkswagen medzi najsilnejších svetových výrobcov, dnes musí riešiť otázku, ako znížiť náklady a zároveň zostať konkurencieschopný voči ázijským značkám.
Problémom je najmä veľkosť samotného koncernu. Volkswagen prevádzkuje množstvo závodov, zamestnáva stovky tisíc ľudí a jeho štruktúra vznikala v období, keď dominovali spaľovacie motory. Nová éra elektromobilov však prináša tlak na jednoduchšiu výrobu, lacnejšie batérie a rýchlejší vývoj softvéru.
Polovica modelov zmizne
Spoločnosť minulý mesiac oznámila, že do roku 2030 chce znížiť počet svojich modelov až o polovicu a počet dostupných variantov až o 75 percent. Ročná výrobná kapacita má klesnúť z 10 miliónov na 9 miliónov vozidiel. Z Nemecka prišli aj zatiaľ nepotvrdené správy, že v ohrození by mala byť aj Škoda Fabia. Informoval o tom nemecký portál Bild.
Problémy sa netýkajú iba samotného Volkswagenu. Výzvam čelí aj samotná automobilka Porsche AG, ktorá v poslednom období zaznamenala slabší dopyt na čínskom trhu a rovnako musí reagovať na pomalší rast elektromobility. Luxusná značka preto upravuje svoje plány a hľadá spôsoby, ako udržať vysokú ziskovosť aj v období veľkých zmien v automobilovom priemysle.
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