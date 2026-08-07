Štvoricu Indov mali v Nitre napadnúť muži v kuklách. Kopance prišli po otázke, odkiaľ pochádzajú

Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Udalosť sa mala stať v noci z piatka (31. 7.) na sobotu (1. 8.).
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„Policajti boli vyslaní na preverenie oznámenia o fyzickom napadnutí osoby. Na mieste bolo zistené, že poškodený mal byť napadnutý doposiaľ neznámou osobou,“ potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Poškodený muž bol pri vedomí a na mieste ho ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Ďalšie riešenie veci s políciou však poškodený odmietol, skonštatoval Havetta. Policajti bezprostredne po prijatí oznámenia prepátrali okolie s cieľom vypátrať možného páchateľa, avšak s negatívnym výsledkom. Na prípad upozornila TV JOJ.
Kopance po otázke, odkiaľ pochádzajú
K incidentu došlo približne pol hodiny po druhej hodine ráno na Wilsonovom nábreží, len kúsok od policajnej stanice. Štyria kamaráti z Indie sa vracali z mesta a posadili sa na lavičku, neďaleko ktorej spal bezdomovec. Podľa výpovede jedného z napadnutých, 35-ročného Ansara, si k nim skupina štyroch mužov najprv prisadla k bezdomovcovi a rozprávala sa s ním po slovensky. Až neskôr si všimli, že si útočníci nasadzujú kukly a masky na tvár.
Muži sa podľa svedectva obete opýtali po anglicky, odkiaľ štvorica pochádza. Keď sa dozvedeli, že z Indie, začali ich fyzicky napádať. Najhoršie dopadol práve Ansar, doktorand na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý zároveň učí angličtinu v jazykovej škole. Podľa jeho opisu ho útočníci povalili na zem a kopali doňho zo všetkých strán, pričom sa mu nepodarilo účinne brániť.
Ansar utrpel zlomeninu lícnej kosti a hornej čeľuste, úlomky kostí mu poranili aj oko. Po prvotnom ošetrení v Nitre musel podstúpiť naliehavú operáciu v Bratislave. Útočníci mu okrem toho odcudzili telefón a peňaženku.
Podobné prípady sa v Nitre objavili už skôr. V apríli 2025 sme informovali o skupinách mladíkov, ktorí opakovane napádali vysokoškolských študentov hovoriacich po ukrajinsky a po rusky. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vtedy svojich študentov e-mailom vyzvala, aby prípadné útoky okamžite hlásili polícii.
Udalosť je evidovaná na Obvodnom oddelení Policajného zboru Nitra-západ ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. „V prípade zistenia nových skutočností bude vec prekvalifikovaná do trestného konania,“ informoval Havetta.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) útok na mladých ľudí zo zahraničia odsudzuje. Verí, že polícia páchateľov nájde a za tento čin ponesú následky. Informoval o tom na sociálnej sieti. „Takéto násilie odsudzujem bez výhrad. Na Slovensku platí zákon pre každého,“ uviedol Raši.
Neskôr reagoval aj prezident Peter Pellegrini. Slovensko vraj podľa neho musí zostať bezpečné pre každého, kto sem príde študovať, poctivo pracovať alebo nás navštívi ako turista.
Počet cudzincov v Nitre rastie
Podľa koordinátorky integrácie cudzincov v Nitre Ivony Fraňovej sa situácia v meste zo dňa na deň zhoršuje a v meste pôsobia skupiny, ktoré útoky na cudzincov opakujú. Na rovnakom mieste už v minulosti napadli aj tínedžerov z Ukrajiny. V Nitre v súčasnosti žije približne 18 000 cudzincov z celkového počtu približne 75 000 obyvateľov.
Podobná situácia je na celom Slovensku. Ako sme informovali, podľa dát z februára 2026 pracovalo na Slovensku spolu 146 558 cudzincov. Z toho 53 724 z tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie, 60 012 na informačnú kartu a 32 822 bolo z EÚ.
V porovnaní s koncom roka 2024 ide o výrazný nárast, pričom pri pohľade na dlhší horizont je rast ešte viditeľnejší. Od obdobia pandémie v roku 2020 sa počet zahraničných pracovníkov viac než zdvojnásobil. Väčšina však neprichádza z krajín Európskej únie.
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