Zrážka vlaku s autom pri Starom Smokovci: Železničná doprava je prerušená

Vlak

Ilustračná foto: SITA

Michaela Olexová
TASR
Okolnosti nehody, ku ktorej došlo v piatok, sú predmetom ďalšieho zisťovania. Železničnú dopravu obnovia po uvoľnení trate.

Na železničnom priecestí v úseku Pod Lesom – Starý Smokovec sa v piatok popoludní zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Pri nehode sa cestujúci vo vlaku nezranili.

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Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, železničná doprava je v úseku dočasne prerušená.

Doprava na trati bola prerušená

K zrážke osobného vlaku s cestným motorovým vozidlom došlo približne o 16.15 h. Pre dokumentovanie udalosti a vykonanie nevyhnutných úkonov bola doprava na trati prerušená.

„Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ uviedol hovorca.

Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho zisťovania. Železničnú dopravu obnovia po uvoľnení trate.

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