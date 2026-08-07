Zrážka vlaku s autom pri Starom Smokovci: Železničná doprava je prerušená

Na železničnom priecestí v úseku Pod Lesom – Starý Smokovec sa v piatok popoludní zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Pri nehode sa cestujúci vo vlaku nezranili.
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Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, železničná doprava je v úseku dočasne prerušená.
Doprava na trati bola prerušená
K zrážke osobného vlaku s cestným motorovým vozidlom došlo približne o 16.15 h. Pre dokumentovanie udalosti a vykonanie nevyhnutných úkonov bola doprava na trati prerušená.
„Pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ uviedol hovorca.
Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho zisťovania. Železničnú dopravu obnovia po uvoľnení trate.
Správu budeme aktualizovať.
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