Tesco prekvapuje a chystá novú predajňu. V známom nákupnom centre doplní Lidl a Kaufland

Bratislavský Polus pokračuje vo výraznej premene. Obchodné centrum, ktoré sa tento rok vrátilo k svojmu pôvodnému názvu, rozširuje ponuku obchodov a pripravuje sa na príchod ďalšieho významného potravinového reťazca.
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Jedno z najznámejších obchodných centier na Slovensku prechádza najväčšou premenou za posledné roky. Po zmene majiteľa pokračuje rozsiahla modernizácia, ktorá prinesie nielen návrat mena, ktoré poznali celé generácie, ale aj nových nájomcov.
Novou správou je, že po potvrdení otvorenia predajne Kaufland sa k nájomcom pridá aj Tesco. Nová prevádzka má vzniknúť pri hlavnom vstupe na prízemí centra. Informovali o tom Hospodárske noviny.
Kaufland, Lidl aj Tesco
Jednou z najvýraznejších noviniek bude aj spomínané otvorenie predajne Kaufland, ktoré už spoločnosť WOOD & Company oficiálne potvrdila. Už dnes tu pritom pôsobí Lidl, slovenská predajňa Starý Otec, obchod 1st Day a svoje priestory otvorilo aj fitness centrum Golem.
Príchodom Tesca by sa ponuka potravín v centre ešte výraznejšie rozšírila. Nová prevádzka však prichádza v čase, keď sa britský reťazec ocitol v centre pozornosti pre špekulácie o možnom predaji svojich českých a slovenských predajní. Podľa informácií si spoločnosť mala na prípravu prípadnej transakcie najať veľké investičné banky, oficiálne však Tesco tieto správy nekomentovalo.
Menej módy, viac potravín
„VIVO! Bratislava má po rekonštrukcii potenciál silného lokálneho centra, ktoré bude reagovať na potreby ľudí, ako aj na developerský rozvoj celej lokality. Veríme, že modernizácia prinesie hodnotu ako návštevníkom, tak aj našim investorom,“ uviedol v minulosti na margo zmien Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.
„Z pohľadu stratégie znižujeme podiel módy a posilňujeme segmenty, ktoré ľudia využívajú v bežnom živote – potraviny, drogériu, služby, gastronómiu, zdravie a voľný čas. Chceme, aby bol Polus miestom, kam si zákazník príde rýchlo a pohodlne vybaviť všetko, čo potrebuje,“ vyjadril sa v nedávnom rozhovore pre interez Šmigura.
Premena centra sa zároveň prejavila aj medzi ostatnými nájomcami. V uplynulom období z Polusu odišlo viacero módnych značiek vrátane Reserved, Mohito, House či Cropp. Ich priestory majú postupne obsadiť nové prevádzky, ktoré budú lepšie zapadať do novej stratégie centra.
V pláne aj rezidenčná výstavba
Okrem obchodov pokračuje aj rozvoj celého areálu. WOOD & Company už skôr avizovala, že v budúcnosti plánuje rozvíjať aj okolité pozemky, kde by mohla vyrásť nová rezidenčná výstavba. Podľa spoločnosti má byť cieľom vytvoriť moderné lokálne centrum, ktoré bude reagovať nielen na potreby návštevníkov, ale aj na rýchlo sa rozvíjajúcu časť Nového Mesta. Spomína sa aj vytvorenie rezidenčnej výstavby na okolitých pozemkoch.
Polus bol po svojom otvorení na prelome milénií priekopníkom modernej nákupnej kultúry na Slovensku. Ani po zmene značky však mnohí Bratislavčania centrum neprestali označovať pôvodným menom.
Práve preto sa nový vlastník rozhodol vrátiť k názvu Polus a zároveň zmeniť jeho smerovanie. Cieľom už nemá byť konkurovať najväčším nákupným centrám v meste v každom segmente, ale vytvoriť silné lokálne centrum pre obyvateľov okolitej štvrte.
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