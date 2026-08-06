Tesco prekvapuje a chystá novú predajňu. V známom nákupnom centre doplní Lidl a Kaufland

Predajne Tesca a Lidlu

Foto: TS Tesco/interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obchodné centrum Polus hlási ďalšiu novinku. K predajniam Kauflandu a Lidlu sa pripojí aj reťazec Tesco.

Bratislavský Polus pokračuje vo výraznej premene. Obchodné centrum, ktoré sa tento rok vrátilo k svojmu pôvodnému názvu, rozširuje ponuku obchodov a pripravuje sa na príchod ďalšieho významného potravinového reťazca.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Jedno z najznámejších obchodných centier na Slovensku prechádza najväčšou premenou za posledné roky. Po zmene majiteľa pokračuje rozsiahla modernizácia, ktorá prinesie nielen návrat mena, ktoré poznali celé generácie, ale aj nových nájomcov.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Slovákom šetria peniaze, kľúčové sú pre Lidl či Kaufland. Privátne značky rozširujú aj ďalšie reťazce
2.
Skúsili sme nakúpiť ovocie v 6 potravinách: Melón stál 0,39 € aj 1,49 €, rozdiely boli zásadné
3.
Koniec Tesca naberá reálne kontúry. O stovky jeho predajní môžu zabojovať známe reťazce
Zobraziť všetky články (462)

Novou správou je, že po potvrdení otvorenia predajne Kaufland sa k nájomcom pridá aj Tesco. Nová prevádzka má vzniknúť pri hlavnom vstupe na prízemí centra. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Kaufland, Lidl aj Tesco

Jednou z najvýraznejších noviniek bude aj spomínané otvorenie predajne Kaufland, ktoré už spoločnosť WOOD & Company oficiálne potvrdila. Už dnes tu pritom pôsobí Lidl, slovenská predajňa Starý Otec, obchod 1st Day a svoje priestory otvorilo aj fitness centrum Golem.

Logo reťazca Tesco
Foto: Unsplash

Príchodom Tesca by sa ponuka potravín v centre ešte výraznejšie rozšírila. Nová prevádzka však prichádza v čase, keď sa britský reťazec ocitol v centre pozornosti pre špekulácie o možnom predaji svojich českých a slovenských predajní. Podľa informácií si spoločnosť mala na prípravu prípadnej transakcie najať veľké investičné banky, oficiálne však Tesco tieto správy nekomentovalo.

Menej módy, viac potravín

VIVO! Bratislava má po rekonštrukcii potenciál silného lokálneho centra, ktoré bude reagovať na potreby ľudí, ako aj na developerský rozvoj celej lokality. Veríme, že modernizácia prinesie hodnotu ako návštevníkom, tak aj našim investorom,“ uviedol v minulosti na margo zmien Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.

Z pohľadu stratégie znižujeme podiel módy a posilňujeme segmenty, ktoré ľudia využívajú v bežnom živote – potraviny, drogériu, služby, gastronómiu, zdravie a voľný čas. Chceme, aby bol Polus miestom, kam si zákazník príde rýchlo a pohodlne vybaviť všetko, čo potrebuje,“ vyjadril sa v nedávnom rozhovore pre interez Šmigura.

Polus patril po svojom otvorení v roku 2000 medzi symboly modernej éry nakupovania na Slovensku. Ako prvé veľké nákupné centrum v krajine dlhé roky patril k najnavštevovanejším obchodným destináciám v Bratislave. Postupne však čelil rastúcej konkurencii novších projektov, ako sú Eurovea, Nivy či rozšírený Aupark, čo sa odrazilo aj na jeho postavení na trhu.

Premena centra sa zároveň prejavila aj medzi ostatnými nájomcami. V uplynulom období z Polusu odišlo viacero módnych značiek vrátane Reserved, Mohito, House či Cropp. Ich priestory majú postupne obsadiť nové prevádzky, ktoré budú lepšie zapadať do novej stratégie centra.

V pláne aj rezidenčná výstavba

Okrem obchodov pokračuje aj rozvoj celého areálu. WOOD & Company už skôr avizovala, že v budúcnosti plánuje rozvíjať aj okolité pozemky, kde by mohla vyrásť nová rezidenčná výstavba. Podľa spoločnosti má byť cieľom vytvoriť moderné lokálne centrum, ktoré bude reagovať nielen na potreby návštevníkov, ale aj na rýchlo sa rozvíjajúcu časť Nového Mesta. Spomína sa aj vytvorenie rezidenčnej výstavby na okolitých pozemkoch.

Nákupné centrum Polus
Foto: WOOD & Company

Polus bol po svojom otvorení na prelome milénií priekopníkom modernej nákupnej kultúry na Slovensku. Ani po zmene značky však mnohí Bratislavčania centrum neprestali označovať pôvodným menom.

Práve preto sa nový vlastník rozhodol vrátiť k názvu Polus a zároveň zmeniť jeho smerovanie. Cieľom už nemá byť konkurovať najväčším nákupným centrám v meste v každom segmente, ale vytvoriť silné lokálne centrum pre obyvateľov okolitej štvrte.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensko vstúpila nová značka z Poľska. Jej služby potešia mnohé domácnosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac