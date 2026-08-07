Štvrtý blok Mochoviec dosiahol kritický stav. Po rokoch príprav prichádza rozhodujúca fáza

Štvrtý blok Jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol vo štvrtok (6. 8.) o 22.10 h kritický stav reaktora a následne o 22.31 h minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali v piatok Slovenské elektrárne.
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„Dosiahnutie kritického stavu a minimálneho kontrolovaného výkonu je výsledkom práce tisícov odborníkov, ktorí sa podieľali na príprave, výstavbe, kontrole a spúšťaní štvrtého bloku. Potvrdzuje, že elektráreň je pripravená pokračovať do ďalšej fázy testovania pred začiatkom výroby elektriny,“ uviedol projektový riaditeľ Mochoviec Martin Mráz.
Po tomto kroku budú nasledovať fyzikálne skúšky a testy na rôznych výkonových úrovniach. Ich cieľom je overiť správanie všetkých systémov elektrárne v prevádzkových podmienkach a pripraviť blok na pripojenie do elektrizačnej sústavy.
Budeme medzi svetovou špičkou
Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je druhým z dvojice nových jadrových blokov budovaných v areáli elektrárne. Po ich uvedení do prevádzky bude Slovensko patriť medzi krajiny s najvyšším podielom výroby elektriny z jadra na svete. Nový blok zároveň posilní domácu výrobu elektriny a prispeje k dlhodobej energetickej bezpečnosti krajiny.
Dosiahnutie kritického stavu predstavuje významný úspech projektu a potvrdzuje, že štvrtý blok pokračuje podľa harmonogramu technologického spúšťania smerom k výrobe prvých megawatthodín elektriny.
Vody máme dostatok
Nový míľnik prichádza v čase, keď sa jadrová energetika dostáva do centra pozornosti. Ako sme informovali, v uplynulých dňoch muselo Maďarsko pre mimoriadne nízku hladinu Dunaja prvýkrát po 44 rokoch úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks, čo vyvolalo obavy z energetickej krízy.
Situácia v Maďarsku ukázala, aké dôležité je pri jadrových elektrárňach počítať aj s extrémnymi klimatickými podmienkami. Elektráreň Paks je závislá od vody z Dunaja, ktorú využíva na chladenie.
Rekordne nízka hladina rieky a vysoké teploty preto prinútili prevádzkovateľa obmedziť výkon a krajina čelila možnosti úplného odstavenia jediného jadrového zdroja. Podobné situácie sa v posledných rokoch objavili aj pri ďalších európskych elektrárňach, ktoré využívajú prietočné chladenie z riek.
Na rozdiel od nej majú slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach podľa Slovenských elektrární vody dostatok. Zdrojom pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Sĺňava na Váhu.
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