Radšej sa tu nekúpte: Na viacerých miestach v Taliansku došlo k masívnemu premnoženiu rias

Pláž v talianskej Apúlii

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Letná dovolenka
Riasy môžu spôsobovať ochorenia.

Rekordné horúčavy v Taliansku spôsobili výrazne zvýšenie teploty morskej aj sladkej vody, v dôsledku čoho sa v mnohých regiónoch masívne premnožili riasy. Podľa denníka La Repubblica sa namiesto obvyklého azúrového odtieňa vody na pobreží čoraz častejšie objavuje zelené, žlté či hnedé zafarbenie. Viaceré samosprávy už nasadili na boj proti riasam špeciálne zásahové tímy. Informoval o tom v nedeľu portál oe24.at.

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Riasy môžu spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy

Niektoré druhy rias spôsobujú respiračné ochorenia, horúčku, nevoľnosť či zápal spojiviek, iné narúšajú ekologickú rovnováhu tým, že znižujú obsah kyslíka vo vode. Mimoriadne problematická je toxická riasa Ostreopsis ovata, ktorá sa v Taliansku rozšírila počas posledných dvoch desaťročí.

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Od júna dochádza k častému prekračovaniu povolených limitov, čo viedlo úrady k vydávaniu varovaní a dočasných zákazov kúpania od Apúlie na juhu cez Lazio až po Toskánsko. V Apúlii je najviac postihnuté okolie miest Molfetta a Giovinazzo, obmedzenia sa objavili aj v Santa Marinelle neďaleko Ríma, v okolí Palerma, v Marina di Pisa či v Janove.

Kúpať sa na niektorých miestach je riskantné

V Ligúrii blízko francúzskych hraníc bol zistený výskyt rias z rodu Pyramimonas, ktoré síce nie sú toxické, no pri premnožení farbia vodu na zeleno. Východne od Janova sa more dočasne sfarbilo do žlta v dôsledku prítomnosti panciernatiek – jednobunkových organizmov schopných fotosyntézy – Alexandrium cf. taylori.

Talianska Apúlia
Ilustračná foto: Pexels

Medzinárodná štúdia potvrdila výskyt inváznej austrálskej riasy Caulerpa cylindracea v oblasti Terstského zálivu. Problémy sa neobmedzujú len na pobrežie. Riasy komplikujú situáciu aj na rieke Pád, kde sa pri Turíne objavili rozsiahle zelené nánosy. V okolí Padovy musela mestská zásahová jednotka čistiť kanály upchaté riasami. V mnohých talianskych jazerách je kúpanie z dôvodu premnoženia rias riskantné. Na Isejskom jazere odstránili úrady už viac než 1 000 ton rias.

Problémy má aj Chorvátsko

Ako sme vás informovali, tlak na chorvátske pobrežie a jeho infraštruktúru sa zvyšuje. Kvalita morskej vody v Chorvátsku zostáva naďalej vysoká, no odborníkov znepokojuje dlhodobý trend jej postupného zhoršovania. Kým pred dvoma rokmi sa Chorvátsko umiestnilo na 3. mieste v EÚ v podiele vôd s vynikajúcou kvalitou, v poslednej správe kleslo na 5. miesto. Existuje predpoklad, že negatívny trend, ktorý trvá už niekoľko rokov po sebe, bude aj naďalej pokračovať.

Znečistená morská voda môže zapríčiniť viaceré zdravotné komplikácie vrátane črevných infekcií, hnačky, vracania či infekcií uší, kože a močových ciest. Najohrozenejšou skupinou sú deti, seniori a ľudia s oslabenou imunitou.

Podľa doktora Slavena Jozića, experta na kvalitu morskej vody a vedúceho výskumného pracovníka Inštitútu oceánografie a rybárstva, sa vykonáva aj tzv. ročné hodnotenie, ktoré zachytáva kvalitu vody počas jednej sezóny. Podľa tohto hodnotenia „podiel mora určeného na kúpanie s vynikajúcou kvalitou od roku 2021 nepretržite klesá a v roku 2026 dosiahol najnižšiu hodnotu od roku 2009“, uviedol expert.

Chorvátska pláž
Ilustračná foto: Pexels

Infraštruktúra nestíha

Hlavnou príčinou je najmä prudký rast cestovného ruchu. Počas letnej sezóny Chorvátsko prijíma násobne viac ľudí, než je počet jeho obyvateľov, pričom rastie aj počet prenocovaní. Infraštruktúra mnohých pobrežných miest však na takúto záťaž nebola pôvodne dimenzovaná. Výsledkom je preťaženie kanalizačných systémov, čistiarní odpadových vôd aj odpadového hospodárstva počas sezóny.

Osobitným problémom môže byť námorný cestovný ruch. Podľa niektorých odhadov pripadá na chorvátsku časť Jadranu asi 40 % celkovej svetovej charterovej dopravy, čo často nebolo sprevádzané primeranou environmentálnou infraštruktúrou, najmä systémami na zber odpadu a odpadových vôd.

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