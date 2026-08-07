Turistka našla na pláži v Poľsku podozrivý predmet. Museli ju ihneď všetci opustiť

Ilustračný záber pláže

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Dovolenku turistom narušil nebezpečný nález.

V poľskej Ustke bolo nutné evakuovať pláž po tom, ako turistka našla nevybuchnutý delostrelecký granát. Vzala ho do ruky a odniesla ho plavčíkom. Na miesto bola privolaná polícia aj pyrotechnici.

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Pláž bolo nutné evakuovať

Ako na sociálnej sieti informuje Aktualny Spotted Słupsk, v stredu sa v prímorskom letovisku Ustka v Poľsku odohral incident, ktorý mohol mať mimoriadne nepríjemné následky. Turistka natrafila na podozrivý predmet. Rozhodla sa ho zodvihnúť a odniesť ho plavčíkom. Bola to však chyba. Ukázalo sa totiž, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o delostrelecký granát.

Turisti museli pláž z bezpečnostných dôvodov ihneď opustiť a plavčíci na miesto privolali políciu aj pyrotechnickú skupinu. Špecialisti následne potvrdili, že naozaj ide o nevybuchnutý granát. Polícia časť pláže uzavrela a ohradila ju páskou. Na ďalší deň ráno na miesto prišli príslušníci armády, ktorí si muníciu prevzali a z pláže ju odviezli. Následne bola pláž pre ľudí opäť bez obmedzení sprístupnená.

Podľa polície išlo o veľmi starý delostrelecký granát, zrejme z čias druhej svetovej vojny, ktorý sa do mora dostal pravdepodobne z vojenského cvičiska. Vlny ho následne vyniesli na pláž. Úrady pripomenuli, že ak ľudia na pláži nájdu podozrivý predmet, za žiadnych okolností sa ho nemajú dotýkať ani ho nikam prenášať. Od predmetu sa vzdiaľte a privolajte políciu alebo záchranné zložky.

Munícia sa nedávno našla aj na Slovensku, zrejme najväčšia v histórii

Nevybuchnutú muníciu z obdobia druhej svetovej vojny sa nedávno podarilo nájsť aj v Dunaji v obci Virt v okrese Komárno. Muníciu odhalil pokles hladiny rieky. Premávku na Dunaji bolo nutné dočasne pozastaviť a na miesto vyrazili policajti a pyrotechnici.

„Verejnosti opäť pripomíname, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, pri ktorých majú podozrenie, že môže ísť o nebezpečný objekt, v žiadnom prípade nimi nemanipulovali a ich nájdenie oznámili na linke 158,“ prízvukovala polícia. Ide údajne o najväčšiu bombu nájdenú na území Slovenska.

Bomba nájdená v Dunaji a policajné auto
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

O jej likvidáciu sa postarali pyrotechnici Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, informovalo KR PZ v Nitre.

Bombu sa podarilo bezpečne zneškodniť

Letecká bomba vážila 700 kilogramov. Naložili na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.

Pohľad na muníciu nájdenú v Dunaji
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.

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