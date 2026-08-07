Tuk ako tajný orgán v našom tele: Nová kniha vysvetľuje najnovšie výskumy o liečbe obezity a spaľovaní tukov

Každý rok utrácame peniaze za detoxikačné kúry, zázračné náplasti na chudnutie či prísne diéty. Výsledkom býva neustály boj s vlastným telom, frustrácia a jojo efekt. Špičkové holandské lekárky a výskumníčky v oblasti obezity však prichádzajú s prelomovým pohľadom na ľudský organizmus: Telesný tuk nie je len „zbytočný nadbytok nad džínsami“, ktorý treba zničiť. V skutočnosti ide o mimoriadne inteligentný a kľúčový orgán, bez ktorého by sme neprežili.
Vydavateľstvo INTEREZ MEDIA prináša na slovenské pulty knižný bestseller Tuk: Náš tajný orgán, ktorý búra zaužívané mýty o chudnutí, obezite a fungovaní nášho tela.
Vedeli ste, že tuk komunikuje s vaším mozgom?
Desaťročia sa verilo, že tuk je len akási pasívna izolačná prikrývka, ktorá nás chráni pred chladom a otrasmi. Najnovšie vedecké výskumy však ukázali presný opak – tuk je jedným z najväčších a najdôležitejších orgánov v ľudskom tele.
- Produkuje desiatky hormónov: Tukové tkanivo uvoľňuje do krvi látky, ktorými priamo komunikuje so vzdialenými orgánmi vrátane mozgu.
- Riadi náš apetít: Práve tuk vysiela signály sýtosti po tom, čo zujeme tanier jedla, aby zabránil bezbrehej konzumácii.
- Vplýva na imunita aj plodnosť: Pri optimálnom množstve udržiava stabilnú energiu, podporuje hormonálnu rovnováhu a správne fungovanie imunitného systému.
Ako vo svojej knihe uvádzajú autorky:
Ak je tuku akurát, je naším priateľom. No ak je ho príliš málo alebo príliš veľa, dokáže sa zmeniť na zradného protivníka.
Tichý zápal, 13 druhov rakoviny a mýtus zvaný BMI
Obezita nie je estetický nedostatok, ale chronické ochorenie. Keď je v tele nadmerné množstvo tukovej hmoty, dochádza k takzvanému nízkoúrovňovému zápalu. Tukové tkanivo začne vylučovať prebytok látok, ktoré rozladia celý metabolizmus a hormonálnu sústavu.
Následkom býva neustály pocit hladu, nestabilný cukor v krvi a výrazne vyššie riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych chorôb, depresií či dokonca až 13 druhov rakoviny.
Kniha zároveň upozorňuje na obmedzenia klasického BMI indexu. Kulturista s obrovským množstvom svalov môže mať BMI 32 a byť úplne zdravý, zatiaľ čo človek so „zdravou váhou“ môže trpieť nebezpečným vnútorným (viscerálnym) tukom. Americké výskumy dokonca odhalili šokujúci fakt: iba 12 % ľudí je metabolicky zdravých z hľadiska obvodu pása, tlaku, cukru a cholesterolu.
O autorkách
Kniha je výsledkom dlhoročnej praxe a výskumu dvoch uznávaných holandských lekárok a vedkýň z Obezitologického centra CGG v nemocnici Erasmus MC v Rotterdame:
- Prof. Dr. Liesbeth van Rossum – profesorka v odbore obezity a biologického stresu, medzinárodne uznávaná internistka a endocrinologička.
- Dr. Mariëtte Boon – lekárka a výskumníčka špecializujúca sa na metabolizmus tukov a hnedý tuk.
Ich publikácia sa dočkala už viac ako 25 vydaní, bola preložená do desiatok jazykov a získala dve prestížne medzinárodné ocenenia. Všetky vedecké dáta podávajú mimoriadne prívetivým, zrozumiteľným jazykom a dopĺňajú ich reálnymi príbehmi pacientov z praxe.
Prečo chudnutie nie je len o slabej vôli
Prečo je také ťažké schudnúť a váhu si dlhodobo udržať? Autorky v knihe vysvetľujú, že jojo efekt nie je zlyhaním vašej disciplíny.
Tukové bunky si totiž pamätajú svoju pôvodnú veľkosť. Pri drastických diétach síce zmenšia svoj objem, no začnú do mozgu vysielať agresívne signály hladu, čím organizmus prepnú do úsporného režimu. Kniha detailne rozoberá, ako na náš tuk vplývajú biologické hodiny, spánok, chronický stres, ale aj to, ako funguje najnovšia generácia moderných liekov na obezitu.
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