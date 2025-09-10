Zelenskyj varuje Európu: Ak Putin nepocíti tvrdú odpoveď, útoky môžu pokračovať hlbšie do územia aliancie

Rusko vyslalo v noci na stredu na Ukrajinu 415 dronov a 43 rakiet. Najmenej osem dronov smerovalo k Poľsku, uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nebol to len jeden (dron) Šáhid, čo by sa dalo označiť za nehodu, ale najmenej osem útočných dronov nasmerovaných na Poľsko,“ napísal Zelenskyj po tom, čo bol počas útokov narušený vzdušný priestor Poľska.
„Mimoriadne nebezpečný precedens pre Európu. Či budú nasledovať ďalšie kroky, závisí výlučne od koordinácie a rozhodnosti reakcie. Rusi musia pocítiť následky. Rusko musí pochopiť, že túto vojnu nemôže rozširovať a že ju bude musieť ukončiť,“ dodal ukrajinský prezident.
Obete v ukrajinských regiónoch
Ruské sily podľa Zelenského zaútočili v noci na 15 ukrajinských oblastí. V Chmeľnyckej oblasti ruská raketa zasiahla krajčírsku dielňu, zranenia utrpeli tri osoby. Pri útoku v Žytomyrskej oblasti zahynula jedna osoba. Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov a neskôr informovalo o ukončení leteckej operácie, ktorá súvisela s nočným narušením vzdušného priestoru.
More information is coming in about the intrusion of Russian attack drones into Polish territory. As of now, it’s known about 8 drones. Increasing evidence indicates that this movement, this direction of strike, was no accident. There have been previous incidents of individual…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
Minister Sybiha varuje pred slabou reakciou
Ruský prezident Vladimir Putin eskaluje vojnu na Ukrajine a skúša Západ, vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Putin pokračuje v stupňovaní a rozširovaní svojej vojny a skúša Západ. Čím dlhšie nebude čeliť dôraznej reakcii, tým agresívnejší bude,“ napísal na sociálnej sieti X.
„Slabá reakcia teraz ešte viac vyprovokuje Rusko a potom ruské rakety a drony budú lietať ešte ďalej do Európy,“ dodal minister. Poľská armáda narušenie vzdušného priestoru označila za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov“. Tie objekty, ktoré mohli predstavovať hrozbu, boli zneškodnené.
Potreba posilnenia protivzdušnej obrany
Sybiha zdôraznil, že incident ukazuje, ako „Putinov pocit beztrestnosti stále rastie, pretože nebol primerane potrestaný za svoje predchádzajúce zločiny“. „Táto situácia ukazuje, že je konečne potrebné prijať rozhodnutie umožniť využívanie protivzdušnej obrany partnerov v susedných krajinách na zachytávanie dronov a rakiet v ukrajinskom vzdušnom priestore vrátane tých, ktoré sa približujú k hraniciam NATO,“ vyhlásil.
Dodal, že je naliehavo potrebné posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu a sprísniť sankcie voči Rusku. Podľa Sybihu sa Putin začne vážne zaoberať mierovými rokovaniami až vtedy, keď bude vystavený vážnemu transatlantickému tlaku.
AFP informuje, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska došlo v čase, keď Rusko útočilo na Ukrajinu vrátane mesta Ľvov na západe krajiny, ktoré leží približne 80 kilometrov od poľskej hranice.
