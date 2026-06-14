Putin aj Zelenskyj telefonovali s Trumpom: Americký prezident vyzval na ukončenie bojov na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu telefonoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Trump v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Trump vyvíja tlak na obe strany
Rusko vedie od roku 2022 vojnu proti Ukrajine. Washington od Trumpovho nástupu do funkcie vyvíja na obe strany tlak, aby uzavreli mierovú dohodu. „Rozhovor sa zameral na situáciu okolo memoranda o porozumení pripravovaného medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump povedal, že dohoda je blízko,“ povedal Ušakov.
Obaja prezidenti sa podľa poradcu dohodli, že americkí osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v súčasnosti venujú otázkam Iránu, sa „čoskoro vrátia do Ruska“.
Hovoril s ním nielen Putin, ale aj Zelenskyj
V nedeľu diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne, mieri a diplomacii aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Išlo o pomerne vecný rozhovor o všetkom – od narodeninových prianí až po diplomaciu, vojnu a mier,“ povedal novinárom Zelenského poradca Dmytro Lytvyn a skonštatoval, že hovor trval 30 až 35 minút.
„Poblahoželal som prezidentovi Trumpovi k narodeninám a viedli sme pomerne podrobnú diskusiu o mnohých kľúčových otázkach – medzi nimi, samozrejme, nechýbal ani mier. Zaželal som prezidentovi Trumpovi veľa úspechov, predovšetkým v jeho snahe o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Takisto som sa mu poďakoval za všetku podporu, ktorú Amerika poskytuje Ukrajine,“ uviedol ukrajinský líder na platforme X.
„Hovorili sme o veciach, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť mier už teraz, a oboznámil som prezidenta s najnovším vývojom na bojisku a povedal mu o posilnení našej pozície. Dohodli sme sa, že ďalšie diskusie budeme viesť počas nášho stretnutia na samite G7,“ dodal Zelenskyj. Pomoc USA pre Ukrajinu sa v poslednej dobe výrazne spomalila, hoci Kyjev a Moskva na seba neustále útočia. Mierové rokovania Ruska a Ukrajiny uviazli po nezhodách ohľadom požiadaviek a Washington upriamoval v posledných mesiacoch svoju pozornosť viac na konflikt na Blízkom východe.
Rusi sú vraj čoraz viac nespokojní
Zelenskyj v nedeľu oznámil, že spravodajské služby krajiny podali správu o posúdení vnútroštátnej situácie v Rusku a zároveň údajne získali dokumenty určené pre ruského prezidenta Vladimira Putina. „(Podľa dokumentov) budú tzv. prognostické ukazovatele nespokojnosti Rusov s Putinom naďalej stabilne rásť a on sa už pripravuje na prijatie myšlienky, že túto rastúcu nespokojnosť nie je možné zastaviť a že tento ukazovateľ sa neustáli do septembra, keď sú v Rusku naplánované parlamentné voľby,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že dokumenty naznačujú pokles podpory pre vládnu stranu a nárast počtu demonštrácií v ruských oblastiach. „Tlak na Rusko pre vojnu sa bude zvyšovať, a to nielen z našej strany… Vnútorná situácia v Rusku by (Putina) mala presvedčiť o tom, že mier je potrebný. Ukrajina navrhuje vyrokovať dôstojný mier. Je zrejmé, že trendy sa nezmenia a v priebehu času to môže znamenať, že dohodu bude treba dosiahnuť s niekým iným z Ruska,“ skonštatoval.
Zelenskyj v sobotu uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch sú naplánované intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na viacerých samitoch na najvyššej úrovni. Podľa prezidenta sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajiny, a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom.
Nahlásiť chybu v článku