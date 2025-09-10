Poľsko bije na poplach: Narušenie vzdušného priestoru považuje za akt agresie, mobilizovalo vlastné aj spojenecké sily

Foto: SITA (AP)

Nina Malovcová
TASR
Vzdušný priestor Poľska narušili drony.

Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.

„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.

Okamžitá reakcia a neutralizácia objektov

Armáda podľa webu Onet.pl spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké sily monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované.

Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Pokračuje pátranie po týchto objektov a snahy o ich lokalizáciu. Operačné velenie ozbrojených síl vo svojom vyhlásení informovalo, že aktuálnu situáciu naďalej monitoruje a že poľské a spojenecké sily zostávajú pripravené na ďalšie operácie.

Minister obrany potvrdil zásah lietadiel

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty.“ Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

„Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO. Podľa spravodajského webu Onet.pl jednotky územnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch.

Foto: SITA/AP

Minister Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti vyzval ľudí, aby zostali doma a aby sa „v prípade nálezu úlomkov k dronom nepribližovali a informovali políciu.“ Rizikovými oblasťami sú Podleské, Mazovské a Lublinské vojvodstvo. Minister dodal, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk sú o najnovšom vývoji informovaní. Obyvateľov krajiny vyzval, aby zachovali pokoj a sledovali vyhlásenia poľskej armády a polície.

Dočasné zatvorenie letísk

Pre údajné vniknutie ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.

Denník Guardian napísal, že ukrajinské letectvo upozornilo poľských partnerov, že „ruské drony smerujú aj na západ a ohrozujú mesto Zamošč v Poľsku.“ Agentúra Reuters však uviedla, že toto hlásenie bolo neskôr z aplikácie Telegram odstránené. Ukrajinské médiá súčasne informovali, že jeden z dronov údajne smeruje i k západopoľskému mestu Rzeszów.

Rzeszów ako citlivý uzol

Agentúra Reuters v tejto súvislosti spresnila, že medzi dočasne zatvorenými bolo letisko Rzeszów-Jasionka, ktoré leží na juhovýchode Poľska a je uzlom na prepravu cestujúcich a zbraní na Ukrajinu. Poľské operačné velenie následne prostredníctvom siete X oznámilo, že „v záujme zaistenia bezpečnosti poľského vzdušného priestoru vzlietli nielen poľské stíhačky, ale aj lietadlá z iných krajín NATO.“

Okrem toho pozemné sily protivzdušnej obrany boli uvedené do stavu vysokej pohotovosti. V príspevku sa ďalej uvádza, že tieto akcie majú „preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenou oblasťou.“

Pokračujúce monitorovanie situácie

Podľa webu Onet.pl operačné velenie poľských ozbrojených síl uistilo, že „aktuálnu situáciu monitoruje a že sily a prostriedky zostávajú plne pripravené na okamžitú reakciu.“ BBC s odvolaním sa na ukrajinské monitorovacie kanály informovala, že do poľského vzdušného priestoru údajne vleteli štyri alebo päť dronov.

BBC nadránom doplnila, že „v priestore nad Poľskom už nie sú žiadne.“ Agentúra Reuters správy o výskyte ruských dronov v poľskom vzdušnom priestore nedokázala nezávisle overiť. Podľa Reuters ani Poľsko nateraz oficiálne nepotvrdilo, že sa v jeho vzdušnom priestore počas noci nachádzali ruské drony.

Poľsko vo vysokej pohotovosti

Poľsko je v stave vysokej pohotovosti voči objektom vstupujúcim do jeho vzdušného priestoru, odkedy v roku 2022 zatúlaná ukrajinská raketa zasiahla juhopoľskú dedinu a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.

