Rusko v noci masívne zaútočilo na Ukrajinu: Hlásia najmenej deväť mŕtvych, medzi obeťami sú aj záchranári

Rusko uskutočnilo v noci na pondelok ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej deväť obetí – štyri v Kyjeve a päť v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula, ruská protivzdušná obrana zostrelia drony mieriace na Moskvu.
TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS a portálu Ukrajinska pravda. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko na Telegrame informoval, že v Kyjeve bolo zasiahnutých viac ako 40 miest, pričom boli zaznamenané škody rôzneho rozsahu. K 5.40 h miestneho času (04.40 h SELČ) boli hlásení štyria mŕtvi a 23 zranených, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, ale toto číslo podľa neho nie je konečné.
Útok zasiahol desiatky miest v Kyjeve
V kyjevskej štvrti Darnyckyj bola úmyselne zasiahnutá 25-poschodová obytná budova, uviedol Tkačenko. Vyzval ľudí, aby zostali v krytoch až do skončenia poplachu. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že v severnej časti mesta je bez elektriny 140.000 odberateľov.
Požiar podľa neho zachvátil po priamom zásahu aj strechu Uspenského chrámu v pravoslávnom kláštornom a jaskynnom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý patrí k najvýznamnejším náboženským a kultúrnym pamiatkam Ukrajiny a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Medzi obeťami sú aj záchranári
Predbežné údaje podľa portálu Kyiv Independent naznačujú, že ruské sily vypustili na Kyjev viac ako 50 rakiet, vrátane niekoľkých hypersonických striel Zirkon, a takmer 500 dronov. Pri hasení požiaru, ktorý vypukol v dôsledku raketového útoku na Charkov, zahynulo päť záchranárov a ďalších najmenej päť utrpelo zranenia. Oznámil to na Telegrame ukrajinský minister vnútra
Klymenko.
V meste Dnipro v Dnepropetrovskej oblasti bola zranená jedna osoba, uviedol tamojší gubernátor Oleksandr Hanža. Pri nedeľňajšom večernom útoku ukrajinských dronov na obytnú štvrť v meste Tula, metropole Tulskej oblasti ležiacej 165 kilometrov južne od Moskvy, boli zabití traja ľudia a traja ďalší, vrátane 12-mesačného dieťaťa, utrpeli zranenia.
Informoval o tom gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev na platforme Max. Niekoľko súkromných domov a komerčných nehnuteľností bolo poškodených. Primátor Moskvy Sergej Sobianin zasa informoval o zostrelení štyroch dronov letiace smerom na ruské hlavné mesto.
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