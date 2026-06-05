Zelenskyj poslal Putinovi emotívny list: Pri vojne na Ukrajine sa točíme v začarovanom kruhu, dodal Lavrov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok poslal otvorený list prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny, informuje TASR.
Zelenskyj v obsiahlom liste Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom. „Z diskusií o obchode a iných civilných záležitostiach sa naše národy dostali k tomu, že hovoria takmer výlučne o útokoch a stratách,“ pripomenul Zelenskyj. Ruskému prezidentovi vyčíta, že polovicu svojho pôsobenia na čele ruského štátu strávil vedením vojny proti Ukrajine.
Vojnu už pociťujú aj bežní Rusi
Podľa Zelenského dosahy vojny už pociťujú bežní Rusi. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov a pomer mŕtvych k raneným je 63 ku 37.
Putin podľa neho neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví a odolá. Výsledkom vojny podľa neho je, že svet Kyjev podporuje a Rusko je závislé od Číny. Pripomenul Putinovi, že pravidelne odkladá termíny na ovládnutie ukrajinskej Doneckej oblasti a zdôraznil, že Moskva ju tento rok neovládne.
„Rozhodnutie je teraz na vás. Ukrajina navrhuje ukončiť túto vojnu prostredníctvom priameho dialógu medzi nami a vami. Navrhujem preto stretnutie,“ napísal Zelenskyj Putinovi.
Navrhol stretnutie, chce riešiť kľúčové otázky
Rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve podľa Zelenského nedáva v súčasnej situácii zmysel. „Sú krajiny, ktoré tradične hostia lídrov s cieľom riešiť otázky vojny a mieru. Švajčiarsko, Turecko, krajiny arabského sveta – mnohé z nich sú schopné a ochotné usporiadať takéto stretnutie,“ myslí si ukrajinský prezident.
„Kľúčové otázky riešia lídri. Tak to bolo vždy, a tak to aj zostane,“ píše ďalej Zelenskyj. „Dozvedeli sme sa, že vám na Aljaške sľúbili vyriešenie určitých otázok týkajúcich sa Ukrajiny a Európy. Ale sami vidíte, že o ukrajinských a európskych otázkach sa nerozhoduje v Anchorage,“ upozornil s odkazom na minuloročné stretnutie Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Keďže vojna je vedená v Európe, Zelenskyj považuje za logické, aby boli do mierových rokovaní zapojení európski predstavitelia. Za dôležitú považuje aj účasť USA. „Práve to by mohlo pomôcť vytvoriť novú bezpečnostnú architektúru pre našu časť sveta,“ vyhlásil.
Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie. „Ide o bežný postup a súčasný vývoj v súvislosti s Iránom tento fakt len potvrdzuje,“ uviedol. Spojené štáty podľa neho majú kapacity takéto prímerie monitorovať.
„Ak sami nedospejete k záveru, že je čas ukončiť túto vojnu, Ukrajina bude naďalej bojovať o svoju existenciu. Stáť pri nás budú tí, ktorí nás podporujú,“ uviedol Zelenskyj. „Ale aj vy budete musieť bojovať oveľa tvrdšie o svoju vlastnú existenciu – nie o existenciu Ruska, ale o svoju vlastnú. A toto nie je hrozba z mojej strany ani zo strany Ukrajiny. Je to fakt ruskej histórie, ktorý dobre poznáte: keď Rusko zoslabne, prichádzajú zmeny,“ uzatvoril prezident Ukrajiny.
Točíme sa v kruhu, hovorí Lavrov
V dialógu so Spojenými štátmi o urovnaní situácie na Ukrajine pozorujeme začarovaný kruh a „my sa v tomto kruhu točíme“. V obsiahlom rozhovore pre ruský denník Izvestija to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
Lavrov poukázal na to, že ani takmer rok po rusko-americkom samite v Anchorage na Aljaške nezaznamenala ruská strana nijaký pokrok, ani želanie presvedčiť Kyjev, aby návrhy Washingtonu prijal.
Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že nedávne vyhlásenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho o budúcnosti Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii sú poháňané túžbou ukázať, že Európa bude „tvrdiť muziku“. V tejto súvislosti pripomenul, že jedine USA uznali potrebu riešiť „základnú príčinu ukrajinskej krízy“, ktorou sú podľa Lavrova bezpečnostné problémy Ruska vznikajúce vťahovaním Ukrajiny do Aliancie.
Zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí podľa ministra zahŕňať prítomnosť amerického veľvyslanca v Moskve. Zároveň uznal, že každá krajina má právo určiť si úroveň svojho diplomatického zastúpenia v zahraničí, ale „úplná normalizácia musí zahŕňať plnohodnotného vedúceho diplomatickej misie, teda veľvyslanca,“ dodal. Súčasne poukázal na to, že USA nechali bez odpovede návrh na zrušenie sankcií, ktoré sa týkajú poslancov obidvoch krajín. „Niekoľkokrát som to pripomínal, ale žiadna reakcia nenasledovala,“ konštatoval.
V rozhovore pre denník Izvestija Lavrov povedal, že Západ chcel vždy potlačiť a rozdeliť Rusko. „Západ nikdy neskrýval, že chce pripraviť našich susedov o výhody spolupráce s Ruskom a chce, aby zaplatili cenu za to dobrodružstvo, ktoré Západ vždy živil a naďalej živí, majúc na mysli potlačenie, ešte lepšie rozdelenie Ruska,“ uviedol. Tieto myšlienky začali podľa ruského ministra zahraničných vecí mimoriadne aktívne „víriť v mysliach západných elít“ po rozpade Sovietskeho zväzu a vzniku Spoločenstva nezávislých štátov.
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